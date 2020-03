AKCIA BÚRKA Sudkyňa Repáková do väzby nepôjde: Najvyšší súd rozhoduje o ďalších dvoch

BRATISLAVA - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vzal svoju sťažnosť voči nevzatiu bývalej sudkyne Okresného súdu Bratislava I Miriam Repákovej späť. Pôvodne prokurátor podal sťažnosť voči uzneseniu sudcu Špecializovaného trestného súdu pre prípravné konanie, ktorým 14. marca nevzal Miriam Repákovú do väzby.

Miriam Repáková prišla na Najvyšší súd

Pôvodne mal Najvyšší súd SR rozhodovať o obvinenej Miriam Repákovej, podnikateľovi Ladislavovi Mojžišovi a sudkyni Okresného súdu Bratislava V Zuzane Maruniakovej na svojom verejnom zasadnutí, ale s vylúčením verejnosti dneso 14.00 h. NS SR tak bude napokon rozhodovať popoludní len o sťažnosti prokurátora ÚŠP voči dvojici - Zuzane Maruniakovej a Ladislavovi Mojžišovu.

V prípade Miriam Repákovej zoberie len na vedomie späťvzatie sťažnosti. O ďalšej pätici obvinených, ktorých sudca ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, zobral do väzby, bude NS SR rozhodovať v piatok (20. 3.).

Zdroj: Jan Zemiar

"Neverejné zasadnutie vo veci obvinenej Moniky J. vo vzťahu k obvineným, ktorí boli ŠTS vzatí do väzby, sa vykoná na NS SR 20. marca o 10.00 h," informovala v stredu hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. V súvislosti s konaním voči bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej, ako dodala Važanová, bola sudkyňa NS SR Ivetta Macejková na základe ňou oznámenej zaujatosti vylúčená z vykonávania úkonov vo veci obvinenej Jankovskej a spol.

V tejto veci bude senát NS SR rozhodovať napokon v zložení Martin Bargel, Pavol Farkaš a Martina Zeleňaková. Päť z ôsmich osôb, obvinených z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti, poslali do väzby. Sú medzi nimi aj štyria bratislavskí sudcovia - bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, Denisa Cviková, Eugen Palašthy a Richard Molnár.

Do väzby odviedli Jankovskú z dôvodu, aby nemohla na slobode ovplyvňovať svedkov. Dôvody preventívnej väzby, ktorú prokurátor ÚŠP takisto požadoval, neuznali. Podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať NS SR. Rovnako ju podala aj Jankovská a ďalší obvinení. Sudcovia Eugen Palašthy a Richard Molnár sú väzobne stíhaní preto, aby neovplyvňovali svedkov na slobode a nemohli pokračovať v trestnej činnosti.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar ​

Obaja podali sťažnosť voči uzneseniu. U Denisy Cvikovej uznal sudca dôvody kolúznej väzby, ale už nie dôvody preventívnej väzby, ktorú prokurátor navrhoval. Do väzby išiel aj advokát Miroslav Mojto. V prípade všetkých piatich sudcov Ústavný súd SR dal 12. marca súhlas na vzatie do väzby z celkovo 13 sudcov, ktorých 11. marca zadržala polícia. Polícia ich zadržala v súvislosti so správami, ktoré našla v telefóne podnikateľa Mariana Kočnera.