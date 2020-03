Žiadosť na stíhanie sudcov podala na ÚS SR neoprávnená osoba, tvrdí obhajca Jankovskej

BRATISLAVA - Žiadosť Generálnej prokuratúry (GP) SR o vydanie súhlasu s návrhom na vzatie bratislavských sudcov do väzby bola podaná na Ústavný súd (ÚS) SR v Košiciach neoprávnenou osobou. Tvrdí to Peter Erdös, obhajca bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti a sudkyne Moniky J.

"Či už v konaní pred ÚS, respektíve v rámci výsluchu pred plénom ÚS sme poukazovali pre nás na veľmi dôležitú skutočnosť, a to takú, že samotná žiadosť podaná GP SR o vydanie súhlasu na vzatie do väzby bola podaná neoprávnenou osobou. Pretože v zmysle zákona o ÚS SR takúto žiadosť môže podať len generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár. Táto žiadosť bola však podaná prvou námestníčkou generálneho prokurátora Vierou Kováčikovou," zdôraznil obhajca.

Poukázal na to, že s týmto sa vo svojom odôvodnení rozhodnutia nevyrovnal ani ÚS SR. "Zároveň v rámci sťažnosti sme poukázali aj na takú skutočnosť, že uznesenie o vznesení obvinenia voči mojej klientke bolo vydané prokurátorkou Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Pričom v zmysle paragrafu 207 a odseku 1 takéto uznesenie môže vydať len prokurátor GP SR," vysvetlil Erdös.

"Postup bol v súlade so zákonom o prokuratúre a Trestným poriadkom," reagovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. NAKA obvinila minulý týždeň v rámci akcie Búrka 18 osôb, z toho 13 sudcov, z trestných činov podplácania, prijímania úplatku a zasahovania do nezávislosti súdu. Vzhľadom na to, že bolo viacero obvinených sudcami, musel o ich možnosti väzobného stíhania rozhodnúť ÚS. Ten tak urobil iba pri piatich z 13 sudcov. Ostatní sudcovia sú stíhaní na slobode.

Senát Najvyššieho súdu (NS) SR v piatok rozhodol, že Monika J., Eugen P., Denisa C., Richard M. a Miroslav M. ostávajú vo väzbe. "Keďže nemám doručené písomné rozhodnutie NS SR, ktorý rozhodoval o sťažnosti proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, tak sa neviem bližšie a podrobnejšie vyjadriť k tomu, na základe akých skutočností a prípadne ďalších iných okolností rozhodol tak, že bola zamietnutá sťažnosť mojej klientky voči uzneseniu," reagoval Erdös.