KORONAVÍRUS Pre koronavírus prijalo opatrenia ministerstvo spravodlivosti aj súdy

Opatrenia prijalo ministerstvo počas utorkového (10. 3.) zasadnutia krízového štábu pod vedením ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd). Zúčastnil sa ho aj zástupca Úradu verejného zdravotníctva SR. Opatrenia platia do 23. marca. "Takisto z nich vyplýva, že zamestnanci, ktorí prejavujú príznaky choroby, sa musia zdržiavať doma. Podateľňa MS SR bude zabezpečená zdravotníckymi pomôckami a dezinfekčnými prostriedkami," uviedli zástupcovia rezortu.

Centrum právnej pomoci tiež zatvorí svoje konzultačné strediská. O spôsobe kontaktu s konzultačnými strediskami bude ministerstvo informovať na svojej webovej stránke. Informačné centrá súdov budú poskytovať informácie len elektronicky alebo telefonicky. Súdy majú obmedziť pohyb verejnosti vo svojich priestoroch a dôsledne kontrolovať účel vstupu osôb do budovy a obmedzí sa vstup osôb, ktorých účasť na rôznych úkonoch nie je nevyhnutná. "Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) dostanú od vedenia súdov zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb," informuje ministerstvo.

Zároveň odporúča zvážiť uskutočnenie pojednávaní a iných úkonov súdov a prihliadať ma žiadosti o odročenie pojednávania zo zdravotných dôvodov, respektíve z dôvodov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19. Súdy umožnia zúčastneným osobám používať dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky a majú ich zabezpečiť aj pre všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou.

Preventívne opatrenia prijal už v pondelok (9. 3.) aj ZVJS. Platí zákaz návštev obvinených a odsúdených vo väzniciach až do odvolania a všetkým osobám vstupujúcim do všetkých ústavov a zariadení merajú telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom. Ľudia s teplotou vyššou ako 37,5 stupňa Celzia s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo osoby, ktoré odmietnu meranie teploty, do ústavu nesmú vstúpiť. V prípade orgánov činných v trestnom konaní, sudcov, obhajcov, advokátov či iných osôb poskytujúcich právnu pomoc ústav zváži zamedzenie vstupu a v prípade povolenia poskytne vstupujúcim rúško na tvár.