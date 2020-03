Tvrdé slová českého premiéra: Andrej Babiš si myslí, že by Talianom mali zakázať cestovať!

Českí občania v severnom Taliansku v oblastiach, na ktoré talianska vláda kvôli šíreniu nového typu koronavírusu uvalila karanténu, sa môžu vrátiť domov. Na twitteri to uviedli minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD) a minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo zahraničia v reakcii na rozsiahle karanténne opatrenia v Lombardii a ďalších regiónoch neodporúča cestovať do celého Talianska.

Uzávierky regiónov v Taliansku

Talianska vláda prijala v noci na dnes opatrenia, ktorými úplne uzavrela celý región Lombardia a tiež 14 provincií v regiónoch Emilia-Romagna, Veneto (Benátsko) a Piemont, uviedlo ministerstvo zahraničia na webe. "Českí občania sa z uzavretých oblastí v severnom Taliansku môžu vrátiť domov," napísal na twitteri Petříček. V prípade komplikácií sa Česi môžu obrátiť na konzulárne linky ambasády v Ríme a konzulátu v Miláne, dodal.

Čeští občané se z uzavřených oblastí v severní Itálii mohou vrátit domů. Na webu @mzvcr budeme aktualizovat informace. Doporučuji také registraci v systému #DROZD. V případě komplikací se mohou obrátit na konzulární linky naší ambasády v Římě a konzulátu v Miláně. — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 8, 2020

Premiér Babiš odkazuje Contemu, aby zakázal vycestovať tamojším občanom

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v Českej televízii povedal, že taliansky premiér Giuseppe Conte by mal vyzvať Talianov, aby necestovali do ďalších krajín Európy. "Taliansko by malo zakázať cestovanie všetkým svojim občanom do Európy, pretože my v rámci Schengenu nie sme schopní toto nariadiť," povedal Babiš v ČT.

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

​Čechov a turistov vyzval na okamžitý návrat

"Jediné, čo je možné, je, aby taliansky premiér skrátka vyzval svojich ľudí, svojich občanov, aby do iných krajín v Európskej únii necestovali," dodal. Česi v Taliansku, vrátane tých, ktorí tam pracujú, vyzval Babiš k návratu. Českí turisti by sa podľa neho z Talianska mali vrátiť okamžite.

V Taliansku sa podľa dostupných údajov nakazilo takmer 6000 ľudí, pričom v sobotu bolo oznámené rekordných viac ako 1200 nových prípadov. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľa úradov podľahlo viac ako 230 ľudí . Počet ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti v sobotu vzrástol o 23 percent na 567. Z 5883 pôvodne nakazených Talianov sa 589 úplne vyliečilo .

Italský premiér Giuseppe Conte v noci na dnešek nařídil faktickou izolaci Lombardie a dalších 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Piemont a Veneto. Jsou však povoleny návraty do svého bydliště. Chtěl bych ujistit naše občany v těchto oblastech, že se mohou vrátit zpět do ČR. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 8, 2020

Podľa českého ministerstva zahraničia sa ohniská epidémie koronavírusu rozšírili v Taliansku na celé územie krajiny. "Na základe mimoriadneho ochranného opatrenia ministerstva zdravotníctva zo 6. marca 2020 odporúča MZV necestovať na územie Talianska," uviedlo ministerstvo zahraničia.

V piatok vydané mimoriadne opatrenie ministerstva zdravotníctva od soboty dopadá na ľudí vracajúcich sa z Talianska. Týka sa českých občanov a cudzincov, ktorí v Česku trvalo a dočasne žijú alebo pracujú. Majú povinnosť ohlásiť sa po návrate lekárovi a zostať na dvojtýždňovej karanténe. Obmedzenie sa nevzťahuje na vodičov kamiónov a zdravotné služby a na pilotov. Česko už skôr prerušilo letecké spojenie s mestami na severe Talianska.

Na Slovensku od pondelka 9. marca platí zákaz odletov a príletov z Talianska. Slovákov nakazených koronavírusom je momentálne sedem, na našom území sa však nachádzajú len traja, ktorí ležia na Klinike infektológie na izolovaných izbách na Kramároch, všetci pochádzajú z obce Kostolište pri Malackách.