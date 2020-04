Repatriácie sa nekončia, registrácia je iba pozastavená, informoval Blanár

"Informácia, ktorá bola uvedená na webovej stránke MZVaEZ, že od polnoci 2. apríla prestáva prijímať žiadosti na repatriáciu (...), bola aj je zavádzajúca," uviedol Blanár. Mylne totiž podľa neho naznačuje, že sa už nebudú uskutočňovať.

Všetky dosiaľ podané žiadosti by mali byť vybavené do dvoch týždňov, interpretoval Blanár slová štátneho tajomníka. Ako ďalej informoval, v súčasnosti rezort diplomacie rieši problémy s ubytovacími kapacitami na povinnú karanténu. Rokuje sa napríklad o využití študentských internátov. Predseda výboru zdôraznil, že repatriácie musia pokračovať, aby sa občania, napríklad študenti, ktorým sa skončí študijný pobyt, mohli vrátiť. Doplnil však, že výbor sa zhodol na tom, že je potrebné prijať opatrenie, aby ľudia, ktorí napriek mimoriadnej situácii vycestujú do zahraničia, nemohli byť zapojení do repatriačného procesu.

Na adresu špekulantov podotkol, že náklady na cestu musia podľa informácií od Klusa znášať aj tí, ktorí sa napriek registrácii nezúčastnili na lete. Blanár informoval, že doteraz bolo podaných 6190 žiadostí o repatriáciu zo 100 krajín z celého sveta, pričom až 70 percent je z Európy. Repatriovaných už bolo 2808 občanov, ktorí išli rovno do karantény. Ďalších 1361 ľudí sa vrátilo na Slovensko prostredníctvom tzv. riadených repatriácií.