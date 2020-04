KORONAVÍRUS Dôležitá správa pre učiteľov, rodičov a deti: Obsah učiva sa mení! Štyri hlavné oblasti

BRATISLAVA - Jednou z oblastí, ktorú pandémia koronavírusu zasiahla, je nepochybne školstvo. Žiaci, študenti a učitelia sú doma takmer dva mesiace a výučba sa trochu oneskorila. Minister školstva Branislav Gröhling už ohlásil niekoľko zmien, no všetci skončia školský rok v riadnom termíne.

Zrejme najväčšou zmenou doteraz je zrušenie ústnych matúr. Tento rok žiaci zmaturujú v inom režime, a to nie klasicky, ale spriemerovaním známok. Ak nebudú spokojní so známkou, môžu zmaturovať online. Po necelých dvoch mesiacoch doma, ktoré určite zmenili aj osnovy, predstaví minister školstva pripravované zmeny v súvislosti s redukciou učiva.

VIDEO Minister školstva informuje o zmene obsahu učiva

Štyri hlavné oblasti

Minister školstva Branislav Gröhlingna na úvod uviedol, že učitelia sa snažia cez videohovory vzdelávať žiakov a študentov, no veľká časť ostáva na rodičoch. „Uvedomujeme si, že často je v domácnosti jeden počítač a nedá sa absolvovať celý päťhodinový proces,“ povedal. Cieľom je zredukovať obsah učiva a zadať kľúčové témy, ktoré je potrebné prebrať do konca roka. „Ďalej predstavíme aj doplnkové učivo, ktoré nie je nutné absolvovať, ale neznamená, že je menejcenné,“ uviedol.

K štyrom hlavným oblastiam patrí - Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť a štvrtou je Človek a príroda. Čo sa týka denného režimu a počtu hodín, ktoré majú absolvovať, ide len odporúčanie, aká by mala byť tá záťaž, ktorú by mali absolvovať žiaci a študenti.

Usmernenie má byť nástrojom ako zosúladiť obsah a prostredie

Riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Martina Hapalová uviedla, že za niekoľko týždňov si školy poradili a vybudovali účinné spôsoby ako žiakov dovzdelávať. „Úmyslom usmernenia nie je nariadiť školám, čo musia robiť, ale má byť nástrojom, ako zosúladiť obsah vzdelávania i vzdelávacie prostredie, ktoré je rozmanité,“ uviedla na tlačovke.

Od učitelov sa v súčasnej situácii podľa Hapalovej neočakáva, že odučia všetko učivo, preto pedagogický ústav vydal usmernenie, ktoré jeho časti sú dôležité. Zopakovala, že sa určujú štyri hlavné oblasti a k nim aj štyri komplementárne, teda dodatočné oblasti. K ním patria - Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb. „Telesná, výtvarná a hudobná výchova sú dležité, ale mali by byť inšpiráciou či prostriedkom ako si spestriť vyučovanie, nemali by z nich mať zadania,“ uviedla Hapalová.

Kľúčové vzdelávacie ciele

„Pokiaľ učitelia témy absolvovali, odporúčame, aby sa venovali prehlbovaniu týchto tém. Ak škola nemá podmienky na to, aby vedel učiteľ odučiť všetkých žiakov, odporúčame prehlbovať už prebraté učivo,“ dodala Hapalová na adresu obashu učiva. Čo sa týka platov učiteľov, obaja sa zhodli, že platy učiteľov sa nemajú meniť podľa „dôležitosti či nedôležitosti“ predmetu, ktorý vyučujú. Všetky sú rovnako dôležité a rezort školstva vydáva tieto pokyny ako usmernenia.

Maturity na ministerstve do budúcna rušiť neplánujú, chcú sa však pozrieť na to, ako prebiehajú, uviedol šéf rezortu školstva na adresu sťažností niektorých riaditeľov škôl. Rezort školstva zajtra predstaví postup prijímania kritérií prijímačiek na vysoké školy. Termín, dokedy sa môžu kritéria odovzdať sa posúva na 7. mája.

Koronakríza zmení školstvo trvalejšie

Koronakríza by mohla zmeniť slovenské školstvo trvalejšie, uviedol minister školstva v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Niektoré opatrenia, ktoré už priniesli, by mohli byť dlhodobejšie. Poukázal napríklad na možnosť slovného hodnotenia žiakov. Minister potvrdil, že počas budúceho týždňa predstavia usmernenie zamerané na zredukovanie učiva do konca školského roka.

„Momentálne budeme vymedzovať hlavné vzdelávacie oblasti, kde by mali byť v prvom rade jazyk, komunikácia, matematika, človek a spoločnosť a človek a príroda. Na druhej strane to budú doplnkové vzdelávacie aktivity,“ poznamenal minister školstva. Ako doplnil, pre prvé štyri ročníky základných škôl sa odporúča počas jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, vo vyšších ročníkoch by to mala byť podľa jeho slov len jedna oblasť.

Klasické ústne maturity nebudú

Ústne maturity sa pre situáciu s novým koronavírusom v aktuálnom školskom roku neuskutočnia v klasickej podobe. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov. Realizácia tzv. internej časti maturitnej skúšky administratívnym spôsobom sa vzťahuje na všetky typy stredných škôl.

Príbuzné predmety, ktoré sa do výslednej známky započítajú, určí riaditeľ školy do 7. mája. „Aritmetický priemer sa spriemeruje na celé číslo,“ priblížil minister. Priemer 1,5 sa zaokrúhli na 1; priemer 2,5 na 2; 3,5 na 3 a 4,5 na 4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete budú kontrolovať dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája.

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája. „Ak žiak s priemerom súhlasí, tým momentom v podstate zmaturoval,“ vysvetlil minister. "Klasickú" maturitu absolvujú študenti, ktorí s výslednou známkou nebudú súhlasiť. Nesúhlas so známkou z niektorého predmetu musia písomne oznámiť do 15. mája. „Skúška sa potom môže konať dištančne ako videokonferencia alebo prezenčne podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR,“ načrtol Gröhling.