Politik Miroslav Beblavý: Nanič sú opatrenia, ku ktorým sa 80 percent cieľovej skupiny nedostane

AKO BY MAL NAOZAJ VYZERAŤ EKONOMICKÝ BALÍK KU KORONAVÍRUSU

Predstavitelia novej vlády zverejnili predbežný návrh 43 opatrení, ktorými chcú zmierniť ekonomické a sociálne dopady koronavíru.

V skutočnosti je tých opatrení približne 200 (napríklad návrh č. 43 obsahuje schválenie 100 propodnikateľských opatrení SaS). Na jednej strane to ukazuje asi stokrát viac energie a chuti riešiť problémy, než sme videli doteraz. No po ich prečítaní mám vážne obavy o to, či budú realizovateľné a najmä či pomôžu. Je tam kopec veľmi dobrých nápadov, ale aj problémov. Problémom je, čo tam je, ale aj čo tam nie je. Vzhľadom na vážnosť situácie a dôležitosť opatrení si dovolím zverejniť návrh 3 princípov, ktorými sa riadiť a 11 konkrétnych zásadných opatrení:

A/ Ak chcete pomôcť hospodárstvu, nepomáhajte len podnikateľom – pomôžte aj zamestnancom a obyvateľstvu. Zatiaľ návrh balíka vyzerá, ako by ho tvorili len podnikatelia a SaS. Dobrý balík musí byť vyvážený, pretože inak nepomôže ani ekonomike. Cieľom musí byť nielen záchrana zamestnávateľov, ale aj podpora kúpnej sily a ochrana tých, čo dnes nezarábajú.

B/ Urobte menší počet premyslených a zásadných opatrení namiesto stoviek malých. Ani najlepší štát nedokáže zrealizovať v ekonomike za mesiac stovky premyslených opatrení so skutočným dopadom, lepšie je mať 10 opatrení, ktoré naozaj situáciu otočia. Tie stovky opatrení len zahltia úrady, ktoré nebudú stíhať nič.

C/ Počíta sa len to, čo je rýchle – využite existujúce systémy namiesto vytvárania nových titulov, dávok či zákonov, tak to bude oveľa rýchlejšie. Nanič sú opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom o pol roka alebo ku ktorým sa 80 % cieľovej skupiny nedostane. Zvýšenie existujúcich dávok či uvoľnenie podmienok na ich získanie, využitie sieťových odvetví, bánk a poisťovní – to sú naozaj rýchle kroky.

KONKRÉTNE UROBTE (OPATRENIA ZOSTAVENÉ Z TOHO NAJLEPŠIEHO, ČO SA DNES ROBÍ ALEBO PLÁNUJE VO SVETE):

1/ Zaveďte masívny program úverovej pomoci, kde štát bude komerčným bankám garantovať 95 % strát z úverov, ktoré poskytnú malým a stredným podnikateľom v ťažkostiach. Banky majú infraštruktúru, procesy a motivácie, stačí, aby ich štát poštuchol (finančnou pomocou)

2/ Namiesto rôznych špeciálnych príspevkov, refundácií a kompenzácií zaveďte jeden masívny príspevok na “Kurzarbeit” – každému zamestnávateľovi, ktorý nechá ľudí doma namiesto prepúšťania, preplatí štát (napríklad) 75 % všetkých mzdových nákladov na tieto miesta. Takýto príspevok si automaticky nájde tých, ktorí dnes odstavili výrobu, pomôže im a zároveň ochráni tie miesta do budúcnosti.

3/ Dohodnite sa s poisťovňami, že im štát preplatí dodatočné náklady, ak pokryjú ľuďom aj podnikom škody súvisiace s koronavírusom, akoby išlo o bežnú poistnú udalosť – ale len ak ľuďom vyplatia peniaze do 30/45 dní od nahlásenia. Poisťovne dnes v mnohých prípadoch odmietajú pokrývať škody z koronavírusu, lebo takáto udalosť spadá pod výnimky. Ak štát dosiahne, aby poisťovne takéto udalosti pokrývali a potom im preplatí výdavky, dostane pomoc tam, kam potrebuje, v čo najrýchlejšom čase a poisťovne vybavia urýchlene celú administratívu.

4/ Zvýšte (dočasne) prídavky na dieťa alebo daňový bonus na dieťa na 50 eur. Rodičia dnes majú významne zvýšené náklady a štát, naopak, šetrí na školskej strave. Z týchto dôvodov je možné bez nákladov zvýšiť prídavok na dieťa alebo daňový bonus aspoň na 50 eur na dieťa a bude to výrazná pomoc pre pracujúce rodiny, keď ju najviac potrebujú.

5/ Dohodnite sa so sieťovými podnikmi, nech počas najbližších mesiacov odpustia alebo odložia malým/bežným spotrebiteľom účty. Opäť – za štát celú administratívu vybaví niekto iný, kto už je na to vybavený a bude to rýchle, masívne a pritom cielené na tých, čo to potrebujú.

6/ Zaveďte dočasne prístup k podpore v nezamestnanosti pre všetkých, ktorí do príchodu vírusu pracovali a dnes sú bez práce – vrátane SZČO (ak prerušili živnosť). Podporu v nezamestnanosti pri dnešných podmienkach nedostanú desaťtisíce nezamestnaných, keďže pravidlá pre ňu sú pomerne prísne. Ak zmeníte pravidlá, pošlete automaticky peniaze tým, ktorí dnes o prácu prišli.

7/ Definujte nárok každého občana na lieky, pomôcky a starostlivosť v súvislosti s koronavírusom a sústreďte sa na jeho realizáciu po celom Slovensku. Štát musí jasne povedať, či každý má mať nárok na rúška, respirátory, testy, lieky a pod. (a v akej časovej lehote – o týždeň, o mesiac…), respektíve aké prioritné nároky na starostlivosť budú platiť napríklad pre ľudí nad 65 rokov. Cieľom je, aby dôchodcovia, ale aj iné sociálne slabšie vrstvy nezostali zabudnuté, keďže dnes to naopak vyzerá tak, že každý si má pomôcť sám a kto si nevie, toho má štát na háku.

NAOPAK:

8/ Nerobte drahé opatrenia, ktoré nemajú žiadny dopad na vývoj počas najbližších mesiacov – napr. neobmedzené daňové odpisovanie strát či umožnenie odpisovania nedobytných pohľadávok už budúci rok.

9/ Neobmedzujte plošne práva pracujúcich ani občanov – toto nie je čas, aby podnikatelia riešili svoje záujmy nesúvisiace s koronavírusom. Umožniť zamestnávateľom vyhodiť ľudí, ktorí dosiahli dôchodkový vek, nemá prečo byť v balíku proti koronavírusu. A takých vecí je tam viac.

10/ Nezakazujte štátnym úradom plošne robiť kontroly súvisiace so Zákonníkom práce či dodržiavaním hygieny/fytosanity a pod. Zamestnávatelia sú v strese, ale plošne povedať, že najbližších 6 mesiacov zo zákona nemôže prísť kontrola v týchto veciach, zvýhodní tých, čo nemajú zábrany a paradoxne oslabí schopnosť štátu vynútiť dodržiavanie predpisov súvisiacich s koronavírusom. Namiesto toho stačí povedať, že nové kontroly sa začínajú len v súvislosti so závažnými porušeniami zákonov/v súvislosti s koronavírusom.

11/ Nezavádzajte teraz „Podnikateľské kilečko SaS“ – je tam príliš veľa vecí, ktoré nesúvisia s vírusom a treba o nich diskutovať, a príliš málo vecí, ktoré by v tejto chvíli pomohli.