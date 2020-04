KORONAVÍRUS Šírenie ochorenia COVID-19 ovplyvnilo aj činnosť tretieho sektora

"Samozrejme, viaceré aktivity sme museli odložiť na neurčito, prípadne zrušiť. Hoci je pre nás v týchto dňoch prioritou zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zamestnankýň a aktivistických skupín, naďalej hľadáme spôsoby, ako bojovať za dlhodobé ciele našej organizácie - monitorujeme dodržiavanie, respektíve porušovanie ľudských práv na Slovensku a vo svete spolu s výzvami, ktoré prináša momentálny stav," povedala koordinátorka kampaní a vzdelávania k ľudským právam z Amnesty International Natália Šmídová. Dodala, že nakoniec aj v minulosti organizácia viackrát dokázala, že jej sila spočíva vo vytrvalosti, najmä však v oddanosti solidarite a zodpovednosti.

Šmídová tiež uviedla, že kancelára, ako aj ďalšie pobočky Amnesty International, sú do odvolania uzavreté. "Zvykáme si na nový spôsob práce a snažíme sa, aby naša organizácia fungovala naďalej čo najoptimálnejšie, aj keď pracujeme z domácností. Pochopiteľne, že teraz svoju pozornosť upierame na aktuálne dianie, ale chvíľu potrvá, kým sa na tieto bezprecedentné udalosti adaptujeme. Každý deň prináša nové výzvy nielen doma, v práci, ale aj v našom blízkom okolí, no sme presvedčení, že čoskoro sa na situáciu adaptujeme," dodala Šmídová.

V Libanone museli uzavrieť vzdelávacie centrum pre deti

Mediálna koordinátorka organizácie Človek v ohrození Frédérique Halászová informovala, že organizácia momentálne presunula veľkú časť pozornosti na pomoc na Slovensku, konkrétne na pomoc vo vylúčených komunitách, ktoré sú šírením nového koronavírusu značne ohrozené. "Pracujeme priamo v teréne, podporujeme prevenciu v komunitách a riešime urgentné potreby, ktoré sa zo dňa na deň menia a vyvíjajú. Vytvorili sme tiež akčnú skupinu a spojili sme sa s ďalšími organizáciami, aby sme spoločne spomalili šírenie vírusu a pripravili sa aj na možné scenáre vývoja," uviedla Halászová. Dodala, že organizácia ČvO pre komunitné centrá vytvorila krízový režim fungovania, ktorým sa inšpirovala aj implementačná agentúra pre ďalšie komunitné centrá na Slovensku.

Halászová sa vyjadrila aj k pôsobeniu ČvO v zahraničí. "Momentálne pôsobíme v siedmich rôznych krajinách, kde je situácia rôzna, konkrétne v Albánsku, v Moldavsku, v Libanone, na Ukrajine, v Keni, na Filipínach a v Mjanmarsku. Na Ukrajine je napríklad teraz zakázaný vstup do nárazníkovej zóny, v ktorej za bežných okolností pracujeme, no hľadáme spôsoby, ako by sme mohli pomôcť najmä seniorom, ktorí v nej žijú," uviedla Halászová s tým, že v Libanone zase museli uzavrieť vzdelávacie centrum pre deti, no spúšťajú vzdelávanie na diaľku a momentálne ho testujú. "Všade sa teda musíme prispôsobovať aktuálnej situácii, ktorá sa vždy líši, no naďalej chceme pomáhať všade tam, kde je to možné a potrebné," uzavrela Halászová.