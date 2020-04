ŠOK v Bratislave! VIDEO Do kostola prišlo napriek zákazu viac ako sto veriacich

BRATISLAVA - Šokujúce video z nedeľného rána! Do kostola Pravoslávnej cirkvi v bratislavskom Ružinove prišla viac ako stovka veriacich. Množstvo ľudí neodradili policajti, koronavírus ani zákaz vydaný Úradom verejného zdravotníctva na konanie verejných bohoslužobných zhromaždení pre všetky cirkvi. Topky.sk kontaktovali v súvislosti s masovým stretnutím veriacich farský úrad Chrámu svätého Rastislava v Bratislave. Ich reakcia hovorí za všetko.

V nedeľu okolo siedmej hodiny ráno bolo v okolí Chrámu svätého Rastislava v Bratislave skutočne rušno. Najskôr tam začali parkovať desiatky áut a ulicu zaplnili desiatky ľudí. V jednom momente sa podľa svedkov pri kostole zjavila policajná hliadka.

Zdroj: Ivan Mego

Po príchode polície sa poschovávali v autách

„Keď prišli policajti, normálne sa všetci poschovávali v autách. Keď policajti po krátkej obhliadke miesta odišli, vyskákali z áut a doslova utekali do kostola. Keď vbehli dnu, brána aj dvere na kostole sa zatvorili,“ opísal nedeľné ráno v okolí kostola náhodný svedok. Potom sa podľa svedka zrejme celebrovala normálna omša. „Všetko to trvalo asi hodinu. Zrazu sa otvorili dvere, predný aj zadný vchod a húfy ľudí, určite viac ako sto, odišli preč,“ pokračoval v opise svojho šokujúceho zážitku svedok.

VIDEO Veriaci vychádzajú z kostola

Topky v súvislosti so zhromaždením veriacich v čase zákazu kontaktovali príslušný farský úrad. Na otázku či bola v Chráme svätého Rastislava vnedeľu ráno celebrovaná omša, mužský hlas v telefóne odpovedal. „Nebolo nič, bolo zatvorené,“ pri otázke, čo tam robila viac ako stovka ľudí, už prišla odlišná reakcie. „Viete čo, nechajte to tak, píšte o niečom inom. Nezasahujte do toho, čo robia ľudia. Nič tam nebolo, bolo zatvorené,“ uzavrel mužský hlas a zložil telefón.

Zdroj: Ivan Mego

Zákaz celebrovať omše platí od 11. marca

Čo presne sa v útrobách kostola dialo a čo tam viac ako stovka ľudí napriek zákazu robila, vedia ľudia, ktorí do kostola ráno prišli. Na Slovensku aktuálne platí zákaz konania verejných bohoslužobných zhromaždení pre všetky cirkvi, cirkevné spoločenstvá a denominácie na území Slovenskej republiky a vydal ho Úrad verejného zdravotníctva ešte v polovici marca.

Zdroj: Ivan Mego

Dôvodom sú opatrenia súvisiace s bojom proti ochoreniu COVID-19. Za nerešpektovanie zákazu hrozia pokuty. Nuž, zatiaľ čo obchodníci vo viacerých sférach zákaz podnikať aj pod hrozbou pokuty dodržiavajú, pravoslávni veriaci si so zákazom hlavu nelámu. Reakciu polície na šokujúce video vám prinesieme po zverejnení oficiálneho stanoviska. Snáď sa dozvieme aj to, aké opatrenia polícia pripravuje, aby podobným ilegálnym bohoslužbám v budúcnosti zabránila.

Najväčšie sviatky ich ešte čakajú

Pre pravoslávnych veriacich sa totiž blíži veľký týždeň, nazývaný strastný týždeň, ktorý sa začne 29. apríla. Hneď potom nasleduje zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktré oslávia v nedeľu 5. mája. Ako sa pravoslávni veriaci v Bratislave a možno aj v iných kútoch Slovenska k zákazu zhromažďovať a celebrovať omše postavia v tieto dni a či sa polícii aj pod hrozbou pokút podarí zabrániť zhromažďovaniu veriacich, ukáže čas.