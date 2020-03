KORONAVÍRUS Opatrenia počas núdzového stavu majú čo najviac chrániť pacientov a zdravotníkov

"Pacientov s chronickými chorobami chránime pred tým, čo je teraz pre nich najnebezpečnejšie, a to je koronavírus," uviedol. Na ochranu zdravotníkov a pacientov má slúžiť aj spôsob triedenia pacientov, ktorý je momentálne nastavený v nemocniciach. "Zatiaľ nápor s odretými ušami zvládame," dodal.

"Sme v intenzívnej komunikácii so všetkými poskytovateľmi, ktorých sa to týka. Informujeme ich, ako majú postupovať pri realizácií opatrení," uviedol Radoslav Krupa z Úradu pre riadenie podriadených organizácií MZ SR. Upozornil, že pracovná povinnosť, ktorá bola uložená, neznamená, že je potrebné okamžite postupovať najtvrdšími opatreniami. Je však podľa neho dôležité nerozlišovať medzi súkromnými a štátnymi poskytovateľmi, núdzový stav sa totiž týka všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Naším cieľom je vytvoriť prostredie zamerané na komunikáciu a kooperáciu. Potrebujeme, aby zdravotníci z celého Slovenska boli spôsobilí a zabezpečení," povedal.

Ako informovala hlavná odborníčka MZ SR pre pediatriu Elena Prokopová, všetky zmeny, ktoré sa prijímajú, sa prijímajú v najväčšej vážnosti. Ich cieľom je, aby bolo čo najviac ochránené zdravie obyvateľstva. Požiadala pacientov, aby plne akceptovali pokyny ošetrujúcich lekárov a systém, ktorý je nastavený. Informovala tiež, že sú dočasne odložené preventívne prehliadky a očkovanie u detí, aby neprichádzali do kontaktu s potenciálne chorými. "To, čo znesie odklad, počká," dodala. Upozornila tiež, že primárna sféra nedisponuje prostriedkami na vykonávanie testov práve pre to, aby pacienti neprichádzali do ambulancií.

Odborníci tiež apelovali na zodpovednosť. "Pomôžete nám, ak zostanete doma," uviedol šéf Národného klinického tímu pre Covid-19 Jozef Šuvada. Vyzýva k tomu najmä seniorov a pacientov s chronickým ochorením, pretože patria k rizikovým skupinám. Upozornil tiež, že obmedzená sloboda pohybu u niektorých osôb je najmä pre ich bezpečnosť.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

"Buďme zodpovední. Buď šírenie spomalíme, alebo zrýchlime tak ako v Taliansku, kde populácia ignorovala opatrenia. Toto nie je namieste," konštatoval. Bol by rád, keby sa Slovensko premenilo na malé komunity, aby si ľudia vzájomne pomáhali. "Aby sme spoznali naše okolie a vedeli, kto je v rizikovej skupine a tí, čo majú zostať doma, by tak nemuseli vyhádzať do komunity. Nevystavujme ich riziku, ktorému nemusia byť vystavení," dodal.

Krízový manažér pre udalosti s hromadným postihnutým Radovan Bránik poukázal na to, že je potrebné chrániť aj zdravotníkov vzhľadom na náročnosť ich práce v najbližších týždňoch a mesiacoch. "Pripravili sme súbor opatrení, ktoré smerujú k tomu, že sily a prostriedky, ktoré boli dostupné v oblasti psychosociálnej a krízovej akútnej starostlivosti civilnému obyvateľstvu, sa presunuli na starostlivosť pre zdravotníkov na všetkých úrovniach," uviedol.

Dodal, že ak sa budeme dostatočne starať o bezpečie a prevenciu negatívnych následkov u zdravotníkov, postaráme sa sekundárne aj o celé obyvateľstvo. Zdravotnícky personál je podľa neho potrebné ochrániť pred pochopiteľným strachom obyvateľstva. "Musíme nájsť spôsob, ako im aspoň túto situáciu v istej časti uľahčiť," uzavrel.