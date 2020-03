Na exstarostu Dolného Chotára podal prokurátor obžalobu: Išlo o päť vrážd

Obžalobu prokurátor podal na exstarostu Dolného Chotára Františka D., jeho syna Františka D. mladšieho, Ladislava A. a Rolanda Sz. Informovala o tom hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. "Celkovo podal prokurátor obžalobu z deviatich skutkov, ktoré boli spáchané v rokoch 2000 až 2019. Z toho ide o päť úkladných vrážd – poškodení boli využívaní ako 'biele kone' (z toho bol jeden občanom Českej republiky). Jedna z nich bola v štádiu prípravy – skutok súvisel so snahou vyhnúť sa zaplateniu finančnej pohľadávky," konkretizovala ďalej hovorkyňa ÚŠP.

Prokurátor ďalej podal ÚŠP obžalobu z jednej vraždy, ktorá bola spáchaná v období 2003 – 2004, za účinnosti Trestného zákona účinného do 31. decembra 2005. Ako priblížila Tökölyová, poškodený bol zavraždený pre spor o pozemky. Na kvarteto podal prokurátor obžalobu aj z ďalších skutkov, a to podporovania zločineckej skupiny, obzvlášť závažného zločinu podvodu a obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obžalovaným hrozí výnimočný trest na doživotie. "Potvrdzujeme, že na ŠTS v Pezinku dnes bola podaná obžaloba v uvedenej veci a napadla do senátu 1T v Pezinku. Bude pridelená zákonnému sudcovi, ktorý po naštudovaní spisového materiálu rozhodne o ďalšom postupe," uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Exstarosta Dolného Chotára je od marca minulého roku vo väzbe, keď o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu (NS) SR. Odvolací súd vtedy zamietol sťažnosť troch obvinených Františka D., Františka D. mladšieho a Ladislava A. proti vzatiu do väzby ako nedôvodnú. Policajti z protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) koncom februára 2019 zasahovali v obci pri Galante. Zadržali exstarostu, jeho syna a ďalšiu obvinenú osobu. Vyšetrovateľ bývalého starostu najskôr obvinil z objednávky vraždy muža ešte z roku 2009 - 2010. Vykonávateľmi zločinu mali byť muži z mafiánskej skupiny sátorovcov. Pozostatky zavraždeného objavili policajti ešte v januári. Exstarosta so synom v minulosti vypovedali v prípravnom konaní voči členom sátorovského gangu, ktorých právoplatne odsúdil najskôr ŠTS a napokon aj NS SR za viacero vrážd a inú trestnú činnosť.