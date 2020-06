VIDEO Vyčíňanie Poliakov v lese zachytila fotopasca: Keď odhodili plachtu na prívese... HNUS!

Keď sa muži rozhodovali, na akom mieste sa nenápadne zbavia veľkého množstva odpadu, pravdepodobne im vôbec nenapadlo, že aj v lese môžu byť pod drobnohľadom kamier. O prípade informoval poľský web Fakt24 s odvolaním sa na Poľské štátne lesy.

Na mieste v blízkosti mesta Karpacz nejde o prvý takýto prípad. Ako ale na Twitteri napísali Lasy Państwowe (Štátne lesy), ochranári a lesníci už nie sú bezbranní, keďže práve videozáznamy a fotografie im otvárajú cestu k páchateľom.

#Śmieci w lesie to niestety opowieść, która uparcie nie chce się skończyć Same się jednak do tego lasu nie przywożą - a tu już nie jesteśmy bezbronni Fotopułapki, takie jak ta w #NadleśnictwoŚnieżka, pomogły już wykryć i ukarać wielu "bohaterów" takich filmówpic.twitter.com/Sr9Esvb9ia