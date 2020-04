Na cestách bolo zase veselo: Vodič pri kontrole vypadol z auta, nafúkal takmer 2,7 promile

Jazdu vodiča zo strany na stranu si vo štvrtok večer mala v Michalovciach všimnúť dvojica kriminalistov. "Nakoľko vznikla obava, že vodič môže mať zdravotné problémy, rozhodli sa vozidlo zastaviť. Vodič však zastavil skôr a vtedy bol vyzvaný, aby predložil doklad totožnosti," priblížila polícia s tým, že pri tomto úkone Michalovčan z miesta vodiča vypadol. Ako polícia doplnila, dychovej skúške ho podrobila privolaná hliadka michalovského obvodného policajného oddelenia.

32-ročný Svidníčan tiež jazdil "pod parou"

Polícia vo Svidníku začala trestné stíhanie a súčasne obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 32-ročného Kamila zo Svidníka. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik.

"Muž v sobotu (25. 4.) v čase o 22.00 h viedol ako vodič motorové vozidlo značky Peugeot po ceste zo Svidníka na obec Ladomirová. Na priamom úseku cesty nezvládol vedenie vozidla, prešiel do protismeru, kde narazil do kovových zvodidiel a následne s vozidlom zišiel do priekopy. Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom viac ako dve promile," uviedol Pavlik s tým, že vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a vec je realizovaná v takzvanom superrýchlom konaní.