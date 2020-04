KORONAVÍRUS Publicista má jasno: Odporúčanie necestovať počas sviatkov by nestačilo

BRATISLAVA – Ak sa mnohí ľudia pokúsili obísť zákaz cestovania počas veľkonočných sviatkov napriek hroziacim sankciám, iba slovné odporúčanie bez sankcií by ignorovali ešte omnoho viac. V diskusii na Tablet.TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

„Opatrenia na veľkonočné sviatky sú primerané. Viacerí hovoria, že by to stačilo vo forme odporúčaní. Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD), samozrejme, môže mať ten názor, ale ľudia často nedajú na odporúčania,“ povedal Hrabko. „Ak vám visí nad hlavou hrozba pokuty, predsa len si to viac rozmyslíte. Nie je to žiadny zákaz vychádzania, len zákaz prechádzania z okresu do okresu,“ dodal.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) podľa neho potrebuje pri presadzovaní opatrení proti kríze politickú podporu a tú mu poskytla prezidentka Zuzana Čaputová na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov v pondelok (6. 4.). „Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) tam bol preto, aby zabezpečil, že potrebné zákony budú prechádzať tak ako doteraz. Dá sa povedať, že všetci traja najvyšší ústavní činitelia akceptovali to, čo vláda doteraz vykonala,“ reagoval Hrabko.

Na margo argumentu Matoviča, že problém so šírením nového koronavírusu v rómskych osadách spôsobil Pellegrini tým, že od začiatku nenastavil povinnosť všetkým navrátilcom na Slovensko absolvovať karanténu v štátnych zariadeniach, Hrabko povedal, že ak by to bola pravda, tak rovnakú chybu urobil po svojom nástupe k moci aj Matovič. Aj on túto povinnosť stanovil až s odstupom času.

Ak by sa malo niečo vyčítať vláde Smeru-SD, tak je to podľa Hrabka skôr slabá pripravenosť na krízové situácie vo všeobecnosti. „Na takúto krízovú situáciu sme pripravení neboli. Civilná obrana je absolútne mínusová a ani ostatné zložky štátu neboli pripravené. Malo by to byť predmetom analýz, aby sme sa takýchto situácii do budúcnosti vyvarovali,“ zdôraznil.

Práve získanie času na lepšiu prípravu štátu na zvládnutie epidémie bolo podľa Hrabka hlavným zmyslom opatrení obmedzujúcich mobilitu občanov. Vzhľadom na to, že štáty, ako Nemecko, Česko či Rakúsko začínajú pomaly uvoľňovať opatrenia, blíži sa podľa Hrabka tento čas aj pre Slovensko. „Nemôžeme tu byť zatvorení, fabriky budú stáť a okolité štáty budú rozbiehať výrobu. Treba len nájsť rozumný kompromis, ako je to možné oživiť,“ tvrdí. Ľudia podľa neho potrebujú aj nádej, že sa opatrenia postupne obmedzia.