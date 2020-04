KORONAVÍRUS Sulík prišiel s novým investičným plánom: Firmy musia kopnúť do vrtule, odkázal im

VIDEO Tlačová konferencia Richarda Sulíka

Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Sulík zvolal dnes tlačovku na poobedie pred budovu samotného sídla rezortu. Informoval o bližšom postupe pri poskytovaní investičnej pomoci firmám na Slovensku. Po boku Sulíka je na tlačovej konferencii aj štátny tajomník ministerstva Karol Galek.

"Pred voľbami som povedal, že investičné stimuly krivia trh. Vnímame však, že existujú výnimky," začal Sulík. "Do najmenej rozvinutých okresov si vieme predstaviť rozumné investičné stimuly rozumnou formou," pokračuje. Sulík hovorí, že počet žiadostí je asi 20. "Už pri niektorých, asi 12, viem povedať ako sa k týmto žiadostiam postavíme," verí minister.

Firmy musia kopnúť do vrtule a konať

Ten chce podporiť najmenej rozvinuté okresy (NRO). Investičnú pomoc znázorňuje na vizuále, ktorý si na brífing priniesol. "Nie sú tu napísané konkrétne firmy, ale som presvedčený, že tu sa nájdu," vyhlásil šéf rezortu hospodárstva, pritom tiež vyzval firmy aby "kopli do vrtule" a konali.

"To čo tu chýba sú konkrétne sumy, lebo dnes ich ešte nepoznáme. Ten investor si napíše, čo si predstavuje, no potom nastáva skúmanie, šetrenie. Zatiaľ tu sumy teda nie sú. Sú tu ale počty pracovných miest. Dokopy ich je 420. Poteší to, lepšie ako hrdzavým klincom do oka. Sú to lokality ako Trebišov, Rimavská Sobota, Sabinov, Detva, Senica," vymenoval niektoré regióny Sulík.

"Sú to mestá, ktoré sú na tom horšie, máme veľké regionálne rozdiely a presne im tieto stimuly pomôžu," povedal Sulík a odkázal investorom, že sú pripravení a teraz potrebujú ich aktivitu k tomu, aby tieto žiadosti boli dotiahnuté do konca. "Tí, ktorí majú resty, by mali začať konať," zopakoval Sulík.

Vidí priestor na zlepšenie rezortu

Minister pritom vyjadril svoje presvedčenie, aby na ministerstve dlho nič nestálo a aby sa zrýchlili jednotlivé procesy a znížili sa počty hierarchických úrovní. "Je to drobná mravenčia práca, ale keď sa to raz nastaví, bude to dobre," povedal Sulík. Galek zas vníma elektráreň v Mochovciach ako nášľapnú mínu. "Mochovce sú kvôli kríze tretím základným pilierom. V súčasnosti sa snažíme, aby nikto nemal nezaplatené faktúry za energie," hovorí tajomník Galek.