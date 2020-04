KORONAVÍRUS Smutný deň pre Slovensko: Počet mŕtvych sa zvýšil, zomreli traja infikovaní z Pezinka

Na dnešnej tlačovej konferencii sa okrem ministra zdravotníctva zúčastní aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková a Michal Palkovič z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ďalšie úmrtia na Slovensku

Minister zdravotníctva Marek Krajčí oznámil, že na Slovensku pribudli ďalšie štyri úmrtia. Jedným z nich bol 89-ročný pacient hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici v Trnave. „V prípade ďalších troch úmrtí ide o pacientov z DSS v Pezinku. Dvaja zomreli dnes ráno na obojstranný zápal pľúc. Jeden prípad je staršieho dáta z 5. apríl v DSS. Po pitve sa potvrdil koronavírus,“ uviedol Krajčí.

V UNB Bratislava sú 17 pacienti z DSS v Pezinku. Sedem pacientov je na JIS, jedna pacientka je na pľúcnej ventilácii. Informuje riaditeľka nemocnica. Stav piatich pacientov na JIS je kritický.

Začalo sa preverovanie situácie v DSS v Pezinku

„Vzhľadom na tieto úmrtia a na to, že v DSS boli klienti dlhšie chorí, sa začalo preverovanie na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ oznámil minister zdravotníctva s tým, že k dnešnému dňu boli otestovaní všetci klienti aj zamestnanci.

„Z celkového počtu 62 zamestnancov bolo pozitívne testovaných 9,“ povedal s tým, že sa ešte čaká na niekoľko výsledkov testov. „Z celkového počtu 93 klietnov bolo 55 pozitívnych 32 negatívnych a na 6 vzoriek sa čaká,“ uviedol. „Chcel by som poprosiť všetkých zamestnancov DSS na celom Slovensku, aby v prípade akéhokoľvek podozrenia na začínajúce ochorenie nechali testovať.“

Nové prípady

Včera pribudlo na Slovensku 28 nových prípadov nákazy novým koronavírusom a podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií bolo 1411 vzoriek negatívnych. Slovensko tak má 863 pozitívnych pacientov na nový koronavírus. Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom je 30.628. Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku doteraz vyliečilo podľa hlásení regionálnych úradov verejného zdravotníctva 151 ľudí, 40 bolo hospitalizovaných a 111 sa vyliečilo v domácej izolácii.

Ohniská nákazy

Premiér Igor Matovič včera poukázal na niekoľko otáznikov týkajúcich sa šírenia nákazy, ktoré sa ukážu v najbližšom čase. Ide o rómske osady, ľudí, ktorí prišli zo zahraničia a neboli v povinnej štátnej karanténe či ľudí v domovoch sociálnych služieb. Ak by tieto otázniky neexistovali, číslo R0, ktoré označuje, koľko ďalších ľudí nakazí jeden infikovaný, by sa podľa neho nachádzalo pod 1,0. „Ak by sme išli ďalej a nemali by sme otázniky, postupne by sme boli schopní ako spoločenstvo nákazu medzi nami eliminovať,“ dodal Matovič.

Na Slovensku je podľa premiéra 1044 rómskych komunít, pričom sa v nich testuje približne desiaty deň. „Približne desať ich testovaných bolo, päť je v karanténe,“ doplnil. Za veľkú neznámu v šírení nákazy označil Matovič domovy sociálnych služieb, ako aj predošlých šesť dní, keď bol na Slovensku počas veľkonočných sviatkov sprísnený režim. Dôsledky prípadného nedisciplinovaného správania uvidíme podľa neho v horizonte dvoch týždňov.

Obrovský problém majú momentálne aj v DSS v Pezinku, kde sa nakazilo vyše 50 klientov a zamestnancov. V domovoch sociálnych služieb sa však podľa premiéra ani ministra zdravotníctva nedá plošne testovať. Krajčí povedal, že v týchto zariadeniach je 40-tisíc zamestnancov, ich testovanie zhruba každé dva týždne je nereálny model. „Zamestnanci budú okamžite testovaní pri akomkoľvek podozrení na infekčné ochorenie,“ dodal s tým, že viac v sa tejto situácii nedá urobiť a zamestnanci musia nosiť ochranné pomôcky.