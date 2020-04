KORONAVÍRUS ÚVZ povolil konanie maturitných a záverečných skúšok, tvrdí minister Gröhling

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v stredu povolil konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia. V stredu to vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Z opatrenia ÚVZ vyplýva, že konať sa môžu aj prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy.

Ministerstvo školstva momentálne v spolupráci so zriaďovateľmi škôl zisťuje technické zabezpečenia škôl a to, či budú schopní dodržať povinnosti, ktoré im uložil ÚVZ. Skúšobná komisia aj študenti musia podľa ÚVZ dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi sebou, každý musí byť chránený rúškom a každý musí používať vlastné písacie potreby. Skúšky by sa mali realizovať v najväčšej miestnosti a pred ich začatím je potrebné zmerať teplotu študentom aj členom komisie. Dostupné musia byť aj dezinfekčné prostriedky, potrebné bude aj pravidelné dezinfikovanie povrchov, uvádza ÚVZ.

Pri maturitách a prijímacích skúškach Gröhling chce, aby mali školy "otvorenú myseľ". "Rozmýšľame nad maturitou v rôznych podobách. Rátajme s tým, že budeme meniť obsah aj formu maturity. Myslím si, že Slovensko po prvýkrát zažije maturitu tak, ako ju nepoznáme," hovorí Gröhling, bližšie detaily však povedať nechcel. Minister tiež skonštatoval, že táto situácia ich "núti byť kreatívnymi a vymyslieť iné spôsoby, o ktorých doteraz iba rozprávali".

Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň umožnil konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia v zdravotníckych študijných odboroch za dodržania protiepidemických opatrení. V rozhodnutí pripomenul, že základným predpokladom zvládnutia pandémie COVID-19 je optimalizácia ľudských zdrojov v zdravotníctve.

Ministerstvo školstva predstaví na najbližšej vláde aj balík zákonov, tzv. "lex korona vysoké školy", ktorý bude zahŕňať všetky opatrenia pre fungovanie vysokých škôl. Termín a formu skúšok oznámi Gröhling v priebehu budúceho týždňa. Taktiež ozrejmí, akým spôsobom a za akých podmienok budú môcť byť skúšky realizované.

Opatrenie ÚVZ ku skúškam pre vysoké školy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje skončenie štúdia podľa príslušného študijného programu a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia, v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo, v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo, v magisterskom študijnom programe farmácia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia, v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe fyzioterapia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika, v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena, v bakalárskom študijnom programe zubná technika, v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa a v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a to len vtedy, keď sú dodržané tieto protiepidemické opatrenia:

Ad I/ skúšobná komisia

skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),

vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m,

každý skúšajúci musí byť chránený rúškom,

používať vlastné písacie potreby,

obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,

priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.)

vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Ad II/ študenti

v rámci skúšok pozývať študentov do miestnosti iba po jednom, resp. v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu), v prípade praktických častí skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov,

každý študent musí byť chránený rúškom,

používať vlastné písacie potreby,

obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,

vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,

priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.).

Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať. Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.

Odôvodnenie: V Slovenskej republike evidujeme dlhodobo nedostatok ľudských zdrojov v zdravotníctve a pandémia vyvolaná koronavírusom, predmetnú krízu výrazne prehĺbi.

Najvyšším záujmom rezortu zdravotníctva v čase pandémie ochorenia COVID-19 je ochrana zdravia populácie. K zabezpečeniu predmetného poslania a cieľa je nevyhnutné plnenie niekoľkých procesov, pričom za jeden z najkľúčovejších považujeme dostatok zdravotníckych pracovníkov.

Základným predpokladom zvládnutia pandémie COVID-19 je optimalizácia ľudských zdrojov v zdravotníctve a z uvedeného dôvodu je nevyhnutné umožnenie ukončenia štúdia podľa príslušného študijného programu a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia, v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo, v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo, v magisterskom študijnom programe farmácia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia, v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe fyzioterapia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika, v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena, v bakalárskom študijnom programe zubná technika, v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa a v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a to za dodržania prísnych proti epidemických pravidiel uvedených v záväznej časti tohto opatrenia.