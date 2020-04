KORONAVÍRUS Pri opatreniach chýba väčšia citlivosť na potreby partnerov, tvrdí SAV

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Snaha čo najviac obmedziť kontakty medzi ľuďmi v čase pandémie COVID–19 má svoje racionálne opodstatnenie. Niekedy jej však chýba trochu väčšia citlivosť na reálne potreby ľudí, a to aj v oblasti partnerských a rodinných vzťahov. Upozorňuje na to Miroslav Popper z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV). Dodáva, že partneri, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, riešia dilemu, či byť spolu alebo každý sám v izolácii. Nie je podľa Poppera potrebné, aby do toho štát veľmi zasahoval.