Opitý vodič vpálil autom do obývačky rodinného domu: Namerali mu viac ako dve promile!

GBEĽANY - Vodič osobného auta spôsobil v sobotu ráno na ceste II/583 v Gbeľanoch v okrese Žilina dopravnú nehodu. Policajti mu v dychu namerali viac ako dve promile alkoholu. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Štyridsaťpäťročný vodič s vozidlom značky Volkswagen z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde narazil do stĺpa verejného osvetlenia, prerazil oplotenie a následne narazil do steny rodinného domu,“ uviedli policajti. Polícia muža podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 0,97 mg/l, čo je 2,02 promile. K zraneniam osôb pri nehode nedošlo.
„Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a zadržali mu vodičský preukaz,“ doplnila polícia s tým, že v súčasnosti vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Pri dopravnej nehode zasahovali i žilinskí hasiči a príslušníci záchrannej brigády, auto po náraze podľa nich prerazilo múr domu a zostalo zakliesnené v jeho konštrukcii. „Hasiči pomocou špeciálneho náradia zabezpečili stabilizáciu poškodeného múru rodinného domu, aby nedošlo k jeho ďalšiemu narušeniu alebo zrúteniu. Počas zásahu zabezpečili miesto udalosti a vykonali protipožiarne opatrenia,“ opísal Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) s tým, že príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho objasňovania.