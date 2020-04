KORONAVÍRUS Vyhlásenie karantény nemal byť útok ani stigmatizácia Rómov, hovorí Matovič

BRATISLAVA - Vyhlásenie karantény v rómskych osadách pri Krompachoch nemal byť útok ani stigmatizácia Rómov. Zdôraznil to premiér Igor Matovič (OĽaNO) na utorkovej tlačovej konferencii. Hlavný hygienik SR Ján Mikas doplnil, že na Slovensku zatiaľ nie je potvrdené tzv. komunitné šírenie nákazy novým koronavírusom. K šíreniu môže podľa neho dôjsť práve v osadách.

"Vieme, že ten problém tu je, ale treba ho pomenovať. V žiadnom prípade to nemal byť útok a stigmatizácia Rómov alebo považovanie ich za ľudí, ktorí nám sem zaviedli nákazu. (...) Realita je taká, že čím nižší hygienický štandard, tým väčšie riziko prenosu nákazy," vysvetlil predseda vlády. Dodal, že v osadách je dramaticky vyššie riziko šírenia nákazy, ak sa nepodchytí čo najskôr. "Tí Rómovia za to nemôžu, že ich nezastavili na hraniciach a nedali ich do štátnej karantény," podotkol.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v tejto súvislosti dodal, že karantenizovať sa budú na Slovensku všetky oblasti, kde dôjde k nekontrolovanému šíreniu infekcie. "To nie je na základe akejkoľvek etnicity. To je na základe toho, že keď sa nám v nejakej oblasti vymkne infekčnosť vírusu spod kontroly, musíme zakarantenizovať celé oblasti, aby sa nám nestalo, že nám tieto oblasti zamoria celú krajinu postupne," uviedol.

Mikas v súvislosti s pandémiou ozrejmil, že na Slovensku zatiaľ nie sú prípady komunitného šírenia vírusu. Poukázal na to, že úrady majú k dispozícii kontakty pozitívne testovaných. Pripustil, že vírus sa možno bude v súčasnosti šíriť v osadách. Čiastočne považuje za skupinové šírenie nákazy prípad v Domove sociálnych služieb v Pezinku. Zdôraznil však, že sa stále dá vypátrať príčina nákazy. "Stále sme na tom dobre a nemusíme dávať do karantény veľké časti Slovenska," podotkol s tým, že zatiaľ je v karanténe päť osád a spomínaný domov sociálnych služieb.