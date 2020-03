KORONAVÍRUS Pošta pozastaví poskytovanie služieb, od stredy bude 10 dní vyplácať sociálne dávky

BRATISLAVA - Od stredy 18. marca do 27. marca, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. S cieľom chrániť svojich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali.

Počet zákazníkov v priestoroch pobočiek je aj naďalej monitorovaný a je regulovaný tak, aby bolo minimalizované riziko šírenia nákazy. Obsadenosť pobočiek sledujú namieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti. Zákazníci sa stretnú s tým, že v prípade vysokej vyťaženosti pobočky ich požiadajú zodpovední pracovníci na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napríklad pred budovou pošty. Zákazníkom dôrazne odporúčajú, aby všeobecné ochranné opatrenia dodržiavali aj pri čakaní pred pobočkou.

Zákazníci môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu 10 dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. Otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách budú individuálne prispôsobené podľa vývoja situácie. Do priestorov pobočky budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre. Zákazníci si tiež môžu priniesť svoje pero na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom.

"Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa. Tým, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, keď ukončí karanténu, respektíve kým sa situácia upokojí," približuje hovorkyňa pošty Eva Rovenská. Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície.

Pošta pozastaví poskytovanie komerčných služieb

S cieľom ochrániť zdravie zamestnancov v prevádzke, ako aj obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta pristupuje k pozastaveniu komerčných služieb. Od stredy (18. 3.) až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.

Slovenská pošta vyzvala svojich zákazníkov o presun, respektíve pozastavenie objednávok distribúcie letákov. K dnešnému dňu je podaj a distribúcia letákov plošne zastavená. Pracovníci pošty až do odvolania nebudú prijímať objednávky distribúcie letákov a zároveň ich nebudú ani doručovať.

"Zapísaným zásielkam uloženým na pobočkách pôšt, ku ktorým patria doporučené zásielky, úradné zásielky a poistené listy, predlžujeme odbernú lehotu. Odberná lehota všetkých spomínaných typov zásielok je predĺžená až o 14 dní. Napríklad, v prípade štandardných doporučených zásielok bude mať zákazník čas na vyzdvihnutie zásielky až 32 dní to znamená štandardných 18 dní plus predĺžených 14 dní," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do rizikových oblastí Talianska. Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, keďže letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca. K Číne a Taliansku pribudlo v týchto dňoch aj Mongolsko, Kuvajt, Džibutsko a Líbya, do ktorých nie je možné zásielky doručiť. Preto Slovenská pošta od dnešného dňa neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do týchto krajín.