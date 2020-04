KORONAVÍRUS Ohnisko nákazy sa presúva: Pezinok je v pohotovosti! Infikovaných seniorov bude viac

PEZINOK - Nedeľné výsledky testovania šokovali. Zdá sa, že ohnisko nákazy sa prenieslo do Pezinka. V Domove sociálnych služieb je totiž nakazených takmer 50 ľudí a medzi nimi aj niekoľko zamestnancov. Testovaní sú ďalší a minister zdravotníctva Marek Krajčí predpokladá, že počty sa zvýšia. Premiér Igor Matovič nepriamo obvinil zamestnancov, bratislavský župan Juraj Droba to však odmieta.

Päť zamestnancov a 42 klientov z DSS v Pezinku bolo pozitívne testovaných na nový koronavírus. V nedeľu bolo spolu otestovaných 78 klientov a 25 ľudí z personálu. „Ďalších 36 zamestnancov a deväť klientov má byť v najbližšom čase otestovaných, pretože z kapacitných dôvodov i dôvodov neprítomnosti na pracovisku nebolo možné ich všetkých otestovať v nedeľu," uviedol zástupca regionálneho hygienika Stanislav Duba. Zariadenie pre seniorov je od 11. 4. v karanténe po tom, ako sa u jedného z klientov potvrdilo ochorenie.

Sedem ľudí je v nemocnici

Na klinike infektológie v UNB je momentálne hospitalizovaných sedem pacientov z DSS Pezinok. Štyrom z nich bol potvrdený nový koronavírus. Informovala o tom hovorkyňa UNB Eva Kliská. „Jeden pacient je aktuálne na umelej pľúcnej ventilácii, traja sú v relatívne stabilizovanom stave. Sú však pod stálym dohľadom lekárov,“ priblížila Kliská. Dodala, že vzhľadom na vek pacientov sa ich zdravotný stav môže kedykoľvek zmeniť. Ďalším trom pacientom boli vykonané odbery, čaká sa na výsledky testovania, uviedla.

Matovič obvinil z nákazy opatrovateľku

Premiér Igor Matovič sa k situácii vyjadril na sociálnej sieti. Nepriamo obvinil jednu zo zamestnankýň DSS. „Aký trest je podľa vás spravodlivý pre človeka, ktorý opatruje staručkých ľudí v domove sociálnych služieb a zatají, že bol napr. v Taliansku na dovolenke?“ pýta sa Matovič. Podľa neho si máme vážiť to, čo sa Slovensku podarilo zasiahnuť. „Veď nám v dobrom závidí celá Európa,“ uviedol premiér.

Neskôr však dodal, že hovoril s bratislavským županom, ktorý jeho podozrenie nateraz vylúčil. „Nateraz vylúčili v pezinskom prípade podozrenie, že nákaza pochádza od opatrovateľky. Keďže noví klienti v týchto zariadeniach sú zväčša ľudia pochádzajúci z akejsi domácej karantény, ich najväčším ohrozením sú paradoxne ľudia, ktorí sa o nich starajú,“ dodal.

Policajný dohľad

Duba hovorí, že sa zabezpečilo policajné odizolovanie zariadenia od okolia, a to opáskovaním a policajným dohľadom. V zariadení sa podľa Nosálovej zabezpečila aj priestorová separácia a izolácia negatívnych klientov od pozitívnych. „Pokračuje sa v epidemiologickom vyšetrovaní personálu zariadenia a zápisničnom nariadení príslušných protiepidemických opatrení u osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnymi klientmi,“ priblížil Duba.

Nakazených bude viac

Bratislavského župana Drobu mrzí, že sa nákaza potvrdila napriek tomu, že od 6. marca zaviedli v takýchto zariadeniach prísne opatrenia a zakázali návštevy. Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že klinický tím expertov z nemocníc z Bratislavy robil skríning pacientov z DSS v Pezinku, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Pacientom sa podľa Krajčího robilo EKG a meral sa im kyslík v krvi.

„Na základe toho sa im bude nasadzovať liečba a tí, ktorí to budú potrebovať, budú transportovaní do nemocníc,“ povedal. „Predpokladám, že pozitívnych testov bude viac a ministerstvo zdravotníctva spolu s expertmi bude veľmi podrobne sledovať zdravotný stav klientov a prispôsobovať kapacity zdravotníckych zariadení v Bratislave,“ povedal Krajčí.

