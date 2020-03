Zásah polície voči sudcom môže otvoriť diskusiu o bezpečnostných previerkach, tvrdí Petková

BRATISLAVA - Zásah polície voči viacerým sudcom nebol veľkým prekvapením. Akcia môže zároveň spustiť aj diskusiu o bezpečnostných previerkach sudcov. Uviedla to šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Podľa jej slov ide aj o výzvu pre nový vládny kabinet premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby zamedzil obdobným skupinám v budúcnosti preniknúť do justície.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) dnes v skorých ranných hodinách zasahovala na viacerých miestach, podľa dostupných informácií zadržala celkovo 18 osôb. Medzi zadržanými je napríklad aj bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J., či dočasná šéfka Najvyššieho súdu SR Jarmila U. Polícia vzniesla voči podozrivým obvinenia, konkrétne z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti.

„Pre mňa počty zaistených nie sú veľkým prekvapením. To, čo dlhodobo sledujeme na súdoch, svedčí aj o tom, že súdnictvo potrebuje očistu. Vítam, že sa polícia pustila do takejto akcie a existuje šanca na očistu justície od sudcov, ktorí čelia podozreniam z korupcie. Zároveň je to výzva aj pre novú vládu, ktorá by mala nastaviť pravidlá tak, aby sa ľudia, ktorí majú podozrivé kontakty alebo záujmové skupiny, nedostali do systému,“ uviedla Petková.

Podozrenia odkrylo vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Z neho vyplynulo, že v súčasnosti už obžalovaný Marian K. komunikoval cez aplikáciu Threema s viacerými sudkyňami a sudcami, pričom sa údajne snažil ovplyvňovať viaceré konania vo svoj prospech. V súvislosti s justíciou sa skloňujú aj preto bezpečnostné previerky.

Za ich zavedenie je aj Petková, ktorá si vie predstaviť ich fungovanie v praxi. „Je možno na mieste, aby sa začalo diskutovať o bezpečnostných previerkach, o ktorých viaceré koaličné strany hovoria. V tejto otázke je naozaj dôležité mať vo vedení Slovenskej informačnej služby (SIS) a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) spoľahlivých ľudí, aby previerky nemohli byť zneužívané na vydieranie či zastrašovanie sudcov. Viem si predstaviť, že by sa niečo také uzákonilo aj napriek tomu, že ústavný súd v minulosti označil zákon, ktorý bezpečnostné previerky zavádzal, za protiústavný,“ dodala šéfka nadácie. V praxi udeľuje a schvaľuje previerky NBÚ. Podklady vypracúvajú ďalšie bezpečnostné zbory ako napríklad SIS alebo polícia.

Petková na záver pripomenula, že zavedenie previerok si vie predstaviť aj napriek stanovisku Ústavného súdu SR, ktorý práve v tejto otázke v januári 2019 označil ústavný zákon za protiústavný. Tému previerok otvoril bezprostredne po parlamentných voľbách budúci premiér Igor Matovič. Podľa jeho názoru sú nevyhnutné na definitívnu očistu justície. Na diskusiu je podľa slov predsedníčky Lenky Praženkovej pripravená aj Súdna rada SR. Matovič by mohol v dohľadnej dobe predstaviť členov svojho nového kabinetu.

Zdroj: Jan Zemiar

V súvislosti so sudcami dnes Národná kriminálna agentúra (NAKA) v skorých ranných hodinách zasahovala na viacerých miestach. Počas akcie s názvom Búrka zadržali vyšetrovatelia viacero osôb. Medzi nimi je spomínaná niekdajšia štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J., jej sestra Andrea H. či Zuzana M. Polícia v súčasnosti vykonáva viacero procesných úkonov, podľa spravodajských webov niektorých sudcov prevážajú do Košíc, kde sídli Ústavný súd SR. Práve tento súd musí odobriť prípadne vzatie sudcov do väzby.