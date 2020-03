VOĽBY 2020 Matovič zostaví vládu: Nastupuje povolebná matematika, štyri varianty novej koalície

BRATISLAVA - Voľby vyhralo hnutie OĽaNO. Zo zverejnených výsledkov vyplýva, že zostavenie vlády by teda malo byť na lídrovi Igorovi Matovičovi, ktorý zároveň získal najviac preferenčných hlasov. Do parlamentu sa celkovo dostalo šesť strán. Nastupuje povolebná matematika. Aké sú možnosti?

Za OĽaNO podľa doterajších výsledkov zasadne do poslaneckých lavíc 53 zástupcov. Strana Smer-SD bude mať 38 poslancov, Sme rodina 17, zhodne aj Kotlebova ĽSNS. Stranu SaS bude reprezentovať 13 politikov, Za ľudí získala 12 mandátov. Existujú štyri scenáre, ktoré pravdepodobne čakajú Slovensko.

OĽaNO + Sme rodina + SaS + Za ľudí

Igor Matovič sa ešte pred voľbami vyjadril, že sa pokúsi vytvoriť vládu s ústavnou väčšinou v prípade, že by si Slováci zvolili strany z demokratickej opozície. Do parlamentu sa síce nedostali KDH ani PS/Spolu, no je vysoko pravdepodobné, že volebná spolupráca vznikne s hnutím Borisa Kollára Sme rodina.

Povolebné stretnutia ešte neprebehli, no líder OĽaNO sa už vyjadril, že koaličné rokovania začne ešte dnes a to práve so zástupcami Sme rodina, SaS a Za ľudí. Spoluprácu nevylúčil ani Boris Kollár. V povolebnej diskusnej relácii v televízii Markíza sa vyjadril, že zatiaľ nedostal ponuku. V tomto prípade by vznikla ústavná väčšina s 95 hlasmi.

OĽaNO + Sme rodina + SaS

V prípade, že by vznikla koalícia bez Kiskovej strany Za ľudí, v parlamente by mala podľa doterajších výsledkov 83 kresiel. Aj v tomto prípade by išlo o bezpečnú väčšinu.

OĽaNO + Sme rodina + Za ľudí

Trojkoalícia bez strany SaS by bola zložená z 82 poslancov. Išlo by teda o pohodlnejší model, než v prípade, že by vznikla spolupráca troch strán, kde by chýbalo hnutie Borisa Kollára.

OĽaNO + SaS + Za ľudí

Matovič chce počas povolebnej nedele rokovať aj so stranou Borisa Kollára Sme rodina. Pred dňom D však jej zástupcovia na spoločných rokovaniach o možnej spolupráci chýbali. Práve preto treba myslieť aj na možnosť, že napokon nevznikne koaličný štvorlístok. V parlamente by koalícia v tomto prípade obsadila 78 kresiel. To by mohlo komplikovať presadzovanie zákonov v prípade, že by chýbali čo i len traja poslanci.

Známe už je, že Igor Matovič v nedeľu opätovne vylúčil spoluprácu so stranou Smer-SD. "So Smerom určite nebudeme vyjednávať," povedal rozhodne v televíznej diskusii. Veľmi málo pravdepodobná je aj možnosť spojenia s kotlebovcami, s ktorými nechcú spolupracovať ani ostatné strany.