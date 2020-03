KORONAVÍRUS Rúška chýbajú! Ľudia si ich vyrábajú sami: Do projektu sa zapojilo viacero obcí

BRATISLAVA - Rúška sú momentálne nedostatkovým tovarom. Potrebujeme ich čoraz viac. Premiér Pellegrini už informoval, že na Slovensko by malo prísť okolo 30 miliónov rúšok, lekárom by mali prísť aj respirátori, ktoré potrebujú. Niektoré mestá sa rozhodli, že si s rúškami pomôžu sami a svojim obyvateľom ich ušijú.

Košický samosprávny kraj sa snaží zabezpečiť ochranné rúška pre obyvateľov aj svojpomocne. Šiť ich začali napríklad zamestnanci krajských stredných škôl, ktorí vyučujú odborné predmety, ako je výroba konfekcie. Do iniciatívy v súvislosti s hrozbou novým koronavírusom sa zapojili taktiež krajské zariadenia sociálnych služieb. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.

V Košiciach pomáhaú učitelia

Využijúc prerušené vyučovanie so šitím rúšok začalo už v pondelok 20 majsteriek odbornej výchovy Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach. "Keďže pedagogickí zamestnanci majú najbližšie dva týždne nariadenú prácu z domu, rozhodli sme sa, že počas núdzového stavu pomôžeme, ako vieme. Rúška šijeme pre našich zamestnancov, pre ľudí v domovoch sociálnych služieb a obyvateľov okolitých obcí. Dokopy vieme vyrobiť aj 300 denne," povedal riaditeľ školy Ján Pituch.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Iniciatívne sa zapojili aj ďalšie stredné školy. Doma šijú krajčírky zo SOŠ na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi, Spojenej školy v Dobšinej a Spojenej školy v Sečovciach. Za týždeň zhotovia 1000 rúšok. Na šijacích strojoch sa pracuje aj v štyroch domovoch sociálnych služieb, a to v Rožňave, Rakovci nad Ondavou, Rožňave a Šemši. Ich klienti dokážu zabezpečiť týždenne viac než 1500 rúšok. Okrem toho viaceré školy distribuujú rúška aj pre obce.

Musíme držať spolu

"V týchto dňoch je obzvlášť dôležité, aby sme všetci držali spolu a navzájom si boli nápomocní. Preto veľmi chválim iniciatívu našich škôl a sociálnych zariadení, ktorí pomáhajú so šitím ochranných pomôcok. Vďaka ich aktivite môžeme v kraji rozdať seniorom a ďalším, ktorí to potrebujú, dokopy až 4000 rúšok týždenne," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Ďalších dobrovoľníkov na šitie rúšok hľadá Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Ochranné pomôcky na prekrytie tváre šijú najmä pre seniorov a terénnych pracovníkov. Každý, kto sa chce zapojiť do tejto iniciatívy, môže kontaktovať dobrovoľníkov na mailovej adrese dckk@dckk.sk. Pomôcť môžu aj občania, ktorí nevedia šiť, a to tak, že dobrovoľníckemu centru, školám alebo sociálnym zariadeniam prispejú materiálom. Nedostatkové sú najmä gumičky, ale aj látky.

V Šali šijú rúška so špeciálnym filtrom

Obyvatelia Šale a okolitých obcí spoločne pomáhajú obmedziť šírenie nového koronavírusu v regióne. Do šitia rúšok sa pustili zamestnanci Krízového centra v Šali, ktorí ušili pre bezdomovcov rúška so špeciálnym filtrom. Tie si môžu ľudia v krízovom centre oprať a opakovane použiť. Vedúci krízového centra Peter Gomboš potvrdil, že rúška rozdal priamo v teréne klientom a inštruoval ich o spôsobe používania.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Do šitia rúšok sa pustili aj šalianske seniorky. „Je potrebné chrániť práve túto vekovú kategóriu, ktorá je najviac ohrozená. Mesto zabezpečilo seniorom rúška zatiaľ v počte, v akom to bolo možné. Pomáhajú aj seniorky, šijú toľko rúšok, koľko je v ich silách,“ uviedla hovorkyňa mesta Šaľa Dajana Hanesová. Majitelia šalianskej krajčírskej dielne v pondelok (17. 3.) odstavili časť svojej výroby a na požiadanie mesta sa tiež pustili do šitia rúšok.

Zapojili sa viaceré obce

Starostovia obcí Trnovec nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Močenok kontaktujú postupne ženy schopné šiť rúška, aby pomohli firmám, ktoré nestačia uspokojovať obrovský dopyt. Šalianska spoločnosť zaoberajúca sa veľkoobchodom s nerezovou oceľou darovala respirátory zdravotníkom, mestským policajtom i zamestnancom radnice, ktorí sú v neustálom kontakte s verejnosťou.

Na území mesta Šaľa sa nachádza aj množstvo zahraničných zamestnancov, ktorí sa nevedia dostať domov a z dôvodu odstavenia niektorých prevádzok momentálne nepracujú. „Zamestnávatelia týmto ľuďom rúška nezabezpečili, našli sa však prevádzkovatelia ubytovní, ktorí zamestnancom zo zahraničia zakúpili rúška,“ potvrdila Hanesová.

Inšpiráciou obec z Kysúc

Viaceré obce a samosprávy riešia aktuálny nedostatok s ochrannými prostriedkami tváre svojpomocne. Jednou z takýchto obcí sú aj Vrbovce v okrese Myjava, kde zorganizovali šitie ochranných rúšok pre svojich obyvateľov samotnými občanmi obce. "Pre nás bola inšpiráciou obec z Kysúc Povinná, ktorú sme pri tejto činnosti videli v televíznych novinách. Tak ako celé Slovensko pociťujeme nedostatok rúšok a rozhodli sme sa využiť potenciál dobrovoľníckej činnosti, ktorá v obci funguje," uviedol starosta obce Dušan Eliáš.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Informáciu o možnosti získať ochranné prostriedky tváre od obce zverejnila samospráva v rozhlase, na sociálnej sieti aj na webovej stránke obce. "Rúška sú prioritne rozdávané starším občanom obce, ktorí majú menšiu možnosť si ich vyrobiť alebo zaobstarať. Prvotne chránime domácich občanov, ale nebránime sa pomoci ani 'cezpoľným', ak je to kapacitne možné," doplnil Eliáš. Ochranné prostriedky šijú miestne ženy nielen na úrade, ale aj v domácom prostredí. "Je to potrebné, aby sme sa mohli chrániť. Či už ja, ale predovšetkým naši starší spoluobčania. Sama mám 80-ročných rodičov a svokrovcov. Záujem zo strany ľudí je momentálne vyšší ako sú naše možnosti," uviedla obyvateľka obce Marcela Mišíková, ktorá spolu s ďalšími ženami z obce rúška šije.

Vrbovce sú špecifické aj v tom, že veľké množstvo obyvateľov býva na ťažšie dostupných kopaniciach mimo centra obce. "Preto sme pristúpili k tomu, že občanom, ktorí sú starší a nemá im kto ochranné prostriedky dopraviť, tak im ich na kopanice rozvážame," informoval starosta.

Radi by sme šili pre obyvateľov, ale nie sme na to vybavení

V snahe o ochranu svojich zamestnancov pred možnou nákazou novým koronavírusom začal Mestský úrad (MsÚ) v Medzilaborciach s výrobou ochranných tvárových rúšok. Iniciatíva samosprávy stačí pokryť len vlastné potreby, na vyššiu produkciu nemajú podľa slov primátora Vladislava Višňovského kapacity. "Radi by sme šili i pre obyvateľov, ale nie sme na to vybavení ani technicky, ani materiálom," povedal Višňovský s tým, že svojpomocná výroba tvárových rúšok je jediným spôsobom, ako tieto ochranné pomôcky pre svojich zamestnancov zabezpečiť. "Iné nemáme, musíme," dodal.

Ako uviedol, rúška pre takmer 100 zamestnancov mesta vrátane terénnych sociálnych pracovníkov a príslušníkov mestskej polície šijú tri zamestnankyne MsÚ na dvoch šijacích strojoch. "Denne ušijú nejakých 80 rúšok. Zatiaľ máme materiál. Látka, ktorú máme, je na jednorazové rúška, takže priebežne musíme šiť ďalej," vysvetlil s tým, že podobným spôsobom si ochranné prostriedky zabezpečujú aj ostatní obyvatelia mesta. Výnimkou podľa jeho slov nie sú ani niektorí obyvatelia rómskych komunít, i keď tých vídať v meste s rúškom na tvári len zriedka. Višňovský verí, že ochranné pomôcky pre Rómov časom zabezpečí štát, keďže samospráva ich podľa jeho slov nedokáže poskytnúť 1000 obyvateľom. "To nie je v našich silách," uzavrel.

Chránená krajčírska dielňa ušije 500 rúšok

Seniori v bratislavskom Starom Meste dostanú 500 bavlnených rúšok. Zhotovuje ich pre nich chránená dielňa založená pred desiatimi rokmi občianskym združením Klub Donna Rosi. Prvých 100 kusov už bolo mestskej časti odovzdaných v pondelok (16. 3.). Samospráva o tom informuje na webovej stránke. "Naša mestská časť dlhodobo spolupracuje s chránenou krajčírskou dielňou. Na našu žiadosť o pomoc pri aktuálnom akútnom nedostatku jednorazových rúšok zareagovali okamžite a bez váhania a ponúkli, že ušijú rúška pre Staromešťanov," konštatuje starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Rúška sú prioritne určené pre staromestské seniorské centrá. Prvých 100 rúšok ochráni aj všetky terénne opatrovateľky v domácej opatrovateľskej službe mestskej časti, ktoré sa starajú o vyše 200 staromestských seniorov. "Naše rúška presne kopírujú klasické rúška z lekárne. Sú dvojvrstvové, zhotovené z čistej bavlny, čiže na rozdiel od jednorazových rúšok sú aj prateľné," priblížila riaditeľka Donna Rosi Emília Harmathová. Projekt bude financovaný z individuálnych dotácií starostky Starého Mesta.