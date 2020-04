KORONAVÍRUS Mikulec: Na kontrolu obmedzenia pohybu počas sviatkov je polícia pripravená

BRATISLAVA - Polícia je pripravená kontrolovať dodržiavanie obmedzení voľného pohybu osôb počas Veľkej noci v prípade, ak ich na pondelkovom rokovaní schváli vláda. Pred rokovaním kabinetu to uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO).

"Máme na to ľudí i techniku, budeme, samozrejme, činnosti koordinovať aj s ministerstvom obrany," uviedol. Potvrdil, že v uliciach budú hliadky. Či sa ľudia cestujúci za hranice okresu v súvislosti s pracovnými povinnosťami alebo v ďalších povolených prípadoch budú musieť preukazovať nejakým povolením, majú dohodnúť na rokovaní kabinetu. Mikulec potvrdil, že obmedzenia sa budú v rámci okresu vzťahovať aj na tých, ktorí tam nemajú trvalý pobyt, no zdržujú sa tam v čase účinnosti obmedzení.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má na pondelkovom zasadnutí vlády navrhnúť prijatie uznesenia obmedziť voľný pohyb osôb, a to od 8. apríla do 13. apríla, s výnimkou ciest do a zo zamestnania, nákupu, návštevy lekára, pobytu v prírode v rámci okresu, pohrebu príbuzného, starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci. Informoval o tom v nedeľu (5. 4.) po stretnutí s lekárskymi odborníkmi. Opatrenia majú zabrániť riziku regresu doterajšieho trendu minimalizácie šírenia nového koronavírusu.