Ľuboša Blahu nezvolili za šéfa výboru! Koalícia bola proti: Predsedu musia voliť nanovo

Opozičné strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) disponujú v parlamente dokopy 55 mandátmi. Za Blahu tak nehlasoval žiaden poslanec koaličných strán. Opakovaná voľba sa uskutoční na ďalšej parlamentnej schôdzi. Ostatní kandidáti na predsedov parlamentných výborov hlasovaním prešli.

Ostatní šéfovia prešli

Predstavitelia strán Za ľudí, Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ešte pred začiatkom rokovania parlamentu vyhlásili, že Blahu nepodporia do funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru NR SR. Predseda SaS Richard Sulík označil Blahu za hanbu a prirovnal ho ku koronavírusu. Šéf Smeru-SD Robert Fico sa Blahu zastal a povedal, že to považuje za nerešpektovanie vopred dohodnutých pravidiel na prerozdelení jednotlivých parlamentných výborov a kandidátov do funkcií ich predsedov.

Ostatní kandidáti na predsedov parlamentných výborov hlasovaním prešli. Predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti tak bude Tomáš Valášek (Za ľudí). Ústavnoprávny výbor NR SR povedie Milan Vetrák (OĽaNO). Predsedom Výboru NR SR pre financie a rozpočet bude Marián Viskupič (SaS). Za šéfa Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti zvolili poslanci Petra Kremského (OĽaNO).

Predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj bude šéfovať Jozef Lukáč (Sme rodina). Post líderky Výboru NR SR pre sociálne veci obsadí Jana Žitňanská (Za ľudí).

Za predsedníčku Výboru NR SR pre zdravotníctvo bola zvolená Jana Cigániková (SaS). Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť bude šéfovať Juraj Krúpa (OĽaNO). Juraj Blanár (Smer-SD) bude viesť Zahraničný výbor NR SR. Do funkcie predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zasadne Richard Vašečka (OĽaNO). Predsedom Výboru NR SR pre kultúru a médiá bude Kristián Čekovský (OĽaNO). Členovia zákonodarného orgánu dnes na ustanovujúcej schôdzi volili vedenie parlamentu a obsadili aj posty predsedov parlamentných výborov a ich členov.