VOĽBY 2020 Toto je zoznam 150 poslancov, ktorých sme si zvolili do parlamentu!

BRATISLAVA - Po búrlivej volebnej noci už štatistici spočítali všetky hlasy. Pozrite sa, kto sa aj vďaka vám dostal do parlamentu. Je tam aj ten váš?

OĽaNO

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

1 Igor Matovič OĽaNO 498 740

2 Gábor Grendel OĽaNO 131 866

3 Ján Budaj OĽaNO 123 082

4 Lukáš Kyselica OĽaNO 119 185

5 Jaroslav Naď OĽaNO 101 819

6 Mária Šofranko OĽaNO 95 683

7 Jozef Pročko OĽaNO 74 866

8 Eduard Heger OĽaNO 62 964

9 Anna Záborská OĽaNO 36 472

10 Marek Krajčí OĽaNO 35 515

11 Martin Fecko OĽaNO 30 876

12 Richard Vašečka OĽaNO 28 068

13 Anna Remiášová OĽaNO 25 319

14 Michal Šipoš OĽaNO 12 550

15 Karol Kučera OĽaNO 14 916

16 Ján Mičovský OĽaNO 12 488

17 Kristián Čekovský OĽaNO 8 018

18 Milan Potocký OĽaNO 8 660

19 Eva Horváthová OĽaNO 13 011

20 Roman Mikulec OĽaNO 7 435

21 Erik Ňarjaš OĽaNO 5 532

22 Anna Andrejuvová OĽaNO 6 034

23 Milan Vetrák OĽaNO 8 946

24 Peter Kremský OĽaNO 5 756

25 Jozef Bubnár OĽaNO 5 052

26 Zita Pleštinská OĽaNO 3 558

27 Dominik Drdul OĽaNO 6 334

28 Tomáš Šudík OĽaNO 5 146

29 Ján Kerekréti OĽaNO 1 788

30 Monika Kavecká OĽaNO 10 085

31 Peter Liba OĽaNO 7 360

32 Ján Szőllős OĽaNO 3 061

33 Jaromír Šíbl OĽaNO 2 861

34 Monika Kozelová OĽaNO 2 976

35 Lucia Drábiková OĽaNO 7 928

36 Peter Vons OĽaNO 6 619

37 Peter Pollák OĽaNO 20 329

38 Ján Herák OĽaNO 5 092

39 Jana Majorová Garstková OĽaNO 5 134

40 Anna Mierna OĽaNO 3 140

41 Peter Dobeš OĽaNO 2 912

42 Jarmila Vaňová OĽaNO 6 828

43 Milan Kuriak OĽaNO 4 836

44 Robert Halák OĽaNO 2 174

45 Katarína Hatráková OĽaNO 3 433

46 Igor Hus OĽaNO 2 482

47 Ján Krošlák OĽaNO 2 428

48 Andrej Stančík OĽaNO 3 428

49 Marcel Mihalik OĽaNO 2 930

50 Martin Čepček OĽaNO 2 387

51 Romana Tabak OĽaNO 3 855

52 Juraj Krúpa OĽaNO 1 864

53 Martina Brisudová OĽaNO 1 566

Smer-SD

Zdroj: jh

54 Peter Pellegrini Smer-SD 413 555

55 Robert Fico Smer-SD 243 463

56 Richard Raši Smer-SD 154 722

57 Denisa Saková Smer-SD 144 100

58 Erik Tomáš Smer-SD 62 004

59 Ľuboš Blaha Smer-SD 60 263

60 Juraj Blanár Smer-SD 54 244

61 Ján Richter Smer-SD 30 524

62 Peter Žiga Smer-SD 28 386

63 Jaroslav Baška Smer-SD 21 372

64 Ladislav Kamenický Smer-SD 15 403

65 Matúš Šutaj Eštok Smer-SD 5 049

66 Ľubica Laššáková Smer-SD 10 781

67 Martin Nemky Smer-SD 2 148

68 Ján Podmanický Smer-SD 10 805

69 Peter Kmec Smer-SD 1 524

70 Viliam Zahorčák Smer-SD 5 866

71 Marián Saloň Smer-SD 4 486

72 Ľubomír Petrák Smer-SD 1 913

73 Boris Susko Smer-SD 1 160

74 Ľubomír Vážny Smer-SD 4 500

75 Jozef Habánik Smer-SD 2 023

76 Vladimír Faič Smer-SD 668

77 Dušan Muňko Smer-SD 555

78 Anton Stredák Smer-SD 995

79 Róbert Puci Smer-SD 2 689

80 Peter Šuca Smer-SD 1 125

81 Ján Ferenčák Smer-SD 2 679

82 Dušan Galis Smer-SD 2 590

83 Dušan Jarjabek Smer-SD 5 747

84 Maroš Kondrót Smer-SD 378

85 Vladimír Baláž Smer-SD 2 296

86 Jana Vaľová Smer-SD 4 810

87 Richard Takáč Smer-SD 2 217

88 Marián Kéry Smer-SD 2 314

89 Jozef Valocký Smer-SD 511

90 Stanislav Kubánek Smer-SD 2 157

91 Ján Blcháč Smer-SD 3 184

Hnutie Sme rodina

Zdroj: Topky.sk

92 Boris Kollár Sme rodina 171 377

93 Milan Krajniak Sme rodina 57 744

94 Petra Krištúfková Sme rodina 43 206

95 Peter Pčolinský Sme rodina 27 216

96 Patrick Linhart Sme rodina 12 801

97 Zuzana Šebová Sme rodina 11 781

98 Adriana Pčolinská Sme rodina 11 727

99 Ľudovít Goga Sme rodina 5 135

100 Jozef Lukáč Sme rodina 3 583

101 Štefan Holý Sme rodina 3 319

102 Martin Borguľa Sme rodina 2 578

103 Ľuboš Krajčír Sme rodina 3 300

104 Monika Péter Sme rodina 2 027

105 Miloš Svrček Sme rodina 4 712

106 Petra Hajšelová Sme rodina 6 297

107 Igor Kašper Sme rodina 5 309

108 Jaroslav Karahuta Sme rodina 2 866

Ľudová strana Naše Slovensko

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

109 Marian Kotleba ĽSNS 170 006

110 Milan Mazurek ĽSNS 65 921

111 Martin Beluský ĽSNS 30 316

112 Rastislav Schlosár ĽSNS 25 189

113 Ondrej Ďurica ĽSNS 22 480

114 Miroslav Urban ĽSNS 20 143

115 Štefan Kuffa ĽSNS 20 080

116 Eduard Kočiš ĽSNS 13 436

117 Filip Kuffa ĽSNS 10 559

118 Marek Kotleba ĽSNS 10 141

119 Tomáš Taraba ĽSNS 7 670

120 Jozef Šimko ĽSNS 7 491

121 Stanislav Mizík ĽSNS 7 207

122 Danica Mikovčáková ĽSNS 7 117

123 Magdaléna Sulanová ĽSNS 4 887

124 Andrej Medvecký ĽSNS 4 923

125 Peter Krupa ĽSNS 1 842

Sloboda a solidarita

Zdroj: Topky/Peter Korček

126 Richard Sulík SaS 106 333

127 Lucia Ďuriš Nicholsonová SaS 64 689

128 Martin Klus SaS 29 979

129 Jana Cigániková SaS 28 773

130 Branislav Gröhling SaS 21 322

131 Ondrej Dostál SaS 18 473

132 Alojz Baránik SaS 12 615

133 Peter Osuský SaS 12 477

134 Ján Oravec SaS 10 094

135 Juraj Droba SaS 8 968

136 Anna Zemanová SaS 7 798

137 Peter Cmorej SaS 7 508

138 Marián Viskupič SaS 7 162

Za ľudí

Zdroj: Maarty

139 Andrej Kiska Za ľudí 100 081

140 Veronika Remišová Za ľudí 81 395

141 Jana Žitňanská Za ľudí 50 646

142 Juraj Šeliga Za ľudí 37 552

143 Vladimír Ledecký Za ľudí 24 422

144 Vladimíra Marcinková Za ľudí 15 567

145 Tomáš Valášek Za ľudí 9 319

146 Mária Kolíková Za ľudí 9 293

147 Ján Benčík Za ľudí 6 492

148 Michal Luciak Za ľudí 2 940

149 Miroslav Kollár Za ľudí 2 666

150 Marek Hattas Za ľudí 4 969

Nový parlament sa zíde do 30 dní

Parlament sa v novom zložení zíde podľa Ústavy SR najneskôr do 30 dní. Ustanovujúcu schôdzu novej Národnej rady (NR) SR zvolá prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ak by tak neurobila, noví poslanci sa zídu automaticky na 30. deň po vyhlásení výsledkov volieb.

Ustanovujúcu schôdzu má riadiť doterajší predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Do jeho rúk noví poslanci slávnostne zložia sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Potom by mali zvoliť nového predsedu parlamentu, ktorému vzápätí Danko odovzdá vedenie schôdze. Na prvej schôdzi sa parlament dohodne aj na počte podpredsedov snemovne a v tajnej voľbe bude o nich hlasovať. Zákonodarný zbor zriadi na prvom stretnutí aj parlamentné výbory. Zároveň rozhodne o počte a poslaní ďalších výborov, ktoré nemá v zákone striktne určené, a dohodne sa na ich zložení.

Vláda podá po ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu demisiu do rúk prezidentky SR. Svoju funkciu však vykonáva až do vymenovania nového kabinetu. Ten je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred poslancov, predložiť im svoj program a požiadať o vyslovenie dôvery.