Situácia sa preveruje

Uviedol, že aj on mal informácie o tom, že v zariadení mali klienti príznaky respiračných ochorení už pred dvoma týždňami. „Závisí od lekára, čo ďalej robí a ako pristupuje k týmto pacientom. Nepredpokladalo sa, že by to mohlo byť ochorenie COVID-19. Pacienti boli symptomaticky liečení,“ podotkol minister. Droba potvrdil, že situáciu preveruje. Nazdáva sa však, že riaditeľka DSS Pezinok je kompetentná osoba na správnom mieste a konala tak, ako mala.

Pezinok v pohotovosti

Primátor mesta Pezinok Igor Hianik zvolal krízový štáb mesta a mesto je súčinné s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý je zriaďovateľom DSS Pezinok. „Objekt je v súčasnosti zabezpečený, takisto aj priľahlé verejné priestory, je tam kontrola. Zamedzili sme akémukoľvek kontaktu dnu alebo von, aby sme predišli ďalšiemu šíreniu,“ povedal Hianik. Poznamenal, že mesto bude žiadať o mobilné testovacie jednotky. Dôvodom je, že v rámci zamestnancov DSS Pezinok ide z väčšej časti o obyvateľov mesta.

Od utorka rána sa budú v Pezinku testovať mestskí policajti, zamestnanci zariadenia opatrovateľskej služby a zamestnanci nocľahárne či sociálneho oddelenia, hovorí Hianik. Uviedol tiež, že v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré je v zriadení mesta, doteraz nebol potvrdený žiadny prípad ochorenia COVID-19. Zamestnanci v DSS pracujú v dvoch zmenách, kým jedna pracuje, druhá oddychuje.

„Pre službu, ktorá má oddychovať a má po službe, sú pripravené postele a izolačné priestory,“ poznamenala riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK Marica Šiková. Medzi zamestnancami sú opatrovateľky, ošetrovatelia, sociálny pracovník, riaditeľka zariadenia, ľudia pracujúci v kuchyni a upratovačka, priblížila ďalej Šiková.

Vallo odmieta hľadanie vinníkov medzi personálom

K situácii sa vyjadril aj bratislavský primátor Matúš Vallo. „Mrzí nás aktuálna situácia v zariadení sociálnych služieb v Pezinku. O to viac, že sa v ohrozenej situácii ocitli tí najzraniteľnejší z nás. Vyjadrujeme podporu Bratislavskému samosprávnemu kraju aj personálu zariadenia,“ uviedol s tým, že odmieta hľadanie vinníkov v radoch opatrovateliek a ošetrovateliek.

„V sociálnych službách pre seniorov na území Bratislavy pracuje skúsený a preškolený personál s profesionálnymi ochrannými pomôckami, ktorý je vedený k tomu, aby v maximálnej miere prispieval k ochrane zdravia starších obyvateľov Bratislavy umiestnených v zariadeniach dlhodobej starostlivosti,“ uviedol.

Mimoriadny režim

V DSS Pezinok zabezpečili aj zvýšený hygienický režim, ktorý sa riadi jeho vnútorným krízovým plánom vypracovaným pre podobné udalosti. Pre ošetrujúci personál sa zaistilo aj doplnenie ochranných pomôcok, hovorí Duba. Taktiež bol v rámci protiepidemických opatrení vyčlenený aj personál, ktorý bude mať na starosti pozitívnych pacientov. Duba ďalej povedal, že v rámci objektu sa vybavilo segregované ubytovanie a priestory na oddych a stravovanie nakazeného a nenakazeného personálu.

„V spolupráci s Klinikou infektológie a geografickej medicíny UNB sa na dnes odsúhlasilo a zabezpečilo výjazdové lekárske klinické vyšetrenie klientov zariadenia s cieľom ich ďalšieho vyselektovania v zmysle možnosti sledovania zdravotného stavu v spolupráci so všeobecným lekárom, možnosti ich liečby v rámci zariadenia alebo potreby prevozu na hospitalizáciu,“ uvádza Duba.