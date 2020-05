Rodinkárstvo na ministerstve? Budaj chce zrušiť kľúčovú podmienku, flek by tak mohol dohodiť dcére známeho

V koalícii pritom na tejto zmene nie je zhoda a niektorí k nej majú mať aj výhrady. Novelizáciu síce nepredkladá priamo Budaj, ale podľa nášho zdroja vedenie ministerstva za zákon lobuje. Podstatou je zmena legislatívy v konkrétnom znení zákona.

Podľa paragrafu 18, odseku 3 aktuálnej verzie zákona o štátnej službe je predpokladom vymenovania do funkcie generálneho tajomníka podľa odsekov 1 a 2 bezúhonnosť, dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a napokon to, čo sa podľa našich informácií snaží rezort zmeniť, získanie praxe troch rokov vo verejnej správe a tri roky praxe v riadiacej funkcii .

Podľa našich informácií chce ministerstvo práve túto povinnosť zo zákona zrušiť, čo aj samo potvrdzuje, no uvádza dôvod, že ide o diskrimináciu. „Funkcia generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ) je politickým postom, ktorý si každý minister obsadzuje podľa zákonom predpísanej odbornej kvalifikácie, osobnej integrity a dôvery. Súčasné kritériá zákona, ktoré obmedzujú výber GTSÚ, považujem za diskriminačné," napísal nám v stanovisku sám šéf enviro rezortu Budaj. Objavili sa teda aj hlasy, že by si na túto pozíciu mohli zasadnúť ľudia, ktorí tento štandard nespĺňajú.

Dcéra známeho experta pri funkcii

"Novelizáciu príslušnej legislatívy ale MŽP SR nepredkladá. Funkciu GTSÚ v súčasnosti vykonáva poverená pracovníčka úradu MŽP SR. Pokiaľ ide o pani Turbovú, to máte pravdu, zhodou okolností je dcérou známeho experta na efektivitu štátnej správy – pána Plaia. Pani Turbová pôsobí na ministerstve pri aplikovaní Národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy (CAF). Tento projekt pomôže zlepšiť efektivitu ministerstva. Ak by pani Turbová ostala na ministerstve, uvítal by som to. Napríklad aj vo funkcii GTSÚ. Takéto rozhodnutie ale nepadlo,“ uzavrelo ministerstvo.

Členka rodiny v tíme

Dáša Turbová, ktorú minister v stanovisku spomína je naozaj členkou CAF tímu na ministerskom projekte, no je však aj dcérou experta na efektivitu štátnej správy Ľubomíra Plaia, ktorý bol aj predsedom Úradu pre štátnu službu. Turbová s Plaiom aj pracovala. Plai má pritom k Budajovi blízko už od spoločného pôsobenia v hnutí Zmena zdola, ktoré sa na kandidátke OĽaNO dostalo do parlamentu.

Smer novelu kritizuje už od predloženia

Opozičný Smer-SD upozorňuje na snahu vlády urobiť čistky medzi štátnymi úradníkmi a na možné okliešťovanie práv ľudí pod rúškom boja proti novému koronavírusu. "Je to zákon, ktorý má pod rúškom boja s pandémiou pomôcť urobiť vláde veľké čistky v celej štátnej správe," podotkol Pellegrini. Dodal tiež, že sa to dotýka viac ako 40 000 štátnych úradníkov.

Podpredseda parlamentu tiež upriamil pozornosť na to, že novela nešla ani štandardným medzirezortným pripomienkovým konaním. Pellegrini následne tiež vyzval aj mimovládne organizácie, aby sa na legislatívnu novelu zákona pozreli. Jednotka kandidátky Smeru v tom vidí zneužívanie Slovenska v aktuálnej situácii. Pripomína aj to, že ide o rozpor s programovým vyhlásením vlády (PVV). Súčasná koalícia podľa jeho slov pritom sľubovala, že čistky robiť nebude a že chce zaviesť novú formu profesionality v štátnej správe.