KORONAVÍRUS Nová prognóza! Rekordný prepad ekonomiky, nezamestnanosť bude stúpať: Musíme sa pripraviť

Hagara ďalej uviedol, že zatiaľ sú dva scenáre vývoja. Jeden hovorí, že pandémia bude trvať o mesiac dlhšie, druhý, že síce skončí o dva mesiace, ekonomiku sa však naplno nepodarí naštartovať. „V takých prípadoch sa naša ekonomika prepadne v tomto roku o 11 – 12 percent,“ dodal. „Otázkou nie je, ako dlho vydržíme, ale ako sa chystáme aj na takú situáciu,“ dodal Hagara.

Šéf Inštitútu Edurard Hagara na margo prognózy dodal, že predpokladajú, že pandémia bude trvať približne dva mesiace, teda približne do konca júna. Práve na tom je založená celá prognóza. Najhoršia situácia by mala byť na začiatku druhého kvartála a odvtedy by sa mala situácia pomaly zlepšovať.

Štart bude dôležitý, vznikne ekonomický krízový štáb

Minister financií oznámil výsledky rokovania výboru pre makroekonomické rokovania a prognózy, ktoré sa konali minulý týždeň. Dôležité rokovania ako naštartovať ekonomiku, prebiehajú aj na úrade vlády. „Aby sme tento proces vylepšili, rozhodli sme sa zriadiť druhú nohu krízového štábu,“ uviedol Heger s tým, že vznikne ekonomický krízový štáb. Budú v ňom zastúpené ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva i renomovaní ekonómovia.

„Budeme s nimi diskutovať, ako udržať ekonomiku a ako ju znova naštartovať. Samotná kríza, ktorá bola vyvolaná pandémiou koronavírusu, bude mať v najbližších rokoch vplyv na chod ekonomiky slovenskej, ale aj svetovej,“ povedal Heger s tým, že Slovensko má malú otvorenú ekonomiku závislú na ostatných štátoch. Práve štart ekonomiky podľa šéfa rezortu, teda kto a ako bude pripravený, bude kľúčový pre to, ako sa ktorý štát rozbehne.

Slovenská ekonomika padne

Slovenská ekonomika sa v tomto roku prepadne o 7,2 %. Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR v aktuálnej makroprognóze, ktorú zverejnilo v stredu. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a opatrenia na jej tlmenie. Postupné oživenie ekonomiky očakáva už v druhej polovici roka, pre budúci rok odhaduje jej opätovný rast o 6,8 %.

Vo svojom základnom scenári Inštitút finančnej politiky (IFP) vychádza z predpokladu, že slovenská ekonomika aj jej zahraniční obchodní partneri zostanú výrazne utlmení dva mesiace. „Výkon ekonomiky klesne výrazne najmä v druhom štvrťroku, a to naprieč sektormi služieb, priemyslu a stavebníctva. V druhej polovici roka očakávame postupné oživenie, hoci nie rovnomerne v každom sektore, keďže čiastočné obmedzenia môžu stále pretrvávať,“ avizuje inštitút v komentári k novej prognóze.

Nezamestnanosť stúpne

„Globálna pandémia stiahne slovenskú ekonomiku do recesie,“ uviedol Heger s tým, že slovenská ekonomika je utlmená najmä z dôvodu utlmenia zahraničných ekonomík. „HDP v roku 2020 stiahnu nadol nielen proticyklické investície, ale aj absencia zahraničného dopytu a obmedzená domáca spotreba,“ uviedol. Priemerná nominálna mzda sa v roku 2020 zvýši len o 1,6 percenta. Vplyv na jej nízky rast bude mať veľké množstvo poberateľov OČR.

V ďalších rokoch by sa dynamika rastu miezd mala obnoviť. „Oživovanie zamestnanosti sa bude zlepšovať v druhom polroku 2020, predkrízovú úroveň počas prognózy zrejme nedosiahne,“ hovorí minister. Nezamestnanosť by mala stúpnuť na úroveň 8,8 percenta. Nárast nezamestnanosti by mali utlmiť vládne opatrenia, medzi ktorými je aj kurzarbeit. Podľa Hegera by sa tak malo zachrániť okolo 19-tisíc pracovných miest, naopak vypadne 88-tisíc miest.

Vláda schválila kurzarbeit

Vláda včera schválila rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov v čase mimoriadnej situácie na Slovensku. Ide o tzv. tretiu sociálnu pomoc a zavádza sa ňou aj nástroj kurzarbeit. Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať pomoc spomedzi dvoch možností tú, ktorá bude pre nich výhodnejšia. Kabinet prijal návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti z dielne ministerstva práce.

„Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať jednu z dvoch možností. Prvou je kurzarbeit, ktorý bude poskytovaný na každého zamestnanca, ktorý je na prekážkach v práci. Bude preplatená plná náhrada mzdy,“ uviedol minister. Zamestnávateľ nemusí preukázať pokles tržieb. Druhou možnosťou je doterajší model, kde zamestnávateľ preukáže pokles tržieb a bude odstávať príspevok na zamestnanca.

Kompenzácia zo strany štátu bude spočívať v poskytovaní príspevku pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou, a to na úhradu časti mzdových nákladov ich zamestnancov a v poskytovaní príspevku pre SZČO alebo iné fyzické osoby

Otvorenie maloobchodov je vo hviezdach

Minister hospodárstva Richard Sulík trvá na čo najrýchlejšom otvorení obchodov mimo veľkých nákupných centier. Myslí si, že predlžovanie súčasného stavu prinesie veľké škody, zlikviduje časť obchodníkov a zvýši podiel na trhu zahraničným obchodným reťazcom. „Prakticky všetci ekonómovia hovoria, že nám to zlikviduje to maloobchodné podhubie, ktoré tu vznikalo dlho,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že sa z toho budeme spamätávať jednu a možno aj dve dekády.

Sulík zdôraznil, že malé obchody musia byť zatvorené, zatiaľ čo predajne veľkých obchodných reťazcov ponúkajú rovnaký tovar. „Likvidujeme 10-tisíc malých, väčšinou slovenských obchodov v prospech zahraničných reťazcov,“ povedal v utorok Sulík. Podľa ministra sa tento stav nedá vysvetliť ani obhájiť a obchody by mala vláda čím skôr otvoriť. Vláda by zároveň mala podnikateľom podľa Sulíka pomôcť znášať náklady na nájom. „Opakovane som sa to snažil riešiť, neviem, prečo taká vec nebola schválená.“

Detailný plán predstavia v pondelok

Premiér Igor Matovič v utorok informoval, že budúci pondelok (20. 4.) predstaví detailný plán postupného otváranie malých prevádzok. Podľa Matoviča je ešte na úplné uvoľnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu priskoro a existujú riziká, že sa pandémia vymkne na Slovensku spod kontroly.

Plán na otvorenie prevádzok podľa premiéra pripravia epidemiológovia a nie ekonómovia. Sulík pripomenul, že počty nakazených sú rádovo v desiatkach denne, čo je podľa neho na úrovni štatistickej chyby. „Mali by sme sa pozrieť aj na tie obrovské ekonomické škody, ktoré vzniknú. Dovolím si povedať, že to už epidemiológovia vyhodnotiť nevedia,“ dodal Sulík.