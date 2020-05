Účet Úradu vlády: Prispievajú na pomoc pred KORONAVÍRUSOM, ale aj na nohavičky či kazajku

Každý mesiac posielajú sumu 500 eur poslanci vládneho hnutia OľaNO, ale aj poslanci Sme rodina. Niektorí z nich, napríklad Ľuboš Krajčír (poslanec Sme rodina) či minister financií Eduard Heger (OĽaNO), prispeli sumou po 1000 eur. „Aj tento mesiac plánujem poslať tisíc eur. Je potrebné v týchto časoch držať spolu a pomôcť ľuďom, ktorých koronakríza najviac zasiahla,“ povedal nám Ľubos Krajčír.

Matovičovu výplatu má pod palcom manželka

Zdá sa, že u Matovičovcov má všetko plne kontrolou manželka premiéra Pavlína a ešte aj výplata nášho premiéra zrejme chodí na jej účet. Tá zo svojho účtu prispela sumou 1491,20 s dovetkom, že „ide o prvú výplatu premiéra IM“. Potom ešte raz prispela sumou 3000 euro a dopísala do správy, že „držia palce matovičiatká“.

Cigánikovej na nohavičky, Pročkovi na kazajku

Rovnako si recesiu z transparentného účtu robia aj niektorí ľudia. Napríklad Ing. Danko poslal sumu 0,08 eur. „P.Cigánikovej na nohavičky a lekciu správania, cmuki,“ napísal do poznámky. Potom prispel sumou 0,11 eura. „Pročkovi na sedatíva a kazajku,“ komentoval sumu. Najmenšiu sumu, a to jeden cent, prispel ďalší pán, ktorý do správy pre príjemcu uviedol, že je to viac ako prispel Kotleba. Ďalší pán poslal 35 eur so správou, že to je za ušetreného kaderníka počas korony.

Sumou 5000 eur prispel aj honorárny konzul Gruzínska. Tisíc eur na transparentný účet poslala aj moderátorka Adela Vinczeová. Najväčšou sumou pol milióna eur pomohol podnikateľ a bývalý privatizér Milan Fiľo. Na účte je momentálne viac ako 642-tisíc eur.