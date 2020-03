Exit polly tieto voľby absolútne šokovali! Pozrite na ten ROZDIEL medzi nimi a skutočnosťou

BRATISLAVA - Všetky hlasy sú sčítané, víťaz volieb aj porazení sú známi. Pre mnohých je to šok, pretože exit polly, ktoré boli zverejnené v sobotu krátko po 23:00 hodine, naznačovali niečo celkom iné. Pri OĽANO sa síce nemýlili, no napríklad pri takom PS/Spolu absolútne zlyhali. Mnohí sa pýtajú, ako je to možné, že medzi exit pollmi a konečnými výsledkami je taký rozdiel.

Exit poll je považovaný za najpresnejší odhad volebných výsledkov. Ide o prieskum uskutočnený na voličoch, ktorí práve odovzdali svoj hlas.Tentokrát im to ale vôbec nevyšlo. Krátko po ukončení moratória boli zverejnené hneď dva, no oba v porovnaní s konečnými výsledkami vykazovali značné rozdiely.

MEDIAN SK: Víťaz volieb OĽANO, za ním Smer a PS/Spolu

Z exit pollu, ktorý robila agentúra Median SK pre RTVS, vyplynulo, že parlamentné voľby malo vyhrať hnutie OĽaNO so ziskom 25,3 percenta hlasov. Druhý mal skončiť Smer-SD s 13,9 percenta. Ešte potiaľto je to v poriadku. Na treťom mieste mala skončiť koalícia PS-Spolu (8,8 percenta). Rovnako 8,8 percenta mala dostať strana ĽSNS, ďalej malo nasledovať hnutie Sme rodina (7,5 percenta), SaS (6,4 percenta hlasov) a Za ľudí (5,6 percenta). Ako posledné sa do parlamentu malo dostať KDH so ziskom päť percent hlasov. Pred bránami parlamentu mali zostať MKS (4,4 percenta), SNS (tri percentá) a Dobrá voľba (2,9 percenta). Most-Híd mal mať 2,8 percenta, Vlasť 2,7 percenta hlasov. Ostatné kandidujúce strany nemali získať ani percento hlasov.

Dnes je jasné, že tretie miesto PS/Spolu sa nekoná, táto dvojkoalícia sa do parlamentu totiž nedostala vôbec. Potrebovala získať minimálne sedem percent, v skutočnosti ich ale dostala o tri stotiny percenta menej. Exit pollu Median SK sa výrazne mýlil aj pri strane Smer, tam bol rozdiel takmer 4,5 percenta.

FOCUS: Voľby malo vyhrať OĽaNO pred Smer-SD a PS/Spolu

Agentúra Focus vo svojom exit polle pre televíziu Markíza favorizovala OĽANO (25,8 percenta) a urobila dobre. Za ním nasledoval Smer-SD so 14,9 percenta a koalícia PS-Spolu s 9,7 percenta. Do parlamentu by sa podľa Focusu dostali aj strany SaS s výsledkom 8,3 percenta, Za ľudí so 7,8 percenta, Sme rodina so 7,5 percenta, Kotlebovci - ĽSNS so 6,5 percenta a KDH s 5,1 percenta. Pred bránami parlamentu zostali MKS (3,8 percenta), Dobrá voľba (2,8 percenta), SNS (2,4 percenta), Most-Híd (dve percentá) a Vlasť (1,9 percenta). Ostatné kandidujúce strany by nemali získať ani jedno percento.

Focus to neodhadol hneď pri druhom mieste, keď pri Smere zaznamenal odchýlku takmer 3,5 percenta. Fatálny omyl potom nastal pri PS/Spolu, keď im exit poll predpovedal takmer desať percent, o takmer tri percentá viac. Ani pri SaS-ke a Za ľudí to nevyšlo, konečný rozdiel pri oboch stranách činil zhruba dve percentá. Ďalšie rozdiely sú menšie, ale tiež naznačujú, že na exit polly sa tieto voľby spoľahnúť nedalo.