Pellegriniho vláda sa po parlamentných voľbách opäť stretne: Pri moci bude až do vymenovania novej

Rada zasadala 27. februára v súvislosti s koronavírusom Covid-19 a prijala viacero opatrení. Zriadila napríklad trvalý krízový štáb so sídlom na Ministerstve zdravotníctva SR, ktoré má spolu s verejnoprávnymi médiami pripraviť informačnú kampaň pre všetkých obyvateľov SR. V rámci nej by mali jasne vysvetliť, čo je koronavírus, ako sa pred ním brániť a aké nepravdivé informácie sa o ňom šíria.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vláde priblíži aktivity Slovenska v medzinárodnom krízovom manažmente. Pre rezort diplomacie bolo v roku 2019 vyčlenených 7,2 milióna eur na rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc. V oblasti materiálnej humanitárnej pomoci krajinám a ich obyvateľom, ktorí boli postihnutí živelnými pohromami alebo sa stali obeťami vojnových konfliktov, poskytlo Slovensko pomoc v hodnote vyše 620-tisíc eur o hmotnosti hnuteľného humanitárneho materiálu viac ako 69 ton. Vyčlenilo to na pomoc pre utečencov v Libanone, Grécku a Bosne a Hercegovine.

Súčasná vláda funguje ďalej bezo zmeny právomocí. Demisiu podá po ustanovujúcej schôdzi novozvoleného parlamentu, ktorá sa musí uskutočniť do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb. Avšak, aj po demisii bude ďalej vládnuť s plnými právomocami až do vymenovania novej vlády. Jej právomoci nie sú limitované, no nemala by riešiť zásadné otázky, ktoré sa môžu odložiť.