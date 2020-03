KORONAVÍRUS Štát bude rokovať s bankami o možnosti odložiť si splátky úverov bez postihov

"Návrh nezaťažovať klientov s odkladom splátok z dôvodu dopadov epidémie negatívnym zápisom do úverového registra pokladáme za veľmi konštruktívny. Banky ho však môžu uviesť do života až po úprave legislatívy a po istých technických úpravách v systémoch bánk i regulátora," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Podľa riaditeľky pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Evy Šablovej je pravdepodobné, že mnohým ľuďom sa z dôvodu karantény, OČR či zatvorenej prevádzky znížia príjmy a skôr či neskôr budú mať niektorí ťažkosti so splácaním svojich úverov. Firmy, živnostníci a výrobné podniky v závislosti od sektoru pocítia útlm v tržbách, čo rovnako môže mať vplyv na ich platobnú schopnosť. "Zmrazenie splátok úverov môže stlmiť negatívny dopad na hospodárstvo," myslí si Šablová. Opatrenie vlády však musí mať podľa nej jasné pravidlá, aby sa nezneužívalo osobami, ktorých príjem nebol preukázateľne obmedzený pre epidémiu koronavírusu.

Iniciatívu komerčné banky vítajú. Avšak ČSOB napríklad podľa vyjadrení Anny Jamborovej čaká na detaily týchto opatrení. Zmrazenie splátok bez negatívneho zápisu do úverového registra môže byť pre ľudí podľa šéfa korporátnej komunikácie Slovenskej sporiteľne Štefana Frimmera jedným zo systémových riešení, ak sa na ňom dohodnú všetky banky a regulátor. "V rámci bankovej asociácie a s regulátorom intenzívne komunikujeme, aby sa možnosti reštrukturalizácie úverov pre klientov zjednodušili. Aktuálne pracujeme na tom, aby sa zníženie či odloženie splátok úverov pre klientov v úverovom registri objavilo v špeciálnej kategórii COVID19," povedal Frimmer.

Odklad splátok na zhruba tri až šesť mesiacov banky zväčša štandardne ponúkajú klientom vo finančných problémoch aj teraz. Jediným rozdielom v súčasnosti podľa Žáčkovej je, že ekonomické a životné dopady epidémie budú s veľkou pravdepodobnosťou viesť k dočasnému nedostatku financií u väčšej skupiny populácie naraz. "Banka je pripravená týmto ľuďom pomôcť aj formou odkladu splátok a pre takéto situácie v súčasnosti už zjednodušujeme administratívny proces. Odklad splátok je však cielené opatrenie pre tých, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii, teda nie je myslené celoplošne, ako akési splátkové prázdniny pre všetkých," dodala Žáčková.

Ako kompenzáciu vláda pripustila, že by mohla bankám odpustiť platbu bankového odvodu. "Možné zrušenie nesystémového a pravdepodobne aj protiústavného bankového odvodu v súčasnej kríze považujeme za správny krok, ktorý by umožnil bankám mať dostatočné zdroje na pomoc klientom," konštatuje Frimmer. Bankový odvod bol podľa analytika VÚB banky Zdenka Štefanidesa zásah do podnikania aj v dobrých časoch ekonomického rastu. Preto by štát mal podľa neho nielen žiadať pomoc od bánk, ale sa aj snažiť nájsť spôsoby ako bankám pomôcť. "Inak sa okrem krízy verejného zdravia a pravdepodobnej ekonomickej krízy čoskoro bude musieť zaoberať aj riešením krízy finančnej. Prestať od bánk vymáhať bankový odvod je len prvou a nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa takejto situácii predišlo," dodal Štefanides.