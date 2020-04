KORONAVÍRUS EÚ čelí infodémii! Z Ruska žiadna pomoc neprišla: Na návrat čakajú tisíce Slovákov

Na videokonferencii sa šéfovia rezortov zahraničia venovali viacerým témam. Klus skonštatoval, že tzv. infodémia je naozaj nebezpečná a treba sa jej venovať v takej miere, ako reálnej pandémii. Okrem toho informoval o repatriácii i finančnej pomoci, ktorú Slovensko dostane.

Bojujeme s klamstvami a polopravdami

Virtuálne rokovanie ministrov zahraničných vecí EÚ sa uskutočnilo už druhýkrát v priebehu týždňa. „Venovali sme sa šíreniu dezinformácií, ktorému všetci v našich krajinách čelíme. Popri pandémii totiž, bohužiaľ, čelíme aj niečomu, čo sme začali nazývať infodémia. Bojujeme s polopravdami a klamstvami, ktoré verejným priestorom šíria rôzni aktéri s rôznymi záujmami,“ uviedol na úvod Klus. Dodal, že je alarmujúce, že ľudia si myslia, že Európska únia pomáha ľuďom menej ako napríklad Rusko či Čína.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Rád by som upozornil, že MZV neregistruje žiadnu oficiálnu podporu Ruskej federácie smerom na Slovensko,“ uviedol Klus s tým, že jedným zo záverov diskusie je, že s dezinformáciami je potrebné bojovať rovnako ako s vírusom samotným. „Krízovú situáciu budeme vedieť zvládnuť len spoločne v duchu vzájomnej spolupráce a solidarity s našimi európskymi partnermi. Toto sme dnes všetci potvrdili,“ uviedol.

Nebojte sa, na nikoho nezabudneme

Ďalšou témou, ktorou sa na videokonferencii zaoberali, je repatriácia. „Prioitou ministrov zahraničných vecí, je zabezpečiť návrat občanov domov,“ uviedol štátny tajomník. Až 70 percent žiadostí občanov o návrat na Slovensko je z európskych krajín. „S repatriáciou z tretích krajín nám pomáhajú naši európski partneri, ale aj EÚ samotná,“ povedal. Na palube dnešného letu z Nórska je sedem slovenských občanov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Klus ďalej uviedol, že kvôli pozastaveniu registrácie na repatriácie, čelia ich obrovskému nárastu, najmä z Veľkej Británie. „Do včerajšieho dňa to bol nárast o 2 500 žiadostí. Celkovo je v súčasnosti registrovaných 9 541 občanov,“ povedal. Klus predpokladá, že toto číslo nie je konečné. Ubezpečil občanov, že na nikoho nezabudnú. „Snažíme sa v maximálnej možnej miere zefektívniť túto činnosť aj v spolupráci s partnerskými krajinami, EÚ a slovenským ministerstvo vnútra a obrany,“ informoval Klus.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Včera predstavila EÚ druhý dôležitý ekonomický balík. „Komisia nám dáva veľkú slobodu využiť eurofondy, ktoré mali ísť na iný účel. V prípade Slovenska ide o viac ako štyri miliardy eur.“ Práve tieto peniaze by mali pomôcť v čase koronakrízy tam, kde to najviac štát potrebuje. „Po druhé, Európska komisia chystá vytvoriť nový nástroj tzv. sure, teda niečo, čo bude isté. Má to byť niečo na štýl nemeckého kurzarbeitu,“ povedal Klus s tým, že by toto opatrenie malo zabrániť prepúšťaniu a zvyšovaniu nezamestnanosti. „Slovensko by z neho mohlo získať až jednu miliardu eur. Suma sumárum hovoríme o piatich miliardách eur,“ povedal.

Ďalší let z Londýna do Bratislavy

V nedeľu bude vypravený ďalší repatriačný let z Londýna do Bratislavy. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Lietadlo odletí z londýnskeho letiska Stansted na bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika o šiestej večer. Rezort diplomacie tiež informoval, že v nedeľu je zároveň pripravený aj let z Bratislavy do Londýna s odletom o 14:45. MZVaEZ SR upozorňuje, že každý cestujúci musí mať na letisku a v lietadle rúško, alebo si chrániť ústa a nos iným obdobným spôsobom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podmienkou vstupu na palubu lietadla je tiež mať platný cestovný doklad a spĺňať náležitosti ministerstva vnútra pre vstup do SR - byť občanom SR alebo osobou s udeleným pobytom na území SR. Rezort diplomacie tiež pripomína, že cestujúci musia súhlasiť s tým, že po prílete budú umiestnení do zriadenej karantény v zariadeniach MV SR po dobu vykonania testov. „V prípade, že vám nebude potvrdená choroba COVID-19, budete prepustený do domácej karantény,“ uviedlo MZVaEZ SR.

Chýbajú kapacity

Klus včera pred rokovaním vlády uviedol, že sa Slováci domov nemôžu vrátiť aj preto, lebo na to nemáme kapacity. „My sme schopní tento počet do zhruba dvoch týždňov dostať na Slovensko. Narážame však na voľnú kapacitu zariadení, kde by mohli títo občania stráviť karanténu,“ uviedol Klus. Uviedol, že zabezpečiť voľné miesta by nemali len kraje, ale aj rezort vnútra alebo rezort obrany, na ktoré sa chystá apelovať. „Sme v permanentnom kontakte s oboma ministrami. Naši občania čakajú, kedy pošleme ďalšie lietadlá, ale nemôžeme tak spraviť, lebo nemáme miesto v karanténnych centrách,“ dodal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Rezort obrany ponúkol päť budov

Minister obrany Jaroslav Naď v reakcii na Klusove vyjadrenia uviedol, že rezort obrany má možnosti. „Vláda bola informovaná o tom, že všetky ústredné orgány štátnej správy poskytujú množstvo ubytovacích kapacít na repatriáciu našich občanov. Aktuálne máme na rezorte obrany v našich kapacitách asi 600 ubytovaných ľudí, ktorí priebežne prichádzajú a odchádzajú podľa toho, kedy končia karantény a kedy sú testovaní,“ reagoval Naď pred rokovaním vlády.

Následne majú deň na dezinfekciu. Naď uviedol, že momentálne k dispozícii poskytli päť veľkých ubytovacích kapacít. „Sú to budovy, hotely, ktoré patria pod ministerstvo obrany a iné zariadenia, ktoré máme, aby sme ich ubytovali,“ povedal. Zároveň však ľudí vyzval, aby sa správali slušne. „Máme vážne problémy s ich trpezlivosťou a s tým, ako sa správajú z hľadiska bezpečnosti v našich kapacitách,“ povedal šéf obrany s tým, že ľudia likvidovali nábytok, vyhadzovali von oknom matrace a k personálu sa nesprávali slušne. Výmena ľudí je podľa Naďa relatívne rýchla. Zachytili aj pár pozitívnych prípadov, ktorí ostali v karanténe dlhšie ako týždeň (v prípade negatívne testovaných) a boli od ostatných izolovaní.

Posudzovať budú individuálne prípady

Aj po ukončení prijímania žiadostí môže podľa jeho slov prísť k prípadom, keď štát pomôže dostať sa ľuďom zo zahraničia domov. Prípady budú posudzovať individuálne. Klus priznal, že aj v doterajších organizovaných návratoch sa odohrali situácie, keď nahlásený občan si napokon prepravu rozmyslel. „Stalo sa to aj pri pondelkovej (30. 3.) repatriácii z írskeho Dublinu, no nie je to prípad skupín, len jednotlivcov,“ objasnil.

V niektorých prípadoch môže prísť podľa neho aj k tomu, že sa v dôsledku situácie v krajine nemôže dostať cestujúci na letisko. „Zaznamenali sme i prípady, že prepravovaní mali vysokú teplotu, takže sa na palubu nedostali,“ dodal. Cena pre repatriovaných za prepravu lietadlom sa odvíja od obsadenosti lietadla.