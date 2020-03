Vojna v KDH! Po porážke vo voľbách sa bude voliť nový predseda: Rozbroje medzi členmi, vznikli dve krídla

BRATISLAVA - Veľkú porážku vo voľbách utŕžilo aj hnutie KDH. Do volieb ho viedol Alojz Hlina, ktorý sa v pakte o neútočení spojil aj so stranami Za ľudí, SaS a koalíciou PS/SPOLU. Hlina sa rozhodol okamžite vyvodiť zodpovednosť a z postu predsedu odstúpil ešte v nedeľu nad ránom. Zdá sa, že v KDH teraz prebieha spor o to, kto bude stranu viesť ďalej.

Alojz Hlina odstúpil z postu šéfa KDH po neúspešnom volebnom výsledku. To isté spravil pred štyrmi rokmi aj Ján Figeľ. Vedením dočasne poveril KDH Pavla Zajaca. Niektorí s tým však nesúhlasia a v strane prebieha vojna medzi dvoma krídlami. Podľa našich informácií má byť favoritom druhého krídla Milan Majerský.

Majerský lídrom?

Milan Majerský má po Hlinovi v KDH najsilnejšie postavenie. Aj keď sa KDH nedostalo do parlamentu, Majerský získal len o necelých šesťsto krúžkov menej ako Hlina. Celkovo si ho zvolilo niečo vyše 33 500 ľudí, pričom Zajaca okolo 9 200 voličov. Majerský pôsobí v súčasnosti ako podpredseda KDH a v roku 2017 ho ľudia zvolili za prešovského župana. Na sneme sa má voliť nový predseda aj podpredsedovia.

Veľký snem KDH je zvolaný narýchlo

KDH si bude voliť nového predsedu a podpredsedov na straníckom sneme 14. marca v Ružomberku. Krajské predsedníctvo KDH v Trenčíne však so zvolaním snemu nesúhlasí Informoval o tom krajský Tomáš Merašický a podpredseda Peter Máťoš. Snem je podľa nich zvolaný narýchlo a má „chabé argumenty“.

„KDH potrebuje riadne a slávnostné voľby predsedu a predsedníctva a technické problémy dokážeme riešiť aj iným spôsobom, ako rýchlo zvolaným snemom. V KDH je snem oslava demokracie, ktorá má pre nás najvyššiu hodnotu,“ uvádzajú v stanovisku Merašický s Máťošom.

Za stav KDH je zodpovedný Zajac

Bývalému predsedovi a predsedníctvu KDH adresovalo podľa nich trenčianske krajské predsedníctvo otvorený list. Následne sa z médií dozvedeli o menovaní Zajaca a ohlásení snemu. „My predsedníctvo krajskej rady Trenčín nesúhlasíme s medializovaným rozhodnutím predsedu KDH o dočasnom poverení podpredsedu Pavla Zajaca vedením hnutia. Pavol Zajac je priamo zodpovedný za súčasný stav KDH,“ uvádza sa v stanovisku.

Zajac je podľa krajského predsedníctva zodpovedný za to, že zastúpenie kandidátov za kraj Trenčín na kandidátke KDH sa začínalo číslom 32 a výrazné osobnosti, ktoré budovali a udržovali hnutie v regiónoch, boli odstrčené na nevoliteľné miesta.

Podnet na rozhodcovský súd

„Rovnako ako člen predsedníctva je zodpovedný za trieštenie hlasov a nespoluprácu kresťanských síl v parlamentných voľbách. Žiadame predsedu hnutia, aby zvážil okamžité zvolanie rady KDH, kde budeme riešiť post dočasne povereného štatutárneho zástupcu hnutia, ktorý bude mať morálne predpoklady doviesť hnutie do snemu strany,“ uvádza sa v otvorenom liste krajského predsedníctva, ktorý podpísali krajský predseda Merašický a podpredsedovia Máťoš a Juraj Maláň.

„Dnešným dňom zasielame podnet na rozhodcovský súd o možnosti, ako zabezpečiť v zmysle stanov chod hnutia na obdobie do konca júna 2020, aby mohol byť slávnostný volebný snem zvolaný najneskôr do konca júna 2020 s novými delegátmi a pripravenými kandidátmi,“ uvádza sa v stanovisku krajského predsedníctva KDH.

Snem v marci je potrebný

Uskutočniť mimoriadny snem KDH v polovici marca je nevyhnutné, aby sa zachovala funkčnosť a legitímnosť štatutára hnutia. V reakcii na nesúhlas trenčianskych krajských funkcionárov to uviedol podpredseda kresťanských demokratov Pavol Zajac. Zástupca predsedu, ktorý je poverený dočasným vedením, pripomenul, že doterajší líder KDH Alojz Hlina sa vzdal funkcie k 2. marcu. „Môj mandát ako podpredsedu automaticky vyprší 17. 3. 2020, keď uplynie dvojročné obdobie všetkých funkcionárov zvolených v marci 2018,“ upozornil Zajac.

„Preto som sa po konzultácii a odporúčaní predsedníctva KDH rozhodol zvolať mimoriadny snem KDH na 14. marca, ktorý si zvolí predsedu a podpredsedov KDH. Je potrebné tak urobiť, aby sa zabezpečila funkčnosť a legitímnosť štatutára KDH, ktorým je predseda KDH, čo je nevyhnutné aj vo vzťahu k štátnym orgánom – napr. ministerstvu vnútra,“ ozrejmil Zajac.

Predpokladá, že po mimoriadnom sneme sa uskutočnia do konca mája okresné snemy a následne bude novým predsedom zvolaný štandardný snem KDH. Zajac zároveň potvrdil, že sa nechystá kandidovať na šéfa kresťanských demokratov. „V KDH je viacero osobností, ktoré môžu stáť na jeho čele,“ dodal.

Zajac sa rozhodol zničiť KDH

Bývalý člen KDH Alojz Přidal, ktorého zo strany vylúčili počas éry Hlinu, na sociálnej sieti uviedol, že poverený predseda sa rozhodol KDH zničiť. Podľa Přidala bol snem na marec zvolaný bez dôslednej analýzy volebného neúspechu, bez toho, aby zasadli kluby a okresné rady mali možnosť navrhnúť nových delegátov.

„Bez toho aby členovia hnutia predstavili svoje návrhy na predsedu a podpredsedov a kandidáti by sa následne predstavili a diskutovali s členmi hnutia, sa neúspešní členovia predseníctva, ktorí schválili dohodu o neútočení s PS/SPOLU a každý z nich by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť za volebný neúspech, rozhodli s horúcou hlavou definitívne pochovať KDH,“ napísal Přidal.

Zámer alebo hlúposť?

„Neviem či je to zámer, alebo hlúposť, ale výsledok bude v oboch prípadoch rovnaký.“ Podľa neho pokračujú podobné praktiky ako za Hlinu - obchádzanie niekoľko tisíc členov základne. „Namiesto 7000 členov bude rozhodovať 350 tých, ktorí zvolili predchádzajúce vedenie a to následne priviedlo KDH na prah zániku,“ konštatuje Přidal a vyjadril obavu, že za predsedu hnutia bude opäť navrhnutý človek, ktorý nie je členom KDH alebo je ním len krátko. „KDH nepozná a nemá žiadne politické skúsenosti a bojí sa prípadného protikandidáta a nevylučujem, že to isté by mohlo platiť i o navrhovaných podpredsedoch.“

Podľa Přidala to nie je nič iné ako nechutná intriga a manipulácia Pavla Zajaca a starého neúspešného predsedníctva. „Že im nie je hanba,“ dodla na záver Přidal. On sám mal v strane spory s Hlinom, ktoré nakoniec viedli k jeho vylúčeniu. Predsedníctvo hnutia rozhodlo o jeho vylúčení v marci 2018. Přidal čelil disciplinárnemu konaniu, exposlanca stíhali za jeho statusy na Facebooku, kde mal údajne klamať, uvádzať nepravdivé informácie či dokonca zverejniť súkromnú komunikáciu s predstaviteľom hnutia. Do KDH sa chce vrátiť len v tom prípade, ak bude mať hnutie normálneho predsedu.

Janckulík sa vzdal funkcie podpredsedu ŽSK

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja ŽSK Igor Janckulík sa po neúspechu KDH v parlamentných voľbách vzdal funkcie. Informoval o tom na sociálnej sieti. „Budem vás naďalej zastupovať ako poslanec ŽSK pre obvod Námestovo. K môjmu rozhodnutiu ma viedlo viacero faktorov a zvažoval som ho z každej strany. Vyhodnotil som výsledky týchto volieb, podľa ktorých necítim podporu ani pre moju ďalšiu prácu podpredsedu ŽSK,“ uviedol Janckulík.

Podotkol, že funkciu podpredsedu ŽSK vnímal ako most medzi regionálnou a národnou politikou. „Preto nevidím opodstatnenie, aby som v nej ďalej pokračoval. Na druhej strane, som rád, že vedenie ŽSK bude mať silnú oporu v hnutí OĽaNO. A tak verím, že problémy, hlavne v doprave a zdravotníctve, ktorým som sa prioritne venoval, sa budú v Žilinskom kraji ľahšie riešiť,“ skonštatoval. Janckulík kandidoval za KDH na 8. mieste, vo voľbách do Národnej rady SR získal 11.167 platných prednostných hlasov.

KDH opäť vo voľbách neuspelo

V pondelok 2. marca, ako vyvodenie osobnej zodpovednosti za neúspech KDH v parlamentných voľbách, oznámil predseda Alojz Hlina, že sa vzdá funkcie. Dočasne vedie stranu podpredseda Zajac. KDH získalo v sobotných (29.2.) voľbách do Národnej rady SR 4,65 percenta hlasov, čo je ešte menej ako v roku 2016, keď KDH do volieb viedol Ján Figeľ. Do parlamentu sa nedostalo. Hlina ostáva členom hnutia.