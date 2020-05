Progresívcov čaká snem: Nečakané rozhodnutie Trubana! Biháriová bude mať konkurenta

Neúspech bývalej koalície PS/SPOLU prekvapil mnohých. Michal Truban aj Miroslav Beblavý sa rozhodli rezignovať na posty šéfov strán. Beblavý odišiel aj z politiky, Truban sa jej chce venovať ďalej. Napriek tomu, že sa už nechcel postaviť do čela Progresívneho Slovenska, kolegovia ho presvedčili a svoje rozhodnutie zmenil.

Truban bude kandidovať za predsedu PS

Ako prvá svoju kandidatúru oznámila Irena Biháriová. Zo začiatku sa zdalo, že víťazstvo bude mať isté. Dnes však svojím vyhlásením prekvapil. „Po voľbách som povedal, že zvoláme snem a ja už nebudem kandidovať na predsedu. Zároveň, že v politike a v PS ostávam. Napísal som našim členom dlhú analýzu, v ktorej som úprimne zhodnotil voľby a kde som napísal aj kde všade sme spravili chyby. A kde všade som spravil chyby aj ja osobne,“ napísal na sociálnej sieti Truban.

Zdroj: Jan Zemiar

Postupne mu členovia strany začali písať, aby znova kandidoval. „Že zodpovednosť som prijal, ale že na sneme mi chcú dať vysvedčenie a zároveň aj takto rozhodnúť o budúcnosti PSka a mať možnosť výberu z viacerých kandidátov na predsedu,“ uviedol. Okrem toho mu prišla aj výzva podpísaná vyše stovkou členov, lídrov regionálnych buniek z celého Slovenska aj zakladajúcich členov. „Dlho som nad tým rozmýšľal, rozprával som sa aj s ďalšími členmi predsedníctva,“ uviedol s tým, že predtým, ako sa rozhodol, stretol sa aj s Biháriovou. Podľa neho by bola takáto súťaž prospešná.

Akokoľvek snem rozhodne, podporím to

Truban ďalej uviedol, že chce aby PS spojilo pod jednu strechu sily, ktoré spoločne dokážu reálne vyvažovať populistickú a radikálne konzervatívnu politiku. „Voliči, ktorí veria v právny štát a dodržiavanie pravidiel, v slobodu, rovnosť a dôstojnosť všetkých ľudí bez rozdielu, v ochranu prírody aj v moderný a kompetentný štát, si zaslúžia silnú alternatívu a zodpovedných lídrov, ktorí ju dokážu vytvoriť. Ja chcem takým lídrom PS byť a pomáhať takú alternatívu tvoriť,“ uviedol. „Akokoľvek snem rozhodne, ja budem nové vedenie PS z celých síl podporovať a naplno pracovať pre úspech nášho hnutia a bojovať za záujmy voličov, ktorí nám dali dôveru,“ dodal.

Je dobré, že budú mať členovia na výber

Progresívne Slovensko usporiada svoj snem 6. júna. Vzhľadom na súčasnú situáciu prebehne elektronickou formou. Na Sneme sa bude diskutovať o povolebnom vývoji a bude sa voliť nové predsedníctvo strany. Do funkcie predsedov teda kandidujú dvaja kandidáti - Michal Trubam a Irena Biháriová. „Chcem nášmu hnutiu ponúknuť takú víziu smerovania Progresívneho Slovenska, ktoré dokáže byť silnou protiváhovou voči aktuálnym snahám ohrozovať sekulárnu podobu štátu, ktoré bude nastoľovať témy sociálnej spravodlivosti, zelenej obnovy, digitálneho štátu a európskej spolupatričnosti,“ uviedla na margo snemu Biháriová.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

„Verím, že v dobe po korone sa môže stať práve progresivizmus hybnou silou a inšpiráciou vo viacerých oblastiach spoločenského a politického života. Preto by som sa rada pričinila o to, aby bolo PS na túto výzvu pripravené. Je dobre, že hnutie si bude môcť vyberať z ponúk dvoch kandidátov,“ dodala. Snem zvolí aj nových podpredsedov a členov predsedníctva a nastaví fungovanie PS do budúcnosti.