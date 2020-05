Uvoľniť či neuvoľniť? Odborníci radia: KORONAVÍRUS Potrebujeme letnú školu a otvorenie hraníc

O uvoľňovaní opatrení sa na Slovensku hovorí už niekoľko dní. Počet infikovaných výrazne klesol, čo by mohlo skoršiemu uvoľňovaniu opatrení pomôcť. Minister hospodárstva Richard Sulík sa k tejto možnosti prikláňa už niekoľko týždňov. Ekonóm Miroslav Beblavý v rámci iniciatívy Korona:fakty oslovil vyše 60 expertov, ktorí sa pozreli na to, ako rýchlo otvárať hranice a školy a či umožniť ľuďom domáce a zahraničné dovolenky, ale aj aké riziká hrozia.

Experti sú za uvoľňovanie opatrení

Až 70 percent expertov odporúča urýchliť uvoľňovanie opatrení oproti doterajšiemu plánu. „Takmer 40 percent to odporúča urobiť plošne a 33 percent aspoň pre vybrané regióny alebo skupiny obyvateľstva, kde je riziko najnižšie,“ uviedol Beblavý s tým, že zachovať doterajšie tempo radí 24 percent.

Zdroj: Koronafakty.sk

Uvoľňovanie opatrení však podľa odborníkov vyvoláva aj vyššiu zraniteľnosť. „Až 96 % expertov považuje za dôležité zachovať disciplínu pri dodržiavaní sociálneho dištancu a univerzálneho nosenia rúšok,“ uviedol na stránke. Viac než polovica si myslí, že riziko poklesu disciplíny obyvateľstva pri dodržiavaní opatrení v najbližších štyroch mesiacoch je vysoké.

Zdroj: Koronafakty.sk

Najväčšia zmenu by mala byť v školstve

Asi najväčšiu zmenu oproti doterajším plánom odporúčajú odborníci pri školstve. „Podľa súčasného plánu zapínania Slovenska môžu byť školy a škôlky otvorené najskôr 3. júna, pretože sú súčasťou jeho poslednej (štvrtej) fázy,“ píše Beblavý. Takmer polovica odborníkov však odporučila, aby školy a škôlky boli otvorené prednostne už v priebehu mája. Len niečo vyše 20 percent si myslí, že by sa mali školy otvoriť v plánovanom termíne.

Zdroj: Koronafakty.sk

Štát by mal organizovať letnú školu, aby odbremenil rodičov a pomohol deťom dobehnúť učivo. „Toto stanovisko podporuje 79 % odborníkov,“ uviedol ekonóm s tým, že odborníci uprednostňujú dobrovoľnosť. Takmer 40 percent hovorí, že by to malo byť dobrovoľné pre obe strany - školy sa rozhodnú, či letnú školu zorganizujú a rodičia, či ju využijú. „22 % odporúča, aby letnú výučbu školy ponúknuť museli, ale rozhodnutie ju využiť by zostalo na rodičoch. Ako povinnosť, napríklad vo forme skrátenia prázdnin, to podporuje len 18 %,“ myslia si odborníci.

Slovensko by otvoriť hranice čo najskôr

Takmer 80 percent odborníkov je za to, že by sa malo Slovensko čo najskôr otvoriť hranice s krajinami, ktoré rovnako zvládli pandémiu. Proti takémuto kroku je len 21 percent. Beblavý však uviedol, že pod otvorením hraníc je myslené umožnenie voľného pohybu osôb za podmienok, ktoré vie splniť bežný jednotlivec, a teda nevylúčil aj povinnosť predložiť negatívny test na koronavírus.

Zdroj: Koronafakty.sk

Iniciatíva požiadala expertov, aby vybrali tri krajiny, s ktorými je najdôležitejšie čo najskôr obnoviť možnosť cestovania. Jasnými prioritami sú Česká republika (96 %) a Rakúsko (90 %). S veľkým odstupom nasledujú Maďarsko (40 %) a Nemecko (27 %).

Ak dovolenka, tak na Slovensku

Podľa 94 percent expertov by mal štát umožniť svojim občanom cestovať na domácu dovolenku. Dovolenku na Slovensku odporúčal aj ústredný krízový štáb po minulotýždňovom rokovaní. „49 % si myslí, že by sme mali umožniť v tejto súvislosti fungovanie turistickej infraštruktúry blízke normálu. Naopak 45 % je za umožnenie domácich dovoleniek len za prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré budú v praxi znamenať, že pre mnoho ľudí nebude "miesto",“ zhodnotil Beblavý.

Zdroj: Koronafakty.sk

Pri dovolenke v zahraničí sa až 70 percent panelu odborníkov zhodne, že by ju mal štát občanom za určitých podmienok (napríklad testovanie) umožniť, a to bez povinnej karantény po návrate. „Takmer úplnú slobodu - povoliť dovolenku v zahraničí bez zásadnejších obmedzení - preferuje len 10 percent. Až 60 percent expertov podporilo dovolenku v zahraničí v malom počte vybraných krajín, ktoré budú dodržiavať rovnaké bezpečnostné opatrenia,“ dodal.