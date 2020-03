MIMORIADNY ONLINE Na Slovensku potvrdili ďalšie tri prípady koronavírusu: Podozrivá žena aj v Bratislave

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 10 prípadov nákazy, 4-členná rodina je v karanténe v Rakúsku

v utorok sa nepotvrdil žiaden prípad

každý občan SR, ktorý sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur

Bratislava v pondelok oznámila, že preventívne zatvára materské, základné, umelecké školy a centrá voľného času na 5 dní. K preventívnemu zatváraniu škôl a škôlok sa pridali aj ďalšie samosprávy

Rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Talianska, kde sa celá krajina stala červenou zónou

Slovenská textilná fabrika začala vyrábať ochranné rúška

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

12:47 Mestská časť Ružinov, ktorá je prevádzkovateľom trhoviska, rozhodla o jeho uzavretí do odvolania, najmenej však do doby, kým budú známe výsledky testov na prítomnosť nového koronavírusu u hospitalizovanej predajkyne.

12:36 Epidemiologička Zuzana Krištúfková pre RTVS uviedla, že na Slovensku potvrdili ďalšie tri prípady nákazy koronavírusom. Celkom je na tak území Slovenska 10 prípadov nákazy.

12:35 Čadca preruší vyučovanie v školách a na dva dni zatvorí mestský úrad.

12:31 Islamská nadácia na Slovensku ruší spoločné piatkové modlitby

"Islám nie je štátom uznané náboženstvo, zároveň však nejde o kultúrne aktivity, ale stretnutia náboženskej povahy. Islamská nadácia sa rozhodla napriek tomu zachovať zodpovedne a iniciatívne pristúpila k pozastaveniu bohoslužieb," uviedla Kancelária Islamskej nadácie na Slovensku

12:28 Myjava prijala tiež viaceré opatrenia

Mesto uzavrie Domov sociálnych služieb Úsvit a všetky školské a predškolské zariadenia v pôsobnosti mesta od 12. marca. Rovnako uzatvára športové haly, plaváreň, futbalové areály, mestské športoviská, detské ihriská, kultúrny dom, knižnicu, Gazdovský dvor, centrum voľného času a kino. Priestory budú uzavreté pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia, súťaže, tréningy a nácviky.

Primátor mesta Pavel Halabrín odporúča prevádzkovateľom reštauračných, pohostinských zariadení a barov zvážiť skrátenie prevádzkových hodín do 21.00 h. Zároveň apeluje na obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiada o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach. "Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 22. marca a žiadam všetkých o ich dôkladné rešpektovanie," informoval o tom primátor.

12:21 "Prosím nepodliehajte panike, ide o preventívne opatrenie, prípad koronavírusu zatiaľ nie je potvrdený," vyzýva ľudí Chren.

12:20 Základné informácie o podozrivom prípade uvádza Chren na sociálne sieti. "V dopoludňajších hodinách sme sa dozvedeli, že jedna osoba spomedzi predajcov oblečenia na trhovisku Miletičova bola včera vo večerných hodinách hospitalizovaná s príznakmi zvýšenej teploty, kašľa a hnačky. Ide o predajkyňu oblečenia, ktorá má pozitívnu cestovateľskú anamnézu, pred menej ako desiatimi dňami sa údajne vrátila z ázijskej krajiny. Hospitalizovaná mala byť spolu so svojim manželom. Výsledky testov nám nie sú známe, prevádzka trhoviska je však s postihnutou rodinou v kontakte a nevieme, kedy budú k dispozícii. O situácii sme sa dozvedeli od samotných predajcov, štát ani žiadne jeho orgány nás oficiálne neinformovali," uviedol.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

"Po porade vedenia mestskej časti sme sa preto dnes od 12.00 rozhodli preventívne uzavrieť trhovisko Miletičova a pristúpiť k dezinfikovaniu priestorov. Ide o preventívne opatrenie, ku ktorému sme sa rozhodli pristúpiť aj na základe nedostatku informácií a na základe toho, že vieme, že diagnostika koronavírusu aj po odobratí vzoriek aktuálne trvá niekoľko dní," uviedol Chren s tým, že dodnes nepoznajú ani len výsledky testov ďalších zamestnancov škôlky na Palkovičovej ulici a zdá sa, že kapacity na testovanie sú absolútne nedostatočné a vyťažené. "Toto nie je kritika lekárov, o ktorých vieme, že s nasadením vlastného zdravia pracujú na dvesto percent, ale sťažnosť na systém, ktorý zjavne nebol kapacitne pripravený ani na prvé fázy prípadnej krízy," dodal.

12:18 Starosta Ružinova Martin Chren potvrdil, že trh Miletičova bude uzatvorený.

12:17 Kvôli koronavírusu zatvárajú od dnes od 13:00 trh na Miletičovej.

12:10 Nováky pre nový koronavírus zatvorili školy, v Handlovej a Bojniciach sa vyučuje.

12:06 V Žiline rušia mimoškolskú činnosť, školy zostávajú otvorené

V Žiline rozširujú preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. S účinnosťou od 12. marca sa prerušuje činnosť Centra voľného času a vyučovanie v základných umeleckých školách. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Podľa Miškovčíka okrem týchto opatrení prerušujú činnosť iných subjektov, napríklad športových klubov, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií, občianskych združení, ktorá vyplýva z prenájmu priestorov v školách, materských školách a školských zariadeniach. Prerušenie sa týka aj tréningovej činnosti členov športových klubov v priestoroch zimného štadióna v Žiline. K prerušeniu prevádzky materských a základných škôl v Žiline zatiaľ nepristúpili.

12:02 Ministerstvo vnútra žiada občanov, aby pri žiadosti o typové schválenie vozidla dovezeného z cudziny využívali e-služby

„Všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, žiadame, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy www.jiscd.sk,“ uvádza rezort. Túto požiadavku ministerstvo vydalo v súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR.

Denisa Saková Zdroj: Topky/Maarty

12:00 RTVS zrušila slávnostný galakoncert Rádiohlavy 2019

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zrušila slávnostný večer udeľovania ocenení Rádiohlavy 2019. Dočasne nebudú pre verejnosť prístupné ani výstavy v priestoroch Slovenského rozhlasu. Rozhlas a televízia Slovenska tak pristúpila k ďalším preventívnym opatreniam pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

11:56 Všetky nitrianske kiná z dôvodu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 prestali v utorok 10. marca premietať. Uzatvorené zostanú až do odvolania.

11:53 Pellegrini plánuje navštíviť fabriku, ktorá rozbieha výrobu ochranných rúšok

Pellegrini plánuje v stredu osobne navštíviť textilného výrobcu Zornica v Bánovciach nad Bebravou, ktorý rozbieha výrobu ochranných respiračných rúšok chrániacich pred novým koronavírusom. "Konštatovali sme, že v Európe pretrváva akútny nedostatok ochranných prostriedkov. Som veľmi rád, že sa nám ozval slovenský výrobca. Z Bánoviec nad Bebravou prišla správa, že vo fabrike Zornica, ktorá vyrába košele, okamžite prechádzajú na nový výrobný program a po veľmi rýchlej certifikácii sú na slovenský trh schopní dodávať až do 20.000 kusov ochranných rúšok denne," spresnil.

Textilný výrobca Zornica prechádza z výroby košieľ na výrobu respiračných rúšok, ktorých je na Slovensku nedostatok Zdroj: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Podľa Pellegriniho je to "dobrá správa, ktorú veľmi pozitívne vnímajú aj najväčší zamestnávatelia, pretože pravdepodobne tak oni, ako aj Správa štátnych hmotných rezerv SR, veľmi radi siahnu po tomto výrobku". "Určite očakávame ešte nejakú regulovanú a rozumnú cenu. Nebudeme tak v rukách nejakých priekupníkov alebo tých, ktorí chcú na vzniknutej situácii zarobiť," dodal predseda vlády.

11:47 Trhovisko je rizikovým miestom aj vzhľadom k tomu, že ho navštevuje veľa starších ľudí, ktorí sú novým vírusom najviac ohrození.

11:45 Dôvodom je, že hospitalizovali občianku Vietnamu s vysokými teplotami. Podľa prvotných informácií bola minulý týždeň vo Vietname a pravdepodobne prišla aj do styku s nakazenými.

11:44 V Bratislave momentálne riešia vážne podozrenie na nový koronavírus. Podľa našich informácií zvažuje starosta Ružinova Martin Chren kvôli nemu uzatvoriť trhovisko Miletičova.

11:40 PRIPOMÍNAME Mimoriadne opatrenia na Slovenskej pošte

"Obsadenosť jednotlivých pobočiek je monitorovaná a regulovaná. Zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok aj z mobilnej aplikácie Slovenskej pošty," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Vyťaženosť pobočiek sledujú namieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržanie limitu počtu zákazníkov v priestoroch pobočky. V prípade vysokej vyťaženosti pobočky zodpovední pracovníci požiadajú ľudí počkať na poradie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napríklad, pred budovou pošty.

Slovenská pošta Zdroj: SITA/Marko Erd

"Zákazníkom zároveň odporúčame vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb Slovenskej pošty, cez mobilnú aplikáciu alebo počkať na upokojenie situácie. Ak musia pobočku navštíviť, žiadame ich dodržiavať primeraný odstup nielen od ďalších čakajúcich zákazníkov, ale aj od našich zamestnancov, kde žiadame vybaviť vec rýchlo bez zdržania," priblížila Rovenská.

Priestory pobočiek častejšie čistia, dezinfikujú a vetrajú, osobitne dezinfikujú priestory pobočiek, v ktorých blízkosti bol výskyt koronavírusu potvrdený. Všetky pracoviská pošty, kde sú otvorené priestory a zamestnanec je so zákazníkom v priamom kontakte, ako aj doručovatelia a kuriéri budú prioritne vybavení respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami.

11:22 Podľa Pellegriniho problém v testovaní nie je. "Držme si palce," uviedol k celej situácii s koronavírusom priemér.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

11:20 Ku údajnému zhabanému kontajneru v Nemecku sa nikto podľa Pellegriniho u nás nehlási.

11:16 "Situácia je vážna, nemôžeme spať na vavrínoch," uviedol Pellegrini s tým, že si ale nemáme navzájom robiť stres a dbať na to, že na prvom mieste je teraz zdravie.

11:08 Pellegrini je sklamaný z rozhodnutia Pravoslávnej cirkvi a považuje to za sebecké a nezodpovedné k veriacim, pretože aj napriek rozhodnutiu ÚKŠ bude na Slovensku naďalej vykonávať bohoslužby. Ak v tom budú pokračovať, Pellegrini nevylučuje sankcie. "Ak nebudú rešpektovať nariadenia a budú si tvrdohlavo presadzovať svoje, ja budem prvý, kto voči nim bude iniciovať postihy,“ povedal premiér. Verejne ich vyzýva, aby to prehodnotili.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

11:07 Pellegrini uviedol, že zajtra na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ) budú zvažovať, či nezatvoria všetky školy na celom Slovensku. „Má to vážne dopady na fungovanie spoločnosti, ak však stiahneme milión ľudí z obehu, je dobrý predpoklad, že znížime riziko nákazy," konštatoval.

11:06 Vláda dnes podľa Pellegriniho bude rozhodovať aj o vojakoch, ktorý by mali pomáhať policajtom v súčinnosti s opatreniami kvôli koronavísu.

11:05 "Slovensko nečaká na to, kým sa u nás zvýši počet nakazených," uviedol Peter Pellegrini pred rokovaním vlády k mimoriadnym opatreniam, ktoré urobil Ústredný krízový štáb SR v súvislosti s koronavírusom skôr, ako k takým opatreniam pristúpili ostatné krajiny. "Možno aj vďaka tomu sme dnes na takom počte prípadov, aký máme," dodal.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

11:02 Testovacích sád na nový koronavírus je a bude dosť, vo štvrtok (12. 3.) pribudnú ďalšie. Slovensko podľa slov premiéra Petra Pellegriniho plánuje nakúpiť rýchlotesty a taký počet, aký bude potrebný. "Dnes vydáme pokyn, navýšime prostriedky, poveríme organizáciu, aby začala nakupovať," uviedol Pellegrini. "Podľa nich budeme vidieť, či prípadov infikovaných narastá alebo nie," upozornil.

"Testujeme každého, u koho je testovanie potrebné,“ uistil. Pripomenul, že sa prijímajú opatrenia, aby sa testovalo nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach. Premiér verí, že situácii pomôže aj využitie rýchlotestov.

11:00 Peter Pellegrini pred rokovaním vlády odpovedal na otázky aj o koronavíruse na Slovensku.

10:58 Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa vo štvrtok (12. 3.) neuskutoční. Rozhodol o tom krízový štáb mesta na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR o zákaze hromadných podujatí v súvislosti s hrozbou nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom v stredu hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

10:55 Ak nezaznie na ústrednom krízovom štábe jasné stanovisko, uzatvorí Trenčín materské a základné školy

„Primátori a starostovia sú pod obrovským tlakom rodičov a vytvára sa neprehľadná situácia. Požiadali sme štátnu tajomníčku, aby tlmočila našu požiadavku, nech sa hlavný hygienik jednoznačne postaví pred kamery a povie, či zatvárame, alebo nezatvárame školy, tak, ako sa to udialo napríklad v susednom Česku," vyhlásil prezident ÚMS.

Trenčiansky primátor zároveň avizoval, že ak po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu nezaznie jasné stanovisko v otázke zatvárania školských zariadení, mesto Trenčín od piatka 13. marca pristúpi k uzatvoreniu materských a základných škôl.

10:51 K zatvoreniu škôl sa musí podľa Richarda Rybníčka jasne vyjadriť hlavný hygienik

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček očakáva od hlavného hygienika SR v krátkom čase jasné stanovisko, či treba na Slovensku celoplošne zatvoriť materské a základné školy v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu nového koronavírusu na Slovensku. Vyhlásil to v úvode dnešného rokovania mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kde informoval o preventívnych opatreniach v meste.

Zdroj: TASR

Rybníček sa ako prezident ÚMS podľa vlastných slov spolu s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska a niekoľkými predsedami samosprávnych krajov zúčastnil utorkového rokovania na ministerstve školstva. „Z úst štátnej tajomníčky jasne zaznelo, že pred dvoma dňami zasadal ústredný krízový štáb, na ktorom hlavný hygienik konštatoval, že zatváranie škôl a materských škôlok je z jeho pohľadu predčasné. Zároveň sme sa pýtali, prečo toto stanovisko nebolo povedané jasne a jednoznačne pre všetkých, výsledkom čoho je skutočnosť, že niektoré mestá a kraje školy zatvárajú a niektoré nie," uviedol Rybníček.

10:47 Profesionálnym vojakom pre koronavírus pozastavili zahraničné služobné cesty

Profesionálni vojaci majú pre výskyt nového koronavírusu pozastavené zahraničné služobné cesty a návštevy. Do úvahy pripadá aj zrušenie či presunutie niektorých aktivít. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková. Profesionálni vojaci sú informovaní o základných hygienicko-epidemiologických opatreniach. Ako uviedla Capáková, situácia v rámci jednotiek a útvarov je vyhodnocovaná v spolupráci s Vojenským ústavom hygieny a epidemiológie, ktorý zároveň vydal všeobecné pokyny, ako predchádzať nákaze týmto vírusom.

Zdroj: SITA/Martin Havran

Výskyt nového koronavírusu ovplyvní aj plán vojenských cvičení. "Do úvahy pripadá aj zrušenie jednotlivých aktivít, prípadne ich presunutie na neskoršiu dobu. V súčasnosti sú už napríklad pozastavené zahraničné služobné cesty aj návštevy," načrtla hovorkyňa MO SR. Vojaci pôsobiaci v zahraničných misiách zatiaľ podľa Capákovej problémy nehlásia.

10:35 Cirkev na Slovensku ruší verejné bohoslužby z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 a prijala preventívne opatrenia s cieľom spomaliť a predchádzať šíreniu nákazy. Zákaz platí od 10. marca do 23. marca 2020.

10:05 Oznam pri vstupe do ambulancie praktickej lekárky v Piešťanoch, ktorý upozorňuje pacientov, aby vchádzali s rúškom alebo vreckovkou na ústach.

Zdroj: TASR – Martin Palkovič

10:00 Slovenský pozemkový fond pre koronavírus na dva týždne zatvára regionálne odbory

Slovenský pozemkový fond (SPF) v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu (COVID-19) ruší od 11. marca stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch. Opatrenie platí do 25. marca 2020 vrátane, pričom o jeho prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke. SPF o tom informoval v oznamoch pre verejnosť. "Žiadateľom a klientom odporúčame, aby Slovenský pozemkový fond v uvedenom období kontaktovali výhradne prostredníctvom telefonickej, elektronickej alebo písomnej komunikácie," priblížil SPF.

9:38 Pre koronavírus zatvoria v Košiciach Mestskú krytú plaváreň i staromestské materské školy

V súvislosti so šírením koronavírusu vydal starosta Mestskej časti Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik ako zástupca zriaďovateľa Mestskej krytej plavárne, šiestich materských škôlok a Múzea Vojtecha Löfflera rozhodnutie o ich uzatvorení od stredy 11. marca. Informovala o tom Renáta Némethová z mestskej časti Košice – Staré Mesto. Plaváreň pre kluby i športovú verejnosť bude zatvorená od 11. do 26. marca. O zatvorení súkromných prevádzok, ktoré fungujú v budove plavárne, ako sú fitnescentrum, predajňa plaviek, sauna či reštaurácia, rozhodnú samostatne nájomcovia podľa vlastného uváženia.

Staromestské materské škôlky budú zatvorené od stredy 11. marca do piatka 13. marca. Rozhodnutie starostu MČ Košice - Staré Mesto platí pre šesť materských škôlok, a to MŠ na Hrnčiarskej 1, Jarnej 4, Park Angelinum 7, Rumanovej 4, Tatranskej 23 a Zádielskej 4 v Košiciach. O ďalších krokoch sa rozhodne podľa vývoja situácie v pondelok 16. marca. „Múzeum Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici 20 v Košiciach zostane zatvorené od stredy 11. marca do 22. marca,“ dodala Némethová.

9:28 Krajské mesto Nitra dezinfikuje ozónom autobusy mestskej hromadnej dopravy.

9:24 Pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum obmedzuje počet osôb na pohrebných obradoch na maximálne 10. Zároveň uzavrelo svoje administratívne pracoviská. Opatrenia platia do 23.3.2020, dodáva mesto Bratislava.

9:20 "Dňa 11.3.2020 budú zrušené stránkové hodiny na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií v Petržalke," nformuje o tom Bratislava na webovej stránke s tým, že otvorená bude iba Podateľňa.

9:15 Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) presúva z preventívnych dôvodov galavečer s odovzdávaním cien Slnko v sieti a podujatie Týždeň slovenského filmu na neurčito.

9:05 V Považskej Bystrici zatvoria školy i škôlky, zrušili verejné podujatia

Základné školy, materské školy a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica budú od štvrtka (12. 3.) do pondelka (16. 3.) vrátane zatvorené. Rozhodol o tom na svojom zasadnutí krízový štáb mesta v záujme zabezpečenia ochrany obyvateľov pred ochorením COVID-19. Ako informovalo mesto na svojej webovej stránke, na základe rozhodnutia krízového štábu sú zrušené výlety, exkurzie, výcviky, pracovné a študijné pobyty. Pre verejnosť sú zatvorené od štvrtka až do odvolania centrum voľného času, základné umelecké školy, krytá plaváreň, zimný štadión i športová hala.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Až do odvolania zakázala samospráva výdaj stravy cudzím stravníkom v školských jedálňach a zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zrušené je organizovanie verejných kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí. Mesto odporúča žiakom škôl a klientom zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nezúčastňovať sa na verejných a hromadných podujatiach.

9:00 Bratislavská župa zabezpečí lekárom rúška

„Na zasadnutí Krízového štábu Bratislavského samosprávneho kraja sme sa rozhodli, že všeobecným lekárom v kraji zabezpečíme ochranné rúška. Už tento týždeň rozdistribuujeme prvých 500 rúšok. Tie sú primárne určené pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre pediatrov. Pristupujeme aj k úprave cestovných poriadkov prímestských liniek a sprísňujeme ochranu klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Školské vyučovanie je na župných stredných školách prerušené zatiaľ do piatku,“ zhrnul závery utorkového zasadnutia krízového štábu BSK župan Juraj Droba.

Juraj Droba Zdroj: Jan Zemiar

Bratislavčania vymenili obchodné centrá za prírodu

V utorok vyzerala Bratislava ako z iného sveta. Nakupné centrá boli poloprázdne a v ulicach hlavného mesta to vyzeralo ako cez sviatok. Naopak, množstvo Bratislavčanov sa vydalo do prírody.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Maarty

Od utorka platia tieto opatrenia:

ZÁKAZ organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca.

Ľudia, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, budú pre šírenie nového koronavírusu povinne v domácej izolácii.

V prípade návratu zo spomínaných krajín musí každý povinne ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý vypíše práceneschopnosť. Lekári môžu pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť, potvrdenia sa budú priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Podstúpiť 14-dňovú karanténu musia aj rodinní príslušníci osôb, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur. Toto opatrenie platí od utorka až do odvolania. Týka sa všetkých s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku.

Výnimky po príchode z kritických krajín majú:

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí cez spomínané krajiny len prechádzajú. Opatrenie sa ich netýka, ani ak tam vykladajú alebo nakladajú tovar, musia však používať respirátory FFP2 či FFP3, obmedziť priamy kontakt s personálom a mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a antibakteriálnym gélom.

Do karantény nepôjdu ani záchranárske posádky prevážajúce pacienta a piloti dopravných lietadiel. Podmienkou je, aby neopustili palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov. V prípade, že sa u takýchto osôb rozvinú akékoľvek príznaky chrípkového ochorenia, majú telefonicky alebo mailom ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.