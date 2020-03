Internetom sa šíril HOAX, Mečiar zomrel! Môže za to falošný účet ministra OĽaNO: Jasný odkaz bývalého premiéra

Paniku malo spôsobiť falošné konto súčasného a nového ministra financií Eduarda Hegera z OĽaNO. Počas niekoľkých hodín bolo na profile publikovaných niekoľko príspevkov, z ktorých vyplýva, že nejde o oficiálne konto šéfa rezortu financií.

Falošný tweet o smrti Vladimíra Mečiara Zdroj: Twitter.com/EduardHegerSk

Falošný účet šíri viaceré statusy

V jednom zo statusov sa uvádza: "NALIEHAVÉ. Vladimír Mečiar, bývalý premiér Slovenska zomrel vo veku 77 rokov. Oficiálne stanovisko bude vyhlásené čoskoro," stálo v tweete. V tom druhom zas, že konto bolo vytvorené talianskym novinárom Tommassom Debenedettim, ktorý podľa týchto statusov pravdepodobne tiež o ničom nevie. Do tejto chvíle účet vytvoril už štyri podozrivé statusy.

Zdroj: Twitter.com/EduardHegerSk

Jasný odkaz Mečiara

Topky kontaktovali Mečiarovu hovorkyňu. „Nie je to pravda. Sú to vymyslené hlúposti. Zachytila som to zhruba teraz okolo pol štvrtej. Čo môžem na to povedať? Sú to len hlúposti a niekto nemá čo robiť,“ povedala pre Topky asistentka bývalého predsedu vlády. Mečiar odkázal, že je zdravý. „Pán Mečiar odkazuje, že dýcha a strihá stromy,“ dodala.

Asistentka Mečiara zachytila falošnú správu popoludní Zdroj: Jan Zemiar

Heger sa od falošného účtu dištancuje

V súvislosti s falošným profilom sme kontaktovali aj ministra financií. Ten sa od neho dištancuje, neznámy používateľ zneužil jeho fotografiu a tweetuje v jeho mene. „Na Twitteri síce mám založené svoje konto, ale ešte som zatiaľ nič netweetoval. Vyzývam dotyčnú osobu, aby sa prestala vydávať za mňa, a aby nezneužívala moje meno či fotografiu na akékoľvek účely,“ vyjadril pre Topky Heger.