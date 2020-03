Pokračovanie škandálu s matkou roka, ktorá tajila chorobu! Nemocnica reaguje na ohrozenie

Rodič s dieťaťom, ktoré sužovali horúčka i bolesti, sedeli v čakárni u pediatra. Na situácii by nebolo nič poburujúce, keby sa prednedávnom nevrátili z Talianska. Rodič mal totiž kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR, aby v prípade nákazy neinfikovali svoje okolie.

Keď sa rodič s dieťaťom dostali do ambulancie, lekár zostal poriadne vydesený. „Pýtam sa, ak má (dieťa, pozn. red.) 4 dni takého nezávažné ťažkosti, prečo ste prišli teraz o polnoci?“ zisťoval doktor. Odpovede sa nedočkal. „U obvodnej ste boli?“ položil ďalšiu otázku, ani na tú však odozvu nedostal.

„Vyšetrujem dieťa, horúčka, kašle, pýtam sa: Cestovali ste?“ Ticho. Uprene sa zahľadím na rodiča,“ opisuje situáciu odborník. Rodič mu odpovedal, že áno. Pediater sa vzápätí opýtal, či neboli v Taliansku. Vysvitlo, že boli. „A prečo ste to nepovedali hneď? Ohrozujete mňa a sestru a našich pacientov, naše rodiny. Kedy ste sa vrátili?“ zisťoval doktor. „Pred 14 dňami,“ odvetil rodič.

Pediater následne zavolal na infekčné. Lekárka mu ale oznámila, že daného rodiča v onen deň prepustili, lebo vyšetrenia na COVID-19 boli negatívne. Podotkla však, že dieťa vyšetrené nebolo. „Dieťa posielam na infekčné na vyšetrenie, rodiča sa pýtam, že prečo to tajil,“ spomína doktor. „Prosím, buďme ohľaduplní,“ dodal.

Zdroj: Facebook

Ako pediater vysvetlil, svojím zážitkom nechce šíriť paniku a hnev voči nejakej osobe, šlo mu iba o to, aby ľudí upozornil na ohľaduplnosť a zodpovednosť v tejto situácii. „Ak by sme so sestrou boli dopredu upozornení, že ide o rizikového pacienta, tak si dáme ochranné pomôcky a dieťa vyšetríme tak, ako káže postup, nič výnimočné by sa nestalo,“ uviedol. „Žiaľ, nestalo sa tak. Treba si uvedomiť, že koronavírus u mladého zdravého človeka nie je väčším rizikom ako chrípka, u detí je dokonca často bezpríznakový priebeh, ale u vážnejšie chorých a starších je koronavírus nebezpečný. Druhá vec je, že ak nezodpovedným správaním ohrozíme zdravotníkov, a tí pôjdu do karantény (14 dní) či na PN, tak o pár dní nám nebude mať kto v ťažších situáciách pomáhať,“ uzavrel.

Zdroj: Facebook

Lekárovi a aj sestre bola nariadená okamžitá domáca karanténa

„Dieťa, ktoré navštívilo Ústavnú pohotovostnú službu na Klinike detí a dorastu v noci z nedele na pondelok, sa momentálne nachádza v domácej karanténe, pričom mu bola odobratá vzorka, na ktorej výsledky čakáme. Ošetrujúci lekári o tomto dieťati pri skoršej návšteve matky nemali žiadnu informáciu, a práve z tohto dôvodu nemohlo byť vyšetrené, a stalo sa tak až neskôr pri návšteve FN Nitra,“ objasnila pre Topky.sk Tatiana Timková, hovorkyňa FN Nitra. Tá súčasne podotkla, že službukonajúci lekár si nesplnil povinnosť bezodkladne nahlásiť mimoriadnu udalosť vedeniu kliniky, ale uprednostnil status na sociálnej sieti. „Službukonajúcemu lekárovi a aj sestre bola nariadená okamžitá domáca karanténa až do obdržania výsledkov vzorky odobratej pacientovi dnes v noci,“ dodala Timková.