Sériový vrah na Slovensku? Monštruózny prípad plný nechutných detailov: Miroslav mal zabíjať aj šnúrkou od teplákov

Miroslav Lehotský si za uplynulé roky vyslúžil veľmi nelichotivú prezývku - sériový vrah zo Zliechova. V malebnej obci pri Ilave totiž istý čas žil v prenajatom dome, a práve v jej okolí mal zakopávať pozostatky svojich obetí.

Zdroj: reprofoto:TV Markíza

Nič netušiaci dedinčania, ktorí ho už predtým považovali za divného, sa o jeho hrozných činoch dozvedeli až po tom, ako na miesto smerovali kriminalisti, ktorí dlhé hodiny pátrali po dôkazoch. Ako informovala televízia Markíza, po rokoch polícia prípad uzavrela.

Zadržali ho pre týranie

Paradoxné je, že Miroslav sa do rúk polície nedostal pre podozrenie z vrážd. Zadržali ho pre podozrenie z týrania vlastného osemročného synčeka. V chládku sa však priznal aj k monštruóznym činom. Opis toho, čo mal vykonať, je len pre silné žalúdky.

K prvej vražde malo dôjsť v roku 2010, keď Miroslav žil v paneláku v Novej Dubnici so svojou družkou Sandrou (†22) z Česka, s ktorou mal aj dieťa. Svojho partnera chcela údajne opustiť, pretože ju týral. No nebolo jej to dopriate. Miroslav ju mal zaškrtiť. Ešte predtým s ňou mal mať pohlavný styk. Svoju obeť mal potom rozštvrtiť a napokon spáliť.

Miroslav sa neskôr zoznámil s ďalšou ženou. Dvojica si k sebe našla cestu cez Pokec. V tom čase žila jeho nová známosť - Lucia - s druhom Romanom (†38). Pri intímnostiach sa mala Miroslavovi posťažovať, že ju Roman týra. Ten jej povedal, že sa o "to" postará.

A slovo aj dodržal. Romana mal v roku 2011 uškrtiť šnúrkou od teplákov. Potom mal podľa jeho slov obeť položiť do vane a tela sa zbaviť až na druhý deň. Mužovi mal polámať kosti a odrezať hlavu. Dôvodom bolo, že ho chcel napchať do kufra. Aj k tejto vražde malo dôjsť v byte v Novej Dubnici.

Tým ale ohavné činy nekončia. V roku 2012 začala polícia pátrať po 19-ročnej mamičke Monike z Handlovej. Tá zmizla aj s jej vtedy 1,5-ročnou dcérkou Ninkou. Aj toto zmiznutie sa spájalo práve s Romanom. Ženu mal zniesť zo sveta podobným spôsobom, ako Sandru. K zabitiu maloletej sa ale nepriznal.

Miroslav mal pozostatky svojich obetí zakopávať práve v okolí obce Zliechov. Časti tiel mal predtým páliť vo svojom kozube. Policajtom aj ukázal, kde nájdu hroby.

Zdroj: Foto: polícia Prípad Beštia

Prípad figuroval pod výstižným názvom Beštia. "Všetky obete boli likvidované spálením. Priebeh skutkov je veľmi brutálny, nechcem ho ani opisovať. To, že v tomto prípade hrozí obvinenému doživotie, je zrejmé," povedal v minulosti na tlačovej besede vtedajší šéf NAKA Peter Hraško.

Po takmer troch rokoch polícia napokon prípad uzavrela. Výsledkom vyšetrovania je, že Miroslav má mať na svedomí tri životy. "Obvinenie sa týka troch vrážd a to dvoch žien S. N. a M. B. a jedného muža R. P., kde v prípade S. N. ide o obzvlášť závažný zločin vraždy a vo zvyšných prípadoch o obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: foto: tv markíza

Miroslav mal teda dva činy plánovať vopred. "Vyšetrovateľ NAKA 13. mája tohto roku vec ukončil s návrhom na podanie obžaloby a v súčasnosti je na úrade špeciálnej prokuratúry," dodali ochrancovia zákona. Nezodpovedanou otázkou však zostáva, kde je nezvestné dievčatko Ninka.