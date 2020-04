KORONAVÍRUS Blíži sa Veľká noc: Zmeny pre rodičov i dôchodcov, výplatné termíny sa menia

BRATISLAVA - Pandémia koronavírusu postihuje aj nazraniteľnejšie skupiny. Veľká noc sa blíži a premiér Igor Matovič by mal oznámiť, čo všetko sa počas sviatkov v rámci opatrení zmení. Dôchodcom sa zatiaľ zmení vyplácanie dôchodkov. Rodičia si môžu čerpať ošetrovné, no Sociálne poisťovňa upozorňuje na opakované zasielanie žiadostí.

Sociálna poisťovňa upozornila dôchodcov, ktorým je vyplácaný dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty, že počas veľkonočných sviatkov sa zmení systém ich vyplácania. Niektorí dostanú dôchodok skôr, niektorí neskôr. Sociálna poisťovňa o tom informovala na svojej oficiálnej stránke.

Výplatný termín dôchodkov sa zmenia

Ide o dôchodky s výplatným termínom 10. a 12. dňa v kalendárnom mesiaci. „Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 10. dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôchodok vyplatený vo štvrtok 9. apríla 2020. Tým, ktorí poberajú dôchodok 12. dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôchodok vyplatený v utorok 14. apríla 2020,“ informovala Sociálna poisťovňa. Posun výplatného termínu sa bude týkať aj mesiaca máj. Dôchodcovia s výplatným termínom 2. deň v kalendárnom mesiaci dostanú dôchodok 4. mája 2020 a dôchodcovia s výplatným termínom 8. deň v kalendárnom mesiaci dostanú dôchodok 7. mája 2020.

Zdroj: Getty Images

Rodičia, pozor! Žiadosti o ošetrovné neposielajte opakovane

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby nezahlcovali e-mailové schránky jej pobočiek opakovanými žiadosťami o dávky, najmä o dávku ošetrovné. „Blokujú tak prácu zamestnancov, ktorí žiadosti triedia a posudzujú ich vybavenie. Pobočky v posledných dňoch zaznamenávajú prípady, keď sa poistenec, ktorý poslal žiadosť len raz, nemôže dostať na rad, lebo stovky až tisíce iných poistencov poslali žiadosť aj čestné vyhlásenie k žiadosti minimálne trikrát, z rôznych IP adries a často aj denne menia údaje,“ informovala poisťovňa.

Zdroj: Getty Images

Takýmto hromadným zasielaním opakovaných žiadostí poistenci sťažujú prácu zamestnancom Sociálnej poisťovne a snahu o ich efektívne a priebežné vybavovanie, keďže musia neustále vyhľadávať a kontrolovať údaje tých istých poistencov. „Žiadosť o dávku ošetrovné (OČR) stačí pobočke poslať e-mailom, cez e-schránku či poštou len raz a až na konci mesiaca potom zaslať čestné vyhlásenie s vyznačením dní, za ktoré poistenec žiada dávku čerpať z dôvodu starostlivosti o dieťa,“ dopĺňa poisťovňa.

Dávky sa vyplacaujú pozadu

Ak sa rodičia na OČR striedajú, každý posiela žiadosť a vyplnené čestné vyhlásenie vždy za seba a tiež len raz. Priznanie a výplata dávky sa automaticky predlžuje aj na ďalší mesiac dovtedy, kým bude trvať krízová situácia a budú uzatvorené školské a predškolské zariadenia, či zariadenia sociálnych služieb.

Zdroj: Getty Images

Sociálna poisťovňa nárok na dávku posúdi a prizná ju, ak poistenec spĺňa aj ostatné podmienky zákona o sociálnom poistení (o. i. je v čase žiadosti nemocensky poistený; živnostníci nesmú mať nedoplatok vyšší ako 5 eur). „Dávky sa vyplácajú pozadu – to znamená, že dávka za marec bude po jej posúdení a spracovaní vyplatená v aprílových výplatných termínoch, pričom každá pobočka má určené vlastné lehoty výplat (po 15. 4. 2020),“ dodala poisťovňa.

Kedy je možné čerpať si ošetrovné?

Pomoc rodičom trojročných detí, ktorým končí poberanie rodičovského príspevku počas krízy okolo nového koronavírusu, či obmedzenie platenia hotovosťou v Sociálnej poisťovni. Aj tieto zmeny prinesie novela Zákonníka práce, ktorú schválil parlament s niekoľkými pozmeňujúci návrhmi z výborov. Situácia na Slovensku okolo nového koronavírusu sa mení každý deň, parlament preto schválil niekoľko zmien, ktoré majú pomôcť ľuďom, myslia však aj na pracovníkov v Sociálnej poisťovni, ktorí sú vystavení riziku nákazy počas pracovnej doby.

Po novom po skončení materskej rodičia trojročných detí alebo rodičia šesťročných deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom budú môcť pre nový koronavírus čerpať ošetrovné. Týkať sa to má tých prípadov, keď rodič nebude môcť nastúpiť do práce, pretože nemá kam dať svoje dieťa pre zatvorenie škôlok. Toto opatrenie sa má vzťahovať aj na náhradnú starostlivosť.

Hotovosťou sa má platiť menej

Obmedziť sa má aj používanie hotovosti na platenie poistného na pobočkách SP, aby sa predišlo možnej nákaze zamestnancov SP. „V čase trvania tejto krízovej situácie sa vylúči možnosť platenia poistného a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v hotovosti v pokladniciach pobočiek SP poisťovne,“ uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu. Tiež sa vylúči možnosť platenia povinných príspevkov v hotovosti v pokladniciach pobočiek SP. Za najvhodnejší spôsob platenia povinných príspevkov je možné v krízovej situácii považovať predovšetkým bezhotovostný prevod.

Zdroj: Getty Images

Zrušia sa úroky z omeškania pri splátkových kalendároch. Poslanci schválili, aby SP v čase krízovej situácie v rámci povolenia splátok dlžných súm nezvyšovala dlžné sumy o úrok vo výške trojnásobku ročnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dňu povolenia splátok dlžných súm, resp. o ročnú úrokovú sadzbu 10 %. Zároveň z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 sa v čase krízovej situácie bude vykonávať posudková činnosť aj bez prítomnosti poistenca.

Obmedziť sa má aj doručovanie dôchodkov v hotovosti. Dôchodok tak po súhlase a určení dôchodcu bude môcť byť doručený napríklad na účet jeho dieťaťa. „V záujme predchádzať neoprávnenej výplate dávky sa vyžaduje súhlas majiteľa účtu s poukazovaním dávky na účet, ktorého je majiteľom a ustanovuje sa jeho povinnosť vrátiť dávku poukázanú na účet, ktorého je majiteľom, po smrti prijímateľa dávky,“ uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu.

13. dôchodok

Dôchodcovia od novembra tohto roka dostanú 13. dôchodok. Od 1. apríla tohto roka začala platiť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá upravuje podmienky nároku a určenie výšky 13. dôchodku. Nárok naň budú mať všetci, bez ohľadu na výšku dôchodku. Výška 13. dôchodku má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa. Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku, teda 460,40 eura.

„V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia," uvádza sa v novele zákona. Predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura.

Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura. Pri 13. dôchodku sa upravia i podmienky v niektorých prípadoch aj pre policajtov a profesionálnych vojakov. Napríklad v prípade súbehu nárokov na najmenej dva 13. dôchodky sa má vyplatiť len jeden, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Prechodným ustanovením od 1. apríla tohto roka sa rozšíri aj nezdaniteľné minimum.

Sociálna poisťovňa zatiaľ na 13. dôchodky má zdroje

Celkovo sa má 13. dôchodok dotknúť 1,4 milióna ľudí. Jeho financovanie má byť s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti zabezpečené zo základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia. Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vyplýva, že celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky rozpočtu verejnej správy z dôvodu zavedenia a vyplatenia 13. dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok na úrovni približne 442,2 milióna eur v tomto roku, na úrovni 477,2 milióna eur v budúcom roku, v roku 2022 by mali dosiahnuť 514,1 milióna eur a v roku 2023 by mali predstavovať 553,3 milióna eur.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v súvislosti s možným šetrením a novým koronavírusom uviedol, že SP ešte zatiaľ má zdroje na vyplatenie 13. dôchodku. Otázne však podľa neho je ako sa vyvinie situácia na Slovensku. „Za súčasných okolností to nie je tak, že my musíme zrušiť 13. dôchodky, ale musíme byť opatrní,“ uviedol už koncom marca Krajniak. Vláda totiž napríklad pristúpila k dočasnému pozastaveniu vkladov zadarmo pre študentov.