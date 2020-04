Scéna ako z hororu: Krvavé stopy na FOTO, populárneho slovenského dídžeja doma prepadli!

TUŠICKÁ NOVÁ VES - Scéna, akú si nikto z nás nevie predstaviť a vnímame ju len z hororových filmov. Presne to sa prihodilo jednému z populárnych dídžejov na východe Slovenska. O hrôzy, ktoré začiatkom týždňa zažil sa podelil na sociálnej sieti. Do jeho domu sa totiž vlámal páchateľ, ktorý v momente zaútočil a po celom incidente boli na mieste aj viaceré krvavé stopy!

Reč je o známom dídžejovi z východu pod umeleckým menom DJ Robin. Do jeho domu v Tušickej Novej Vsi sa mal niekto vlámať. „Z pondelka na utorok uprostred noci o 2:30 nám do domu, dokonca priamo do spálne násilím vnikol nebezpečný psychicky chorý páchateľ, ktorý nás pred očami našich malých detí s kameňom v ruke brutálne bil do hlavy so slovami Všetkých Vás pozabíjam!“ popísal Robert Eľko, ako sa volá vlastným menom, hrôzostrašnú noc.

Zdroj: Instagram.com/djrobin_sk

Všade krv a črepiny z rozbitých dverí

Eľko, ktorý s manželkou práve prežíval 10. výročie svadby bol v úplnom šoku. Hlavne, keď videl ich spoločné fotky a zariadenie domu od krvi. Dídžej navyše tvrdí, že všetkému sa pritom dalo zabrániť. "Najhoršie je, že k tomu vôbec nemuselo dôjsť pretože bol ohlasený už niekoľko hodín pred tým jeho rodinou, že ušiel ako nebezpečný, nafetovaný a opitý autom!" píše DJ Robin na Instagrame.

Zdroj: Instagram.com/djrobin_sk

Útočník si ich mal vybrať náhodou

Podľa umelca prešiel viac, ako 50 kilometrov a dostal sa až k jeho domu. Ten sa mal pritom stať terčom úplnou náhodou. Dotyčný útočník mal byť totiž podľa jeho slov v psychóze a spomína sa aj alkohol a drogy.

Zdroj: Instagram.com/djrobin_sk

Výčitky polícii

Známy umelec z východu má po útoku početné poranenia aj v oblasti hlavy, no prízvukoval, že s manželkou tento útok prežili. Neodpustil si ani sarkastický komentár na adresu mužov zákona. "Ďakujem polícii slovenskej republiky, že po niekoľkonásobnom oznámení tohto človeka o jeho stave a úteku, dokonca hodinu a pol pred tým v inom okrese po podobných výzržnostiach si nerobia svoju prácu dôsledne a všetko bagatelizujú," posťažoval sa DJ.

Políciu sme v kontexte tohto prípadu požiadali o stanovisko.

Podľa Eľka mal útočník navyše dostať trojročnú podmienku a už od štvrtku je opäť doma. Vyriekol preto aj obavu, že sa bojí o svoju bezpečnosť.