KORONAVÍRUS Mobilný gigant prichádza s údajmi o mobilite: Slováci počas Veľkej noci jazdili menej

Jeden z najväčších výrobcov spotrebnej elektroniky tieto informácie uvádza na svojej webstránke. Spoločnosť tieto informácie o polohe zhromažďuje na základe Apple máp. Na stránke je možné údaje zhromaždiť podľa jednotlivých krajín. Medzi nimi sme sa ocitli aj my. Zmenu je možné badať už krátko po začiatku marca 2020. Graf je rozdelený na tri premenné. Ide o presun pomocou auta (červenou), peši (oranžovou) a presun dopravou (fialovou).

Apple dodáva, že k údajom neprikladá údaje z kont Apple ID a údaje sú teda anonymné a zobrazujú, ako sa menil pohyb ľudí s pribúdajúcimi obmedzeniami.

Slováci obmedzili presun autom cez Veľkú noc

Slovensko Zdroj: apple

Z údajov Slovenska je zrejmé, že prepad v oblasti dopravy je vyše 60 percent, ľudia sa presúvajú peši o takmer 50 percent menej a jazdia hromadnou dopravou o tridsať percent menej. Jazdenie autom však padalo v období Veľkej noci a v tom istom období, naopak, narastá krivka presunu po vlastných. Doprava si počas sviatkov udržiavala priemer.

Česko Zdroj: apple

Naši západní bratia nemali počas sviatkov také striedavé hodnoty ako my. No na krivke je evidentné, že mobilita u nich rastie plynulejšie ako u nás a ešte koncom februára ju mali vyššiu ako my. Najväčší prepad v Česku podľa Apple však zaznamenala verejná doprava, a to až o 76 percent a stále sa drží stabilne na tejto hodnote.

V rizikových krajinách je krivka takmer plochá

Taliansko Zdroj: apple

Vo výbere krajín sa pochopiteľne nachádzajú aj krajiny ako Taliansko čí Španielsko, kde je situácia ohľadom koronavírusu viac ako kritická. Je to vidieť aj na Apple krivkách mobility. V Taliansku je napríklad vidieť masívny prepad presunu ľudí už koncom februára, a to takmer o 100 percent. Krivky naďalej klesajú a sú plochého charakteru, čo môže značiť aj to, že tamojší obyvatelia berú nariadenia skutočne vážne. Jazda autom, presun peši či verejná doprava spadli v priemere o vyše 80 percent nadol.

Španielsko Zdroj: apple

Veľmi podobné čísla možno z grafu vyčítať aj v prípade Španielska, kde sa situácia podobná Taliansku prejavila o niečo neskôr. Španieli sa na rozdiel od Talianov prestali húfne presúvať až po začiatku marca 2020. Prepad mobility je však o to citeľnejší a napríklad taká doprava stratila až 91 percent.

Porovnanie štyroch krajín

Apple v úvodnom grafe prichádza aj s komparáciou štyroch krajín. Ide o Nemecko, USA, Veľkú Britániu a Taliansko. Z týchto štyroch mobilitu najprísnejšie berú rozhodne Taliani, najmenej USA a Nemecko, no je nutné zdôrazniť že v krivke USA sú zohľadnené všetky americké štáty a jej priemerný charakter je preto potrebné chápať aj z hľadiska oveľa väčšieho počtu užívateľov ako napríklad v Nemecku.