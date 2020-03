KORONAVÍRUS V distribučných skladoch je dostatok tovaru požadovaného sortimentu, tvrdí Matečná

"Tovaru je dokonca v skladoch viac ako za bežnej prevádzky, pretože počet objednávok je taký veľký, že prevažuje naskladňovanie materiálu nad výdajom. Sortimentná skladba je taká, že je dostatok všetkého, čo potrebujeme. Vôbec nie je dôvod na nejakú paniku," skonštatovala Matečná s apelom na ľudí, aby chodili na nákupy s ochrannými rúškami a dodržiavali požadované odstupy.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) je len v distribučnom centre najväčšieho obchodného reťazca na Slovensku v Beckove viac ako 1,2 milióna kartónov potravín, ktoré ľudia potrebujú a každý deň do skladu pribudne viac potravín ako sa z neho distribuuje.

"Reťazec nemá žiadny problém, aby potraviny dopĺňal do obchodov nepretržite. Ak teda naši občania prídu k regálu, ktorý nie je plný, do dvoch až troch hodín bude opäť plný, pretože celý sortiment je k dispozícii," zdôraznil Raši. Ako dodal, nie je žiadny dôvod na obavy, Slovensko podľa neho púšťa celú nákladnú dopravu a zásobovanie. Ak by aj ostatné štáty sprísnili kontroly zásobovanie to neohrozí.