Pakistan zrušil rozsudky v prípade vraždy novinára Pearla: Je to urážka obetí terorizmu, odkazujú USA

"Zrušenie rozsudkov za vraždu Daniela Pearla je urážkou obetí terorizmu všade vo svete," vyhlásila predstaviteľka amerického ministerstva zahraničných vecí pre juho- a stredoázijský región Alice Wellsová. Privítala však náznaky, že pakistanskí prokurátori sa proti rozhodnutiu odvolajú. "Tí, ktorí sú zodpovední za Danielov odporný únos a vraždu, musia čeliť plnej miere spravodlivosti," dodala Wellsová.

Najvyšší súd pakistanskej provincie Sindh vo štvrtok zrušil rozsudky nad všetkými štyrmi mužmi odsúdenými za vraždu amerického novinára Daniela Pearla z roku 2002. Kým jeden z mužov, Ahmed Omar Saeed Sheikh, bol v roku 2002 odsúdený na trest smrti, ďalšie tri osoby dostali doživotný trest väzenia. Tieto tresty najvyšší súd provincie Sindh vo štvrtok zrušil. V prípade Sheikha padol rozsudok sedem rokov odňatia slobody za únos, ktorý si však už odpykal, keďže vo väzení je od roku 2002. Zatiaľ nie je známe, kedy budú muži prepustení na slobodu, dodala AFP.

Daniel Pearl ako novinár pracoval pre americký denník The Wall Street Journal. Bol vedúcim jeho juhoázijskej redakcie v Bombaji, odkiaľ podnikal pracovné cesty aj do Pakistanu. V januári roku 2002, keď tam zbieral materiál na článok o islamistických militantoch, sa stal obeťou únosu. Jeho násilná smrť sa potvrdila 21. februára 2002. Na americké veľvyslanectvo bola vtedy doručená videonahrávka so záznamom Pearlovej popravy, po ktorej vrahovia odrezali hlavu od tela.

Za jeho únos a vraždu bola v roku 2002 odsúdená štvorica mužov. Medzi nimi aj v Británii narodený Ahmed Omar Saeed Sheikh, odsúdený v minulosti za únosy západných turistov v Indii i únos lietadla. V januári roku 2011 však bola zverejnená správa združenia Pearl Project z Georgetownskej univerzity, ktorá tvrdila, že títo odsúdení muži neboli pri novinárovej poprave.

Podľa Pearlovej bývalej kolegyne a blízkej priateľky Asry Nomaniovej, ktorá nezávislé vyšetrovanie viedla, Daniela Pearla popravil Khaled Cheikh Mohammed, známy ako KSM a podozrivý zo zosnovania útokov na USA z 11. septembra 2001. KSM bol zadržaný v roku 2003, je väznený v americkom väzení Guantánamo na Kube. Psychológ, ktorý s ním komunikoval, uviedol, že sa priznal k Pearlovej poprave.

Pearlova brutálna vražda vyvolala pobúrenie po celom svete. Pozorovatelia v tom čase uviedli, že vrahovia sa pomstili za podporu, ktorú Pakistan poskytol USA v operácii proti režimu fundamentalistického hnutia Taliban v Afganistane a proti vzmáhajúcej sa teroristickej sieti al-Káida.