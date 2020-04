Prezidentka vystúpila s mimoriadnym prejavom: VIDEO Tieto sviatky budú o nádeji, spomenula aj pápeža

BRATISLAVA - Tohtoročné veľkonočné sviatky budú podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej o nádeji. Hlava štátu vyzýva na dodržiavanie opatrení, ktoré nás môžu podľa nej dostať do stavu spred marca. Uviedla to vo svojom štvrtkovom príhovore občanom v RTVS.

"Tieto sviatky budú o nádeji. O dúfaní v dobrý vývoj, v bezpečný svet okolo nás, v ktorom ľudský kontakt opäť zbližuje a neohrozuje. Sme smädní po nádeji a tento smäd potrebujeme uhasiť. Pomôže nám k tomu dôvera v zmysel toho, čo robíme," povedala Čaputová v príhovore.

"Potrebujeme veriť, že keď budeme v našom úsilí dôslední, môžeme sa postupne a premyslene vracať do stavu a na miesta, ktoré sme museli v polovici marca opustiť," doplnila prezidentka. Aby sa svet stal takým, akým bol, musí sa prijať a dodržiavať to, čo je nevyhnutné. "Želám nám všetkým, aby boli tieto sviatky bránou. Jednak do našich vnútorných svetov, kde nájdeme veľa dobrého. A aby boli aj bránou, za ktorou sa naša nádej začne premieňať na realitu, po ktorej tak všetci túžime," uzavrela svoj príhovor.