KORONAVÍRUS Ďalší nakazení na Slovensku! Bilancia stúpa: Pribudli desiatky prípadov

VIDEO Tlačovka Igora Matoviča

Včera pribudlo na Slovensku 47 ľudí, ktorí mali pozitívny test na koronavírus, z toho 24 ľudí bolo v karanténe. Ide o ľudí z kolóny áut z Tirolska. Testovaných bolo celkovo 1448 ľudí. Informoval o tom premiér Igor Matovič. Celkový počet pozitívnych vzoriek na Slovensku je 581.

„Je to dôkazom toho, že rozhodnutie dávať ľudí, ktorí idú aj individuálnou dopravou do karantény a následne ich testovať, je veľmi dôležité, lebo títo ľudia, 24 pacientov pozitívne testovaných, by sa dnes po Slovensku slobodne pohybovali,“ dodal.

Tento alebo budúci týždeň predstaví vláda pomoc veľkým firmám

Vláda do konca tohto týždňa, alebo najneskôr budúci týždeň predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom. Malo by ísť napríklad o podporu udržania pracovných miest, ako k tomu prišlo už v prípade živnostníkov a malých firiem. Na utorkovom rokovaní pod vedením premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa na tom zhodli predstavitelia vlády a zamestnávateľských združení.

Fyzické osoby si budú môcť odložiť lízingové splatky o dvakrát 3 mesiace

Každý klient - fyzická osoba bude môcť požiadať o odklad lízingových splátok na tri mesiace. Ak bude kríza súvisiaca s novým koronavírusom pokračovať, tak to bude môcť spraviť aj druhýkrát. Po rokovaní s predstaviteľmi lízingových spoločností na úrade vlády o tom informoval štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. O podobnom riešení pre malých podnikateľov sa ešte rokuje.

Banky sú už nastavené na odklad splátok úverov

Ľudia už môžu svoju banku požiadať o odklad splátky úveru, ak to potrebujú. Banky si tieto žiadosti podľa slov ministra financií Eduarda Hegera už odkladajú bokom, a keď začne platiť návrh zákona, budú ich môcť posúdiť. „Už aj teraz, keď žiadajú ľudia banky o odklad, sú nastavené tak, že dávajú si tieto žiadosť nabok a ľudia nebudú, ak už aj teraz požiadali, stigmatizovaní a banky sa začnú správať v zmysle zákona,“ uviedol Heger.

Verí, že návrh zákona, ktorý priniesol do parlamentu, prejde. „Dôležité je, že bude pre všetku tú masu ľudí, ktorí v súčasnosti splácajú kvantá hypotekárnych úverov,“ podotkol Heger. Podľa jeho slov, ak mal niekto pred vypuknutím nového koronavírusu problém so splácaním, bude posudzovaný individuálne. „Prax už aj teraz beží. Akonáhle pani prezidentka podpíše tento zákon, začína platiť ako každý zákon. Banky sú nastavené. Bolo potrebné urobiť nevyhnutnú operatívu z hľadiska prípravy legislatívy,“ priblížil Heger.

Sulík avizoval stretnutie so zástupcami cestovných kancelárií

Minister hospodárstva Richard Sulík avizoval, že v utorok by sa malo uskutočniť stretnutie so zástupcami cestovných kancelárií. Riešiť by sa mali aktuálne problémy v súvislosti s novým koronavírusom v odvetví cestovného ruchu. Sulík na utorkovej tlačovej konferencii poznamenal, že oblasť cestovného ruchu je rozdelená pod dva rezorty, časť prešla pod ministerstvo dopravy a časť zostala pod rezortom hospodárstva. Zdôraznil preto potrebu koordinácie.

„Chcem potom aj s pánom ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) premiérovi a vláde prezentovať návrh riešenia, v tomto momente ešte to nie je presne dohodnuté,“ priblížil šéf rezortu hospodárstva. Premiér zároveň ubezpečil, že tento špecifický problém sa bude riešiť. „Musíme riešiť problém cestovných kancelárií,“ vyhlásil.