Najistejšou členkou vlády sa nateraz javí Mária Kolíková ako ministerka spravodlivosti

Mária Kolíková

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Z celej budúcej vládnej zostavy by malo byť podľa informácií takmer isté meno novej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí. V minulom volebnom období bola štátnou tajomníčkou tohto rezortu, keď ho viedla Lucia Žitňanská z Mostu-Híd. Post ministra vnútra by mal patriť OĽaNO. Dva zdroje povedali, že šéfom tohto rezortu by mal byť poslanec Gábor Grendel